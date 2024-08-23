💥 Новые форма и регламент для счетов-фактур, обязали пересчитать НДФЛ с матвыгоды, обновили документы по прослеживаемости. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели, которые вы могли пропустить.

❗ С 1 октября начнет действовать новая форма счета-фактуры

В документе появится дополнительная графа, где нужно указать без НДС стоимость товара, который подлежит прослеживаемости.

💰 Работодателям, которые выдавали сотрудникам займы, надо пересчитать доход и НДФЛ с матвыгоды

Всем работодателям, которые выдавали своим сотрудникам займы с материальной выгодой, надо с 1 января 2024 года пересчитывать НДФЛ с матвыгоды.

📚 Модные тренды в документах при увольнении: что должен выдать работодатель

Бухгалтеры при увольнении сотрудника стараются подготовить полный пакет документов. В том числе справку 182-н, которую выдавать уже не обязательно.

📄 С 1 октября меняется порядок заполнения счетов-фактур

Постановление Правительства РФ от 16.08.2024 № 1096 скорректировало порядок заполнения счета-фактуры, а также саму форму бланка.

👀 Что делать, если работодателю не приходит уведомление об открытии больничного листа

Настроить уведомления об открытии больничного листа можно в личном кабинете страхователя на сайте Социального фонда.

😡 Бухгалтеры возмущаются, что на них взваливают воинский учет. А если штраф от военкомата, то на кого?

Очень распространенная сейчас ситуация, когда руководитель хочет возложить на бухгалтера ведение воинского учета и прописать ее ответственной в приказе.

👉 Физлицам нужно выдавать чеки за услуги, даже если деньги перевели на расчетный счет ИП

Все расчеты с физлицами нужно фискализировать. Предприниматель обязан выдавать чек за оказанные услуги, которые оплатили наличными или переводом на расчетный счет.

🔭 ФНС: обновились формы и форматы документов системы прослеживаемости

Компании должны по-новому отчитываться об операциях с прослеживаемыми товарами.

⛔ Банки блокируют платежи контрагентам с формулировкой про ненадежность

Крупные банки стали чаще отказывать в проведении платежей контрагентам, их считают подозрительными. Предприниматели получают товар и теперь не знают, как его оплатить.

✅ Минус одна госпошлина в ФНС

Теперь жители страны не будут платить госпошлину за получение повторного свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

📝 Приказ о приеме на работу может быть электронным, а об увольнении — только на бумаге

ТК разрешает работодателям вести кадровый документооборот в системах электронного документооборота (КЭДО). Но есть ограничения.