Субсидиарная ответственность. Что делать кредитору, если арбитражник причинил убытки?

Подать иск об убытках в суд. Обратиться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту неправомерных действий при банкротстве ст. 195 УК РФ, превышение должностных полномочий ст. 285 УК, растрата ст. 160 УК и др. После получения судебного акта о взыскании убытков обратиться к приставам за принудительным исполнением. Если имущество у конкурсного управляющего приставы не нашли, то обратиться с заявлением о его банкротстве с целью оспорить сделки по выводу активов (например, сделки по перечислению денег, продаже и дарению своих автотранспортных средств и недвижимости и т.п.). Если в исполнительном производство добиться взыскания не удалось, следует обратиться в страховую компанию, где была застрахована ответственность конкурсного управляющего. При нежелании добровольно выплачивать страховку следует подать иск в суд. Если страховая в банкротстве, то подать заявление о включении в реестр требований. Если денег от страховки не хватило покрыть все убытки остается обратиться в СРО, где состоял арбитражник за выплатой из компенсационного фонда.

Кейс 1:

В одной из процедур банкротства ООО «АРМТЭК-ПРИМ» (ИНН: 2539029966), где мы представляли интересы кредитора и был назначен наш конкурсный управляющий прошли все вышеуказанные стадии.



08.08.2023 в деле А40-44206/23-45-316 наш конкурсный управляющий смог получить решение суда о взыскании с СРО ААУ «Евросиб» компенсационной выплаты в размере 745 800 руб. за убытки, которые причинил предыдущий арбитражник Никитин Д.С.



Эти средства он якобы выплачивал привлеченному бухгалтеру, но в суде удалось доказать, что он присваивал эти средства себе лично. В итоге пришлось пройти долгий путь пока добрались до компенсационного фонда СРО.

Кейс 2:

Был у нас в практике и другой еще более долгий путь на гораздо большую сумму. Клиенту тогда еще существующему ПАО «МДМ Банк» были причинены убытки на сумму более 53 000 000 рублей в результате неправомерного распределения конкурсной массы.



Вместо того, чтобы деньги пропорционально распределить между всеми кредиторами конкурсный управляющий перечислил 900 000 000 вырученных денежных средств от продажи 2-х торговых центров за границу в оффшорные компании.



Разумеется на него возбудили уголовное дело. Получили решение суда о взыскании, в исполнительном производстве у арбитражника ничего не нашли, далее был суд со страховой компанией ГСК «Югория», которая выплатила кредитору, после этого кредитор получили выплату из компенсационного фонда СРО, где состоял конкурсный управляющий, но сумма все равно не покрывала убыток банка.



Проанализировав ситуацию с перечислением денег за границу в оффшоры мы решили подать иск об убытках к банку, через которые конкурсный переводил средства за рубеж. Этим банком оказался ОАО «Екатеринбургский муниципальный банк». В итоге во всех 4-х судебных инстанциях суд занял нашу позицию и иск удовлетворил. Взыскал с ОАО «Екатеринбургский муниципальный банк» в пользу нашего клиента ПАО «МДМ Банк» убытки 46 607 678,52 руб. Дело № А60-41071/2014. Это было давно, но даже в СМИ попала информация об этом деле.

Буквально пару месяцев назад обратился потенциальный клиент, нашел это решение в базе Консультант+ и звонил с предложением помочь взыскать убытки с другого банка в похожей ситуации. Мы не смогли договориться с ним об условиях работы, в итоге он своими силами будет проходить все эти сложные стадии.

У кого-то были похожие истории?

Решение и постановление суда оставил файлами в своём телеграм-канале, где делюсь и другими документами, а так же эксклюзивными материалами.