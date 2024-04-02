Налоги без"Ы"
Судебная практика по налоговым спорам

Статья 187 — укус гадюки. Опасно, может быть смертельно

Такой заголовок относительно вроде бы неналоговой статьи 187 Уголовного кодекса был на нашем старом канале. И, в целом, я собираюсь повторить то, что уже писал ранее. Потому, что за полтора года актуальности информация не потеряла, а даже добавились новые поводы.
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Причина, по которой я решил повторить написанное, напрямую не связана с этой статьей. Дело в Блиновской. Потому, что в довесок к неуплате налогов и легализации денежных средств ей добавили «ту самую» 187 статью УК.

Казалось бы, и одной «налоговой» статьи «выше крыши», зачем еще что-то? Дело в том, что она «первоход», а государство дает возможность оступившимся возможность «деятельно раскаяться». То есть, оплатить долг перед Родиной деньгами и не «пойти по этапу». С дополнительными статьями такого не получится. Кроме того, недавно (год назад), Конституционный суд РФ своим определением № 1006-О от 25.04.2023 признал, что директора виновны в том, о чем пойдет дальше речь. Итак, повтор на два дня.

Давайте по порядку. Сразу оговорюсь, что я не специалист по уголовному праву. Поэтому могу сказать что-то не «по уголовно-правовому». Пусть коллеги «поймут и простят». Мое дело донести до подписчиков суть этой пакости, но если у вас есть риски по данной статье, то обращаться необходимо сразу к адвокату. Если понадобится — порекомендуем (но лучше, что бы не понадобилось).

Первый раз с этой статьей я столкнулся несколько лет назад. Один клиент обратился с проблемой, что у них изъяли документы по 6 (кажется) контрагентам на которых они сделали около 10 платежей на общую сумму около 3,5 миллионов. Оказалось, что дело не в сокрытых налогах, их как раз на статью не хватало. А дело в рассмотрении материалов для возбуждения уголовного дела по статье 187 УК.

Когда я прочитал статью в Уголовном кодексе, то посчитал, что это какой-то развод. Судите сами:

«Статья 187. Неправомерный оборот средств платежей. Изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты…, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств».

У меня тогда, да и у вас сейчас, может возникнуть вопрос: «Кто мы и где поддельные распоряжения о переводе денежных средств»? Директор не подделывает платежку, он законным образом ее изготавливает. Он же не хакер какой-то. Однако жизнь научила сомневаться в собственной логике и здравом смысле, если дело касается юриспруденции. И я стал смотреть практику.

Читал и ох… как удивлялся. Суть проблемы в том, что уголовное законодательство считает, если вы заплатили на однодневку с целью обналичить деньги, то основание платежа у вас подложное, а значит и распоряжение о переводе денежных средств поддельное. А еще оказалось, что практика по данной статье очень даже распространенная. На нее даже в Конституционный суд не раз жаловались, но посыл оттуда получился грустным.

Вот выдержка из свежего Определения 761-О от 31.03.2022 г.:

«По смыслу разъяснений, данных Пленумом Верховного Суда Российской Федерации, документы признаются поддельными, если установлено наличие в них признаков как незаконного изменения отдельных частей подлинного документа путем подчистки, дописки, замены элементов и др., искажающего его действительное содержание, так и изготовления нового документа, содержащего заведомо ложные сведения, в том числе с использованием подлинных бланка, печати, штампа».

На эту же норму ссылается и более свежее Определение Конституционного Суда РФ от 25.04.2023 № 1006-О, которое увидело свет уже после написания статьи в 2022 году.

Продолжение читайте в след. публикации

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