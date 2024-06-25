₽ Заказать рекламу
Налоговая помощь
Обзор судебной практики

Одно дело — хорошо, а подборка лучше. Обзор судебной практики

Сегодня мы расскажем о трех самых интересных и практически значимых (на наш взгляд) решениях судов по налоговым делам за 1 квартал 2024 года.

1. Подавай жалобы правильно - дело № А56-76441/2023

Бывает так, что налоговые органы не хотят лишних проблем и всеми способами стараются избежать рассмотрения обращений налогоплательщика. В этом деле управление оставило жалобу без рассмотрения сказав о том, что фактически оно ее не получало. При этом, налогоплательщик совершенно точно был уверен в том, что он жалобу направлял по почте. Суды первых двух инстанций согласились с управлением, указав, что заявителем жалобы не представлены доказательства ее отправки (нет описи вложения почтового отправления). Однако, суд кассационной инстанции уже сделал другие выводы.

Так, ни один закон не содержит обязанности отправлять письма с описью вложения. Кроме того, налоговый орган не доказал того, что вместо жалобы он получил другой документ (факт отправки и получения налоговым органом корреспонденции в целом судом был подтвержден). Также суд сослался на внутренний регламент налоговых органов о порядке получения писем и указал, что Управление не дало никаких подтверждений неполучения жалобы оттуда. Это дело показывает, что взваливать на налогоплательщиков чрезмерные расходы при подаче жалоб и создавать им проблемы при принятии документов может быть чревато неприятностями уже у налогового органа.

2. Нет реконструкции, нет и доначислений - дело №А71-8486/2022

Мы много раз говорили о налоговой реконструкции, и это дело показывает, как к ней должны относиться налоговые органы и суды. В ходе ВНП налоговики установили схему «дробления »бизнеса. По признакам там все было далеко не бесспорно: предполагаемые участники схемы имели собственные персонал, ресурсы и заказчиков, а также самостоятельно получали необходимые лицензии. Однако, больше всего копий было сломано на предмет действительной налоговой обязанности — инспекция при формировании доначислений не учла уплаченные компаниями налоги.

Суд первой инстанции неоднократно в ходе судебного процесса говорил о необходимости налоговой реконструкции, но все предостережения налоговым органом были проигнорированы. Итог — суд кассационной инстанции окончательно отменил решение инспекции полностью. Тот самый случай, когда скупой платит дважды.

3. Товар неизвестного происхождения - дело №А75-3315/2023

Зачастую налоговики хотят от бизнеса слишком многого. Особенно это касается обстоятельств реальности сделки, ведь у инспекторов логика простая: «не вижу, значит, не было». И сразу же идет просьба показать что-то такое, что сразу бы заставило инспектора «раскрыть глаза». В случае с этим делом налоговый орган говорил о том, что ему непонятно происхождение поставленного товара. При этом, с другими доказательствами у налогоплательщика был полный порядок: контрагент не однодневка, реальность поставки товара конечному покупателю никто не оспаривает.

Суды не оценили избирательного подхода инспекции и отменили доначисления. Урок данного дела в том, что никогда не стоит забывать про п.7 статьи 3 НК РФ, согласно которому все неустранимые противоречия толкуются в пользу налогоплательщика.

Эти три дела подчеркивают важность правильного оформления жалоб, необходимости учета налоговой реконструкции и подтверждения реальности сделок. Суды встали на сторону налогоплательщиков, защищая их права и призывая налоговые органы к более объективному и справедливому рассмотрению дел.

Путеводитель по налоговым проблемам бизнеса

Начать дискуссию

Самозанятые

Когда платить налог и сдавать декларацию при переходе с УСН на НПД

ИП на УСН может в любое время перейти на НПД. Дожидаться окончания года или какой-то другой даты не требуется.

Курсы повышения
квалификации

19 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Налоги, взносы, пошлины

С физлиц будут взыскивать налоговые долги через приставов, минуя суд

Введут внесудебное взыскание налоговых долгов с физических лиц.

Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: ФНС проведет опрос о своем имидже, арендодатели без ИП смогут получать вычет, в школу могут вернуть оценки за поведение

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

11

Календарь вебинаров

15
Лучшие спикеры, новый каждый день
Банки

Т-банк подтвердил лидерство по эквайрингу в Европе

Банк в 2023 году провел 2 млрд операций через национальные платежные системы и занял второе место в рейтинге интернет-эквайеров России.

Максим Лагутин
Защита персональных данных

Защита персональных данных в России: взгляд изнутри

В современном цифровом мире защита персональных данных приобретает большую значимость. С развитием технологий и ростом объемов информации возрастают риски утечек и незаконного использования конфиденциальных сведений.

