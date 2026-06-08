НДС на онлайн-торговлю из-за границы будут вводить поэтапно, каждый пятый готов дробить бизнес, а на одного соискателя приходится 18 вакансий: новости недели
Налоги: новые правила игры и скрытые риски
-
На неделе обсуждали планы по поэтапному введению НДС на трансграничную онлайн-торговлю: бизнесу стоит заранее оценить влияние на маржинальность.
-
При этом малый и средний бизнес уже стал заметным источником доходов казны: новые плательщики налога принесли в бюджет 150 млрд рублей после перехода с упрощенки.
-
Селлерам на маркетплейсах тоже есть над чем подумать: эксперт разъяснила, как правильно считать сбор с авансов от физлиц на Ozon, чтобы не завысить налоговую базу.
-
Тем временем риски остаются высокими: каждый пятый предприниматель по-прежнему готов дробить бизнес ради экономии, игнорируя растущее внимание контролеров.
Сроки и отчетность: где можно потерять деньги
-
Ближайшие дни критически важны для кадровиков и бухгалтеров: уведомления по НДФЛ нужно подать до 3 июня, а перечислить платежи — строго до 5 июня.
-
Опоздание с декларацией по УСН теперь грозит не просто санкциями: налоговая может заблокировать счета уже через 20 рабочих дней после дедлайна.
-
В качестве смягчения звучат интересные инициативы: бизнес лоббирует освобождение от штрафов за просрочку отчетности, если все обязательные платежи уже уплачены в полном объеме.
-
А если блокировка уже случилась, есть лазейка: банк проведет зарплатную платежку, если она поступила раньше налогового поручения.
Кадры: дефицит людей и тонкости выплат
-
Рынок труда продолжает лихорадить: на одного соискателя теперь приходится 18 вакансий, что создает рекордное давление на фонд оплаты труда.
-
При расчете времени не забывайте про нюансы: дополнительный выходной за работу в праздник не включается в норму рабочего времени месяца, когда он был использован.
-
Если сотрудник уволился с долгом за неиспользованный отпуск, а затем вернулся, удержать переплату при новом трудоустройстве не получится — Роструд дал четкий ответ.
Начать дискуссию