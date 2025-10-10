💥 НПД для самозанятых не отменят, СФР оплатит им больничные 2026, реформа налога на имущество организаций, что будет с прогрессивной шкалой НДФЛ. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели с 6 по 10 октября 2025 года, которые вы могли пропустить.

❗ Минфин обещает не менять прогрессивную шкалу ставок НДФЛ

Изменения в части НДФЛ назвали избыточными.

💥 С 2027 года упростят налогообложение имущества организаций

Обязанность российских организаций самостоятельно считать налог на имущество могут отменить.

❗ ФНС: кто не сможет обмениваться электронными документами с 1 января 2026

Налоговая служба разъяснила порядок изменений в электронном документообороте (ЭДО) в части товарных накладных и актов выполненных работ.

👎 Почти половина бухгалтеров считает, что УСН перестанет быть привлекательным в 2026 году

Специалисты по учету уверены, что перемены в УСН, которые произойдут в 2026 году, приведут к тому, что упрощенка перестанет быть привлекательной для предпринимателей.

👀 Чего опасается бизнес в связи с повышением НДС до 22% и снижением лимита на УСН

У некоторых отраслей бизнеса не останется возможности работать на налоговых спецрежимах без НДС.

❗ Самозанятые с 2026 смогут открывать оплачиваемые больничные

С 1 января нужно будет застраховаться в СФР и платить взносы. Эксперимент продлится до конца 2028 года.

👶 В страховом стаже будут учитывать все периоды ухода за каждым ребенком

Минтруд готовит законопроект 2025 об учете в страховом стаже ухода за всеми детьми, даже если была двойня или тройня.

❗ Установили периодичность профилактических визитов контролеров к бизнесу

Частота визитов инспектора будет зависеть от категории риска.

📝 С 2026 года отменят указание ИНН в налоговых декларациях физлиц и документах

ФНС меняет порядок и условия присвоения и применения ИНН.

❗ Законопроект 2025 о добровольном страховании самозанятых внесен в Госдуму

Самозанятым с 2026 года предлагается дать возможность получать пособие по болезни при добровольной уплате взносов в СФР.

❓ Что будет страховым случаем для самозанятых, и СФР оплатит больничный. Не только болезнь или травма

С 2026 года плательщики НПД при условии отчисления добровольных взносов в СФР смогут уходить на оплачиваемый больничный.

❗️ Кабмин опроверг отмену НПД и самозанятости в 2026 году

Изменений до конца эксперимента не планируется.

📅 Производственный календарь на ноябрь 2025 с праздниками и выходными

В ноябре будет рабочая суббота и трехдневная рабочая неделя.

❗ Льготные пониженные ставки УСН в регионах могут ограничить, чтобы не было фиктивной миграции бизнеса

Власти хотят снизить масштабы фиктивной налоговой миграции предпринимателей в регионы РФ с льготными ставками по упрощенке. Будет единая федеральная ставка для всех.

✅ Три главных изменения для плательщиков НДС с 1 октября 2025 года

От НДС освободили общепит с доходами до 3 млрд рублей в год, нулевую ставку для гостиниц и отелей продлили до конца декабря 2030 года.

📋 Может ли ваш бизнес работать на АУСН — «Клерк» подготовил чек-лист

Для предпринимателей альтернативой уплаты НДС может стать переход на АУСН, где бизнес не должен уплачивать этот налог. Однако для применения спецрежима есть свои требования. Узнайте, подходите ли вы — скачивайте чек-лист.