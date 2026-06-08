НДС на онлайн-торговлю из-за границы будут вводить поэтапно, каждый пятый готов дробить бизнес, а на одного соискателя приходится 18 вакансий: новости недели

Собственное B2B-медиа внутри сильной площадки: зачем компаниям блог на «Клерке»

Первая мысль, если вы решили продвигать бизнес через контент — «срочно запускаем блог на корпоративном сайте». Это кажется логичным: своя территория, полный контроль, все материалы под рукой. Реальность же говорит об обратном. Такой блог — «склад контента», который никто не видит. Эффективнее запускать B2B-медиа там, где аудитория уже собрана, активна и дове