2
Исполнительное производство

Бизнес-центр в Москве перешел государству

Недвижимость принадлежит экс-совладельцу банка «Югра» Алексею Хотину, которого отправили в колонию на девять лет по делу о растрате.

3

Онлайн-курсы

58
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
igotosochi
Инвестиции

Где дивиденды, Сбер? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Сбера

Чтобы быть любимчиком у инвесторов, нужно соответствовать всего лишь двум критериям. Во-первых, нужно быть банком. Во-вторых, банк должен быть зелёным. Как все уже поняли, сегодня смотрим кэш-машину. Сбер 11 июля выплатит рекордные в своей истории дивиденды, а новая серия дивидендных разборов — уже сегодня.

Где дивиденды, Сбер? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Сбера
Инвестиции

Мосбиржа перешла на новый механизм работы с заявками

Неисполненные заявки инвесторов на покупку ценных бумаг на Мосбирже автоматически отправятся на торги в вечернюю сессию.

Налоговая помощь
Обзор судебной практики

Одно дело — хорошо, а подборка лучше. Обзор судебной практики

Сегодня мы расскажем о трех самых интересных и практически значимых (на наш взгляд) решениях судов по налоговым делам за 1 квартал 2024 года.

webmoskwa
Пользователи интернета

Как не стать жертвой мошенников при заказе услуг создания сайтов. Подсказки интернет-пользователям

Создание веб-сайта — это важный шаг для любого бизнеса, стремящегося к развитию в современном цифровом мире. Однако, с увеличением спроса на эти услуги, количество мошенников, стремящихся обмануть клиентов, также растет.

Обзоры для бухгалтера

Минфин против включения зарплаты директора-единственного учредителя в расходы УСН. 😱«Ночной бухгалтер» № 1709

Минфин считает, что единственный директор ООО и он же директор, если получает зарплату, не может учесть ее в расходах если нет трудового договора. При этом Минтруд считает, что учредитель-директор не может его сам с собой подписать. Бухгалтеры не понимают — что делать?

Иллюстрация Вера Ревина / Клерк.ру
1
Маркетплейсы

Wildberries начал работать на Курилах

Маркетплейс расширил географию работы и теперь обслуживает жителей отдаленного региона из Южно-Курильска. Клиенты могут заказать те же товары, которые доступны жителям городов-миллионников.

4

Разборы законов

1 334
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Экспорт

Ввели новое послабление для экспортеров

Кабмин требует от крупнейших экспортеров продавать не 80% валютной выручки, а только 60%.

Утилизационный сбор

Утильсбор может принести в бюджет больше, чем акцизы на табак

По статье доходов от утильсбора бюджет получил 142 млрд рублей. До конца года Минфин хочет собрать 1 трлн.

4
Бесплатно с Ведение бизнеса

Как прописать в договоре правила об ответственности

Невнимание к формулировкам, излишняя доверчивость к деловому партнеру, несерьезное отношение к «бумажкам» — все это приводит к тому, что в договорах появляются несоразмерные сумме сделки условия об ответственности за нарушение обязательств. Если не выполнить их добровольно — заставит суд. Разбираем, как не допустить такой ситуации.

Как прописать в договоре правила об ответственности
Мошенничество

У малого и среднего бизнеса крадут почтовые ящики

Мошенники запустили новую схему, чтобы украсть учетные данные бизнесменов от электронной почты.

Пользователи интернета

В России будут продавать только смартфоны с возможностью установить RuStore

Чтобы у пользователей из РФ была возможность устанавливать российские приложения, депутаты предлагают обязать производителей и продавцов разрешить установку приложений из магазина RuStore. В них должна быть возможность оплаты интернет-сервисов.

НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

Как подтвердить ставку по НДС 0% при экспорте товаров в Казахстан

Чтобы применить налоговый вычет на НДС по экспортируемым товарам, необходимо заполнить документы и своевременно их подать. Рассказываем, как правильно оформить экспорт товаров в Казахстан.

Как подтвердить ставку по НДС 0% при экспорте товаров в Казахстан

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Автоматизация учета

Конструктор цифрового бизнес-сервиса: будущее ОЦО

Разбираемся в перспективах и тенденциях ОЦО на ближайшие 5 лет.

Конструктор цифрового бизнес-сервиса: будущее ОЦО

Интересные материалы

Трудовые отношения

Из зарплаты ниже МРОТ исключат все дополнительные выплаты

Депутаты подготовили законопроект с изменения в Трудовой кодекс, которые инициировал Конституционный суд.