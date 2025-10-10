💥 НПД для самозанятых не отменят, СФР оплатит им больничные 2026, реформа налога на имущество организаций, что будет с прогрессивной шкалой НДФЛ. Топ новостей за неделю
❗ Минфин обещает не менять прогрессивную шкалу ставок НДФЛ
Изменения в части НДФЛ назвали избыточными.
💥 С 2027 года упростят налогообложение имущества организаций
Обязанность российских организаций самостоятельно считать налог на имущество могут отменить.
❗ ФНС: кто не сможет обмениваться электронными документами с 1 января 2026
Налоговая служба разъяснила порядок изменений в электронном документообороте (ЭДО) в части товарных накладных и актов выполненных работ.
👎 Почти половина бухгалтеров считает, что УСН перестанет быть привлекательным в 2026 году
Специалисты по учету уверены, что перемены в УСН, которые произойдут в 2026 году, приведут к тому, что упрощенка перестанет быть привлекательной для предпринимателей.
👀 Чего опасается бизнес в связи с повышением НДС до 22% и снижением лимита на УСН
У некоторых отраслей бизнеса не останется возможности работать на налоговых спецрежимах без НДС.
❗ Самозанятые с 2026 смогут открывать оплачиваемые больничные
С 1 января нужно будет застраховаться в СФР и платить взносы. Эксперимент продлится до конца 2028 года.
👶 В страховом стаже будут учитывать все периоды ухода за каждым ребенком
Минтруд готовит законопроект 2025 об учете в страховом стаже ухода за всеми детьми, даже если была двойня или тройня.
❗ Установили периодичность профилактических визитов контролеров к бизнесу
Частота визитов инспектора будет зависеть от категории риска.
📝 С 2026 года отменят указание ИНН в налоговых декларациях физлиц и документах
ФНС меняет порядок и условия присвоения и применения ИНН.
❗ Законопроект 2025 о добровольном страховании самозанятых внесен в Госдуму
Самозанятым с 2026 года предлагается дать возможность получать пособие по болезни при добровольной уплате взносов в СФР.
❓ Что будет страховым случаем для самозанятых, и СФР оплатит больничный. Не только болезнь или травма
С 2026 года плательщики НПД при условии отчисления добровольных взносов в СФР смогут уходить на оплачиваемый больничный.
❗️ Кабмин опроверг отмену НПД и самозанятости в 2026 году
Изменений до конца эксперимента не планируется.
📅 Производственный календарь на ноябрь 2025 с праздниками и выходными
В ноябре будет рабочая суббота и трехдневная рабочая неделя.
❗ Льготные пониженные ставки УСН в регионах могут ограничить, чтобы не было фиктивной миграции бизнеса
Власти хотят снизить масштабы фиктивной налоговой миграции предпринимателей в регионы РФ с льготными ставками по упрощенке. Будет единая федеральная ставка для всех.
✅ Три главных изменения для плательщиков НДС с 1 октября 2025 года
От НДС освободили общепит с доходами до 3 млрд рублей в год, нулевую ставку для гостиниц и отелей продлили до конца декабря 2030 года.
📋 Может ли ваш бизнес работать на АУСН — «Клерк» подготовил чек-лист
Для предпринимателей альтернативой уплаты НДС может стать переход на АУСН, где бизнес не должен уплачивать этот налог. Однако для применения спецрежима есть свои требования.
