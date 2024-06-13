Страшную весть принес я в твой дом, Надежда! Убирайте от экранов детей

Но сути это не меняет, так как все четыре предложенных варианта не могут рассматриваться как правильные или неправильные. Они лишь более или менее подходят вам и вашему «риск-профилю».



Мы все понимаем, что кредиторка, о которой идет речь в требовании, возникла «на бумаге». Это те самые операции, по которым идут требования, вызывают на комиссии и всячески кошмарят налоговые органы. А теперь еще и «помереть» спокойно не дают. Теперь к вариантам.



Вариант А. Подходит для тех, кто совершенно не хочет рисковать, «ворошить прошлое» или не знает, как решить данную проблему. Особенно если данная кредиторская задолженность — это «ошибки молодости». Возникла давно, а сейчас компания «белая и пушистая» (насколько это возможно). По мне так слишком дорогая плата за спокойствие, так как я точно знаю, что это «спокойствие» можно обрести за меньшие деньги. Но осуждать людей за выбор этого варианта мне совесть не позволяет.



Вариант Б. Этот вариант имеет право на жизнь, но для меня он слишком дерзкий и не столь однозначный. При всей расплывчатости формулировок Налогового кодекса и закреплении в практике презумпции недобросовестности налогоплательщика данный ответ может рассматриваться двояко. С одной стороны, предположение, что вы не заплатили кредитору, может рассматриваться как противоречие. Дословно положения НК звучат как «выявлены несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у налогового органа, и полученным им в ходе налогового контроля».



У них нет сведений, что не оплачено. У них нет сведений, что оплачено. А это две большие разницы. Но тут мы подходим к вопросу: «Кто им помешает закрыть камеральную проверку с доначислениями?» Управление и Центральный аппарат прикроет, а суд будет искренне недоумевать: «Вам что, трудно было представить доказательства, что кредиторка погашена? Незаконно? Противоречит Налоговому кодексу? Не смешите мой судейский молоток!»



Вариант В. Этот вариант мне нравится, пункт 4 статьи 88 действительно за нас, но это не защищает нас от претензий налогового органа через «доначисления по беспределу». Ответ вроде есть, а вроде его нет. Такой ответ хорош, если бы не камеральная проверка. По моему мнению, он позволяет нам выстроить дальнейшую защиту перед налоговым органом, но не исключает негативных последствий по итогам камеральной проверки. Вряд ли у кого-то цель — «давайте мы с ними посудимся».



Вариант Г. Он отличается от предыдущего варианта тем, что вы указываете конкретику (особенно если расписываете, как была погашена задолженность). Но с другой стороны, пока не даете документы, чтобы в рамках камеральной проверки налоговая служба не могла их «опорочить» и поставить под сомнение. Хотя я не исключаю, что документы (частично) можно представить и камеральщикам, чтобы избежать последствий конкретной проверки.



Теперь вернемся к заголовку. Мы привыкли, что состав кредиторов — это «личное дело налогоплательщика», и налоговая служба не может их проанализировать. Но наступают новые времена. То, что ваше взаимодействие с сомнительными контрагентами кануло в лету, не дает вам гарантии отсутствия претензий со стороны налогового органа.



Ни что не забыто, никто не забыт. Система АСК Налог-3 помнит, что по некоторым вашим контрагентам были претензии, но это не привело к выездной проверке. При ликвидации контрагента (чаще всего по недостоверности сведений) у налоговой появляется новый повод провести в отношении вас мероприятия налогового контроля. И это не единичный случай, подробности ждите во вторник.



Путеводитель по налоговым проблемам бизнеса