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Обзоры новостей

НДС на онлайн-торговлю из-за границы будут вводить поэтапно, каждый пятый готов дробить бизнес, а на одного соискателя приходится 18 вакансий: новости недели

Мы собрали главные новости за неделю 1-7 июня 2026 года, чтобы вы быстро разобрались в том, что действительно повлияет на вашу жизнь и работу.

Налоги: новые правила игры и скрытые риски

Сроки и отчетность: где можно потерять деньги

Кадры: дефицит людей и тонкости выплат

Автор

Клерк Бизнес
Маркетинг

Собственное B2B-медиа внутри сильной площадки: зачем компаниям блог на «Клерке»

Первая мысль, если вы решили продвигать бизнес через контент — «срочно запускаем блог на корпоративном сайте». Это кажется логичным: своя территория, полный контроль, все материалы под рукой. Реальность же говорит об обратном. Такой блог — «склад контента», который никто не видит. Эффективнее запускать B2B-медиа там, где аудитория уже собрана, активна и дове

Собственное B2B-медиа внутри сильной площадки: зачем компаниям блог на «Клерке»
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