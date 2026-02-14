💥 Очередной проект изменений в НК, важные изменения в ТК, новая форма ЕУД, больничные уже в MAX, патент резко подорожал, повышение в разы штрафов. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости с 9 по 13 февраля 2026 года, которые вы могли пропустить.

❗ За директора-полставочника тоже надо платить взносы с МРОТ

Неважно, по какой причине у директора зарплата менее МРОТ. Даже если он работает 0,1 ставки, взносы будут с МРОТ.

⚡ Ключевая ставка ЦБ снизилась — теперь 15,5%

Центробанк снизил ключевую ставку до 15,5%, но инфляционное давление временно усилилось на фоне повышения НДС.

📄 ФНС изменила форму единой упрощенной декларации: есть новые реквизиты

Новая форма декларации вступит в силу с 6 апреля 2026 года, но только после отмены действующей формы.

📅 7 из 10 россиян хотят учитывать в отпусках только рабочие дни + опрос

Молодые сотрудники с высшим образованием, которые получают от 150 тысяч рублей, больше всего хотели бы продлить отдых и не включать выходные дни в состав отпуска.

🤦‍♀️ Пояснительная записка к упрощенной отчетности за 2025 год — что в ней писать? Выпуск № 23 подкаста «Налоговое утро»

Все организации должны добавить к бухгалтерской отчетности за 2025 год пояснения. Раньше малый бизнес мог не подавать пояснительную записку, а теперь и ему нужно ее прикладывать.

👍 Когда проверить разметку, уплатить налог и отразить доход — подскажет календарь бухгалтера на АУСН 2026 Чтобы не столкнуться с дополнительной налоговой нагрузкой, нужно вовремя проверять данные о платежах, доходах и расходах на автоУСН. «Клерк» поможет сделать это в конкретный день и ничего не упустить!

❗ Штрафы за неприменение ККТ увеличат в пять раз

Депутаты приняли в первом чтении законопроект о повышении штрафов за отсутствие ККТ.

😷 В мессенджере MAX теперь можно закрыть больничный

Лечащий врач может в MAX закрыть листок нетрудоспособности онлайн.

✅ Налоговики объяснили, как организациям отчитаться по налогу на имущество за 2025 год

Декларации и ЕНП-уведомления нужно подать до 25 февраля 2026 года.

❗ Минфин не поддержал предложения бизнеса о новых поправках в НК по НДФЛ и УСН

Менять порядок уменьшения налога по упрощенке на взносы ИП не будут.

💣 Штрафы за задержку зарплаты могут повысить в два раза

За повторную задержку заработной платы работодателей хотят обязать платить штраф в размере 140 тысяч рублей.

👨‍🦳 За директора-престарелого пенсионера нужно платить взносы с МРОТ

Если учредителю больше 80 лет – страховые взносы все равно нужно платить.

📄 С 1 января 2026 — новый формат пояснений к НДС-декларации. В других форматах не примут

Изменились таблицы со сведениями по строке из книги покупок и сведениями из счетов-фактур.

🕒 Законопроект об увеличении лимита сверхурочной работы и других важных изменениях в ТК РФ приняли в первом чтении

Лимит сверхурочной работы повысят до 240 часов в год с 1 марта 2026.

✅ Минфин разъяснил нововведения в бухотчетности с 2026 года

Исполнители по гособоронзаказу будут сдавать промежуточную отчетность, а в ГИРБО нужно готовить больше документов.

📈 Стоимость патента выросла в 10 и более раз с 2026 года

Некоторые регионы России многократно повысили потенциально возможный годовой доход, по которому рассчитывается стоимость патента для предпринимателей.