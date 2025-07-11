💥 Новые вводные по взносам 1% и освобождение от НДФЛ, первые уведомления от Реестра воинского учета, операторы персданных не видят себя в реестре. Топ новостей за неделю
❗ Для расчета взносов 1% ИП на ОСНО не учитывает фиксированные взносы
С 2024 года ИП на общей системе налогообложения по-новому считают взносы 1%. Как и прежде база для расчета – это доходы минус расходы (профвычеты). Но расход учитывают не весь.
📄 ФНС разработала новую форму требования об уплате задолженности
В новую форму добавлена графа об установленном сроке уплаты налога и указано, куда обращаться, если не согласны с суммой долга.
❗ На Госуслугах начали приходить уведомления о включении в реестр воинского учета: образец 2025
В середине 2025 года россияне начали получать сообщения о включении в реестр воинского учета, через который будут рассылать электронные повестки. Их просят пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на портале Госуслуги.
💃 Прогульщиков надо включать в подраздел 1.2 формы ЕФС-1
Сведения о стаже (ежегодный отчет в составе ЕФС-1) сдают не на всех сотрудников. Но на прогульщиков надо сдать.
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Физкультминутки увеличивают производительность труда, поддерживают трудоспособность и даже снижают травматизм.
❗ Госдума приняла закон о поправках в Налоговый кодекс. При рождении ребенка 1 млн от работодателя не облагается НДФЛ и др.
Корпоративные выплаты работникам при рождении детей освободили от НДФЛ. На перевозки по ж/д магистрали Москва — Санкт-Петербург установили нулевой НДС.
📄 ФНС меняет форму декларации по НДПИ
В обновленной форме налоговая служба учла новые налоговые льготы и вычеты.
🔎 Минтруд добавил еще один индикатор риска для назначения трудовых проверок
С 14 июля 2025 трудовая инспекция (ГИТ) может прийти с внеплановой проверкой, если обнаружит, что один человек в течение суток измерял показатели по СОУТ у двух работодателей в разных регионах РФ.
❗ Налоговики: теперь все подозрительные переводы банки и контролирующие органы будут тщательно проверять. Но не все переводы между физлицами облагаются налогами
С июня 2025 года в законодательство о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (115-ФЗ и др.) внесены важные изменения.
👀 Операторы персональных данных не находят себя в реестре Роскомнадзора
Компании, которые сдавали уведомления об обработке персональных данных в конце мая 2025 года, сейчас не могут найти себя в реестре Роскомнадзора.
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Подача расчёта 6-НДФЛ после смены регистрации ИП
Здравствуйте! Если вы индивидуальный предприниматель (ИП) с сотрудниками и в марте 2025 года сменили место регистрации, необходимо учитывать следующие моменты при подаче расчёта 6-НДФЛ:
Подача расчёта 6-НДФЛ после смены регистрации
При смене места регистрации в течение года вы обязаны представить два комплекта расчёта 6-НДФЛ: один по старому месту регистрации (ОКТМО), второй — по новому. Это правило действует до окончания налогового периода (календарного года). Если за отчётный период не было фактических выплат по старому месту регистрации, расчёт 6-НДФЛ по этому ОКТМО представлять не требуется.
Сроки подачи расчёта 6-НДФЛ
Расчёт 6-НДФЛ за первый квартал 2025 года необходимо подать не позднее 25 апреля 2025 года. Если вы сменили место регистрации в марте, то:
До 25 апреля 2025 года подайте расчёт 6-НДФЛ по старому месту регистрации (ОКТМО), если были выплаты в январе–марте 2025 года.
До 25 апреля 2025 года подайте расчёт 6-НДФЛ по новому месту регистрации (ОКТМО), если были выплаты в марте 2025 года.
Если в марте 2025 года не было выплат, расчёт 6-НДФЛ по новому месту регистрации можно подать позже, но не позднее 25 июля 2025 года, вместе с расчётом за полугодие.
Заполнение расчёта 6-НДФЛ
При заполнении расчёта 6-НДФЛ за первый квартал 2025 года учитывайте следующие моменты:
Отражайте все начисленные и выплаченные суммы доходов и удержанных налогов за период с 1 января по 31 марта 2025 года.
Если начисленная, но не выплаченная зарплата за март 2025 года будет выплачена в апреле 2025 года, отразите её в расчёте за полугодие, а не за первый квартал.
Указывайте в расчёте только те выплаты, которые были фактически произведены в указанный период.
Ответственность за несвоевременную подачу расчёта 6-НДФЛ
При нарушении сроков сдачи расчёта 6-НДФЛ предусмотрены следующие меры ответственности:
Штраф в размере 1 000 рублей за каждый просроченный месяц (полный и неполный).
При нарушении срока сдачи на 20 и более рабочих дней налоговая инспекция может заблокировать банковские счета.
Дополнительно на 300–500 рублей оштрафуют и должностное лицо.
Рекомендуется своевременно подавать расчёты 6-НДФЛ, чтобы избежать штрафных санкций и обеспечить корректное отражение данных в налоговых органах.
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