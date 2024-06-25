Одно дело — хорошо, а подборка лучше. Обзор судебной практики

Сегодня мы расскажем о трех самых интересных и практически значимых (на наш взгляд) решениях судов по налоговым делам за 1 квартал 2024 года.

1. Подавай жалобы правильно - дело № А56-76441/2023 —

Бывает так, что налоговые органы не хотят лишних проблем и всеми способами стараются избежать рассмотрения обращений налогоплательщика. В этом деле управление оставило жалобу без рассмотрения сказав о том, что фактически оно ее не получало. При этом, налогоплательщик совершенно точно был уверен в том, что он жалобу направлял по почте. Суды первых двух инстанций согласились с управлением, указав, что заявителем жалобы не представлены доказательства ее отправки (нет описи вложения почтового отправления). Однако, суд кассационной инстанции уже сделал другие выводы.

Так, ни один закон не содержит обязанности отправлять письма с описью вложения. Кроме того, налоговый орган не доказал того, что вместо жалобы он получил другой документ (факт отправки и получения налоговым органом корреспонденции в целом судом был подтвержден). Также суд сослался на внутренний регламент налоговых органов о порядке получения писем и указал, что Управление не дало никаких подтверждений неполучения жалобы оттуда. Это дело показывает, что взваливать на налогоплательщиков чрезмерные расходы при подаче жалоб и создавать им проблемы при принятии документов может быть чревато неприятностями уже у налогового органа.

2. Нет реконструкции, нет и доначислений - дело №А71-8486/2022

Мы много раз говорили о налоговой реконструкции, и это дело показывает, как к ней должны относиться налоговые органы и суды. В ходе ВНП налоговики установили схему «дробления »бизнеса. По признакам там все было далеко не бесспорно: предполагаемые участники схемы имели собственные персонал, ресурсы и заказчиков, а также самостоятельно получали необходимые лицензии. Однако, больше всего копий было сломано на предмет действительной налоговой обязанности — инспекция при формировании доначислений не учла уплаченные компаниями налоги.

Суд первой инстанции неоднократно в ходе судебного процесса говорил о необходимости налоговой реконструкции, но все предостережения налоговым органом были проигнорированы. Итог — суд кассационной инстанции окончательно отменил решение инспекции полностью. Тот самый случай, когда скупой платит дважды.

3. Товар неизвестного происхождения - дело №А75-3315/2023

Зачастую налоговики хотят от бизнеса слишком многого. Особенно это касается обстоятельств реальности сделки, ведь у инспекторов логика простая: «не вижу, значит, не было». И сразу же идет просьба показать что-то такое, что сразу бы заставило инспектора «раскрыть глаза». В случае с этим делом налоговый орган говорил о том, что ему непонятно происхождение поставленного товара. При этом, с другими доказательствами у налогоплательщика был полный порядок: контрагент не однодневка, реальность поставки товара конечному покупателю никто не оспаривает.

Суды не оценили избирательного подхода инспекции и отменили доначисления. Урок данного дела в том, что никогда не стоит забывать про п.7 статьи 3 НК РФ, согласно которому все неустранимые противоречия толкуются в пользу налогоплательщика.

Эти три дела подчеркивают важность правильного оформления жалоб, необходимости учета налоговой реконструкции и подтверждения реальности сделок. Суды встали на сторону налогоплательщиков, защищая их права и призывая налоговые органы к более объективному и справедливому рассмотрению дел.

Путеводитель по налоговым проблемам бизнеса