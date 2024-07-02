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Рубрика «Бывших не бывает». Отдел ППА, взгляд изнутри

Отдел предпроверочного анализа зачастую окружен мифами и легендами, а отсутствие упоминания предпроверочного анализа в Налоговом кодексе и иных нормативных документов только усиливает данный эффект.
Рубрика «Бывших не бывает». Отдел ППА, взгляд изнутри

Итак, данный отдел не собирают из новичков, если сюда попал человек с «улицы», у него либо хорошие покровители, либо он хорошо соображает. В зависимости от регионов могут быть исключения из-за банальной нехватки кадров, там уже упомянутые правила не действуют.

Основной костяк отдела — опытные инспекторы из отделов выездных и камеральных проверок (приоритетно из НДС). С 2017 года костяк может формироваться и из сотрудников контрольно-аналитических отделов (КАО).

Из мероприятий отдел ППА не проводит разве что выемки и экспертизы. А так, это широкопрофильные специалисты, на все руки мастера.

Главная привилегия отдела ППА заключается в его «серой» зоне по нормативно-правовым актам. Отдел, которому можно всё, и он этим с удовольствием пользуется: истребование документов (в случае отказов или отсутствия ответов — штрафы, допросы свидетелей, осмотры, запросы в банки, различные ведомства, взаимодействие с правоохранительными органами и т.п.). Всё, что разрешено нормами НК РФ — это всё для них в том числе.

Конечно, назвать такой отдел основополагающим нельзя, гигантов по поступлениям в бюджет в виде отделов ВНП, КНП по НДС и КАО такому отделу обогнать достаточно тяжело, хотя контрольно-аналитическую работу по поступлениям в бюджет данный отдел также успешно выполняет с помощью «рабочих встреч».

До появления всяких АСК НДС-2, налоговых разрывов и ФРПВ работа в отделе была более творческая и затрагивала больше вопросов по различным налогам, не только банальные НДС и прибыль по техничкам, плюс иногда дробление бизнеса из текущих реалий.

Такой отдел чаще относят к «элитам» инспекции, куча доступов в базах, много знаний (должно быть), информации, полномочий и минимум ответственности Плюс не такое плотное взаимодействие с налогоплательщиком, как у тех же выездников и камералов.

Текучка в таких отделах, как правило, минимальная. Основная задача —формирование плана выездных проверок. Ежеквартально (для территориальных налоговых органов). Если отдел ППА не дает плана, то это плохой отдел. В регионах иногда бывает, что отдела ППА нет, есть два-три инспектора, выполняющих функцию ППА, которые сидят либо в отделе ВНП, либо в отделе КНП (но это уже гибриды).

Иногда отделы из-за небольшой нагрузки (тоже в регионах) могут даже писать акты по камеральным проверкам! Ведь если туго с планами ВНП, то хоть какая-то польза. Тем более так тот же ФРПВ отрабатывается в реальном времени, на что приоритет идет больше.

В целом наблюдается картина, что отделы ППА, как и вся контрольная работа ФНС сводится к работе с рисками в программе. Всех этих запросов про налоговые нагрузки, темпы ростов выручки/расходов и прочего добра было бы меньше, если бы в АИСе не горели эти критерии. А ведь без каких-то объяснений причин снижения налоговой нагрузки АИС не даст «закрыть» ППА, поэтому иногда на машину обманывают фразой: «пояснения запрошены у налогоплательщика, ответ по настоящий момент не представлен». Не самому же инспектору расписывать душещипательную картину, что ковид, санкции, все дорожает и т.п. повлияли на итоговые показатели.

При планировании Заключение ППА утверждается в АИСе, параллельно оно становится доступным отделу по урегулированию задолженностей (нужно же обеспечение проверки создать), отделу банкротства (вдруг налогоплательщик загнется) и последу утверждения плана ВНП — отделу выездных проверок.

Современный отдел ППА имеет тесные взаимоотношения как с камералами и выездниками, так и с недоимщиками и банкротчиками, что делает из него некий узел связи одного большого процесса по доначислению сумм в бюджет с конкретного плательщика (от проведения первичной камеральной проверки до итогового взыскания налогов в бюджет по результатам ВНП).

А как вы считаете, отдел ППА страшнее отдела по выездным проверкам?

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