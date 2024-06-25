👓 Поправки-2025 в НК одобрены, бухгалтеры назвали лучший сервис для отчетов, отменят 3-НДФЛ, возобновят индексацию пенсий. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели, которые вы могли пропустить.

✅ Госдума одобрила поправки в НК по прогрессивной шкале НДФЛ и НДС на УСН

Согласно предложенным Минфином и правительством изменениям в НК с 2025 года, введут прогрессивную шкалу НДФЛ с максимальной ставкой 22%, компании будут платить налог на прибыль не 20%, а 25%, упрощенцы получат статус плательщиков НДС. И многое другое.

📊 Бухгалтеры выбрали лучший сервис для сдачи отчетов

«Клерк» запустил голосование для бухгалтеров, каким сервисом для сдачи отчетности они пользуются. Его итоги, плюсы и минусы каждой системы со слов бухгалтеров.

⚡ В Госдуму внесен законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

С 1 февраля 2025 работающим пенсионерам снова начнут индексировать пенсии. Закон урегулирует механизм индексации и ситуацию у тех, кому все эти годы пенсию не индексировали.

💥 ФНС откажется от декларации 3-НДФЛ

Налоговики автоматически рассчитают НДФЛ на основании данных, которые получат в процессе межведомственного взаимодействия.

👍 Роструд указал правильный вариант записи в трудовой книжке об увольнении

На практике встречаются два варианта записи в трудовой книжке об увольнении по собственному желанию. Но Роструд разъяснил, что правильный только один.

💰 Когда будет утрата права на УСН в 2025 году: таблица

С 2025 года не будет повышенных ставок УСН 8% и 20%, но лимит дохода будет значительно выше. При его превышении право на УСН утрачивается. А вместе с ним и право на ставку НДС 7%.

📌 Какие доходы будут учитывать для перехода на УСН в 2025 году

Для перехода на УСН с 1 января доходы организации за 9 месяцев предшествующего года должны быть не более лимита. А лимит с 2025 года меняется, состав учитываемых доходов – тоже.

💌 Налоговое резидентство будут определять автоматически

ФНС собирается в 2025 году автоматически определять статус налогового резидента. Новая система может войти в состав АИС «Налог-3».

😲 Как теперь малый и средний бизнес будет платить НДС

Все на УСН с 2025 года будут плательщиками НДС. Но есть разные варианты.

🍳🍴Стал известен прожиточный минимум на 2025 год

Вышло постановление Правительства с этим показателем с 1 января 2025 года.

📶 Как с 2025 года будут индексировать лимит дохода для перехода на УСН

Сейчас перейти на УСН с начала года можно, если доходы за 9 месяцев прошлого года не превысили 112,5 млн рублей с учетом коэффициента-дефлятора. С 2025 года лимит для перехода на УСН будет новый.

🌴🌵 Релоканты тоже будут платить НДФЛ по прогрессивной шкале

Кто уехал из России и продолжает работать на отечественные компании за рубежом, с 2025 года будет платить НДФЛ по прогрессивной шкале со ставками от 13 до 22%.