Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас обзор новостей

1. Банк России и Росфинмониторинг сделали заявление о начале тестирования нового сервиса «Знай своего криптоклиента». Напоминаем, что с 2021 года в России активно работает сервис «Прозрачный блокчейн», который позволяет следить за всеми криптовалютными операциями и анализировать их для выявления возможных преступлений.



Основная цель проекта «Знай своего криптоклиента» заключается в интеграции фиатных и криптовалютных операций. Сегодня кредитные учреждения успешно работают с фиатными деньгами, однако операции с криптовалютами до сих пор анализируются отдельно. К проекту уже подключились пять ведущих банков страны в режиме тестирования, которое запланированно до конца мая, но может быть продолжено, если потребуется. Результаты пилотного проекта помогут сформировать базовые принципы для дальнейших действий и инструментов, необходимых банкам для работы с криптовалютами, а также способствовать улучшению регулирования этого сектора.



2. Будьте настороже: мошенники придумали новые способы обмана. Одна из новых уловок включает в себя видеозвонки, якобы от банка, и фотографии удостоверений, исходящие от лиц, выдающих себя за агентов ФСБ.



Не удивляйтесь, если кто-то с аватаркой ФСБ позвонит вам в мессенджер. При поднятии трубки серьезным голосом могут сообщить, что они из федеральной службы, и начать убеждать вас в вашем участии в криминальных делах, таких как мошеннические операции или пособничество терроризму. Они могут даже прислать фото или скан своего якобы служебного удостоверения, чтобы убедить вас в своей подлинности. Однако настоящие агенты ФСБ никогда не будут звонить или отправлять свои удостоверения через мессенджеры; они обращаются официально и письменно. ФСБ также не просит граждан о переводе денег на «безопасные счета» или вручение их курьерам для оперативных нужд.



Второй мошеннический метод включает видеозвонки от лиц, представляющихся сотрудниками вашего банка. Вам могут сказать, что для начала разговора нужно увидеть себя на экране и включить камеру, если вы себя не видите. На самом деле, это попытка мошенников зафиксировать вашу биометрию — лицо или радужную оболочку глаз — для последующего использования в мобильных банковских приложениях. Помните, что настоящие банкиры не звонят клиентам для сбора биометрии через видеосвязь.



Если вы получили подобный звонок, не отвечайте, а если уже ответили, немедленно разорвите соединение.



3. А вот и хорошие новости, которые никак не могут не радовать! К 2027 году в нашей стране средняя зарплата, как обещают, перевалит за сто тысяч рублей. Не верите? Так вот, даже Минэкономразвития в лице своих аналитиков подтверждает: мы на пороге настоящего зарплатного бума! Впрочем, об этом говорят не просто так, а с уверенностью, что даже в самом пессимистичном сценарии, где рубль играет в «горки», а инфляция задирает нос, нас ждут стабильно высокие зарплаты.



По консервативным меркам, в 2024 году зарплата вырастет на 12% и составит 82,5 тысячи рублей. А к 2027 году достигнет той самой отметки в сто тысяч. Правда, производительность труда будет не так впечатляюще, увеличиваясь менее чем на 2% в год.



Раньше в Минэкономразвития были более скромные в прогнозах. Ожидалось, что к 2026 году зарплаты окажутся на уровне 91,7 тысячи. Но, видимо, новые данные заставили их пересмотреть ожидания.



К слову, глава ЦБ Эльвира Набиуллина уже предупреждала, что все эти деньги на зарплаты могут привести к росту инфляции. По ее словам, если денег будет много, а товаров и услуг по старым ценам — мало, то цены неизбежно пойдут вверх. Но, как известно, каждая медаль имеет оборотную сторону. Поэтому воспринимайте эти новости с оптимизмом, но и с небольшой долей скепсиса. И да, возможно, пора уже начинать планировать, как потратите свою будущую зарплату в сто тысяч!



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