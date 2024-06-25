Путешествие по Островкам Налоговых льгот: Тыва

Друзья, мы снова отправляемся в путешествие по регионам России для изучения Островков налоговых льгот и сегодня нас ждут льготные программы по упрощенной системе налогообложения (УСН) в самом сердце Азии — Республике Тыва.

Это удивительный регион, окруженный горами и озерами, словно оазис спокойствия и красоты в дикой и необъятной природе.

Путешествие по Тыве подарит вам незабываемые впечатления и возможность погрузиться в магию тишины и уединения. Республика Тыва способна удивить не только красивой природой и богатым культурным наследием, но и льготными ставками для налогоплательщиков, применяющих Упрощенную систему налогообложения (Закон Республики Тыва от 01.12.2021 № 783-ЗРТ)

1) Льготы для производственников

Ставку 1% «доходы» и ставку 5% «доходы минус расходы» могут применять налогоплательщики, не менее 70 процентов дохода которых приходится на виды деятельности, связанные с производством пищевых продуктов, напитков, текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи, бумаги и бумажных изделий, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, мебели и прочих готовых изделий.

В Республике Тыва ценят и поощряют местных производителей, ведь они вносят колоссальный вклад в развитие экономики региона!

2) Льготы для предпринимателей, обрабатывающих природные ресурсы

Ставку 1% «доходы» и ставку 5% «доходы минус расходы» могут применять налогоплательщики, не менее 70 процентов дохода которых приходится на виды деятельности, связанные с растениеводством, животноводством, охотой, лесоводством, лесозаготовками, рыболовством, рыбоводством, обработкой древесины и производством изделий из дерева и пробки, изделий из соломки и материалов для плетения.

3) Льготы для области туризма

Ставку 1% «доходы» и ставку 5% «доходы минус расходы» могут применять предприниматели, деятельность которых связана с туризмом и услугами по бронированию. в Республике Тыва поощряют тягу к путешествиям и приключениям!

4) Еще немного льгот

Ставку 1% «доходы» и ставку 5% «доходы минус расходы» могут применять налогоплательщики, деятельность которых связана с полиграфической продукцией, копированием носителей, сферой социального предпринимательства, предприниматели, являющиеся правообладателями программ для ЭВМ, включенных в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, а также предприниматели, впервые зарегистрированные на территории Республики Тыва, в том числе в связи с переменой ими места нахождения или места жительства из других регионов Российской Федерации (в течение двух налоговых периодов с момента первой регистрации или переезда).

5) Общие ставки для остальных налогоплательщиков

Ставку 5% «доходы» и ставку 12% «доходы минус расходы» применяют налогоплательщики, которые не попадают под вышеупомянутые категории.

Итак, путешествие по Республике Тыва станет для вас незабываемым приключением, наполненным красотой природы, духом истории и гостеприимством местных жителей. Погрузитесь в мир удивительных пейзажей и таинственных традиций Тывы, проникнитесь ее уникальным духом и крепкой поддержкой малого бизнеса.

А мы отправляемся дальше, и приглашаем вас составить нам компанию в этом невероятном приключении. Следите за следующими публикациями.



Путеводитель по налоговым проблемам бизнеса.