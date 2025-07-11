💥 Новые вводные по взносам 1% и освобождение от НДФЛ, первые уведомления от Реестра воинского учета, операторы персданных не видят себя в реестре. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели, которые вы могли пропустить.

❗ Для расчета взносов 1% ИП на ОСНО не учитывает фиксированные взносы

С 2024 года ИП на общей системе налогообложения по-новому считают взносы 1%. Как и прежде база для расчета – это доходы минус расходы (профвычеты). Но расход учитывают не весь.

📄 ФНС разработала новую форму требования об уплате задолженности

В новую форму добавлена графа об установленном сроке уплаты налога и указано, куда обращаться, если не согласны с суммой долга.

❗ На Госуслугах начали приходить уведомления о включении в реестр воинского учета: образец 2025

В середине 2025 года россияне начали получать сообщения о включении в реестр воинского учета, через который будут рассылать электронные повестки. Их просят пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на портале Госуслуги.

💃 Прогульщиков надо включать в подраздел 1.2 формы ЕФС-1

Сведения о стаже (ежегодный отчет в составе ЕФС-1) сдают не на всех сотрудников. Но на прогульщиков надо сдать.

🏋️‍♂️ Роструд: бухгалтерам крайне необходима производственная гимнастика

Физкультминутки увеличивают производительность труда, поддерживают трудоспособность и даже снижают травматизм.

❗ Госдума приняла закон о поправках в Налоговый кодекс. При рождении ребенка 1 млн от работодателя не облагается НДФЛ и др.

Корпоративные выплаты работникам при рождении детей освободили от НДФЛ. На перевозки по ж/д магистрали Москва — Санкт-Петербург установили нулевой НДС.

📄 ФНС меняет форму декларации по НДПИ

В обновленной форме налоговая служба учла новые налоговые льготы и вычеты.

🔎 Минтруд добавил еще один индикатор риска для назначения трудовых проверок

С 14 июля 2025 трудовая инспекция (ГИТ) может прийти с внеплановой проверкой, если обнаружит, что один человек в течение суток измерял показатели по СОУТ у двух работодателей в разных регионах РФ.

❗ Налоговики: теперь все подозрительные переводы банки и контролирующие органы будут тщательно проверять. Но не все переводы между физлицами облагаются налогами

С июня 2025 года в законодательство о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (115-ФЗ и др.) внесены важные изменения.

👀 Операторы персональных данных не находят себя в реестре Роскомнадзора

Компании, которые сдавали уведомления об обработке персональных данных в конце мая 2025 года, сейчас не могут найти себя в реестре Роскомнадзора.

😒 Законопроект о гибком графике для многодетных родителей рассмотрит Госдума. Бухгалтеры не в восторге от идеи

7 июля 2025 года депутат Сергей Миронов внес в Госдуму законопроект о праве многодетных родителей выбирать удобный график до достижения младшим ребенком 14 лет.

✅ Сроки сдачи ежемесячной отчетности организациями на УСН в 3 квартале 2025 года: таблица

В третьем квартале 2025 года бухгалтеру по упрощенной системе налогообложения нужно каждый месяц сдавать три отчета.

📅 Организации на УСН: что сдавать за 2 квартал (первое полугодие) 2025 года. Таблица со сроками

Бухгалтеры, ведущие бизнес на упрощенной системе налогообложения, должны помнить, что на 3 квартал 2025 года приходится сдача ряда отчетности за второй квартал или в целом первое полугодие 2025.

📅 Организации на ОСНО: что сдавать за 2 квартал (первое полугодие) 2025 года. Таблица со сроками

Бухгалтеры, ведущие бизнес на общей системе налогообложения, должны помнить, что на 3 квартал 2025 года приходится сдача ряда отчетности за второй квартал или в целом первое полугодие 2025.

📄 С 2026 года при постановке на налоговый учет будут выдавать только выписку

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе упраздняется. Уже выданные документы менять не придется.

✅ Сроки сдачи ежемесячной отчетности организациями на ОСНО в 3 квартале 2025 года: таблица

В третьем квартале 2025 года бухгалтеру по общей системе налогообложения нужно каждый месяц сдавать три отчета.

⌛ Какую отчетность сдавать ИП за 2 квартал (первое полугодие) 2025 по ОСНО, УСН, ПСН и ЕСХН: сроки

Индивидуальные предприниматели на любой системе налогообложения должны помнить, что на 3 квартал 2025 года приходится сдача ряда отчетности за второй квартал/первое полугодие 2025. Количество отчетов также зависит от наличия наемных работников.