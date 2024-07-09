Плата за прогул. Что делать, если нет желания или возможности явиться на комиссию

Практически все наши уважаемые подписчики сталкивались с таким явлением, как вызов в налоговый орган для дачи пояснений: кто-то ходил сам, кто-то направлял представителя, кто-то давал пояснения письменно.

И зачастую в таких уведомлениях налоговый орган грозит д̶е̶с̶я̶т̶ь̶ю̶ к̶а̶з̶н̶я̶м̶и̶ е̶г̶и̶п̶е̶т̶с̶к̶и̶м̶и̶ различными мерами ответственности, вплоть до привода руководителя на комиссию. Самой легко выполнимой угрозой является привлечение к ответственности по правилам статьи 19.4 КоАП РФ.

Так получилось и с руководителем одной из компаний «К» (это имя директора выдают судебные решения), которому мировой судья назначил наказание в виде предупреждения (хотя сама статья предусматривает штраф от 2000 до 4000 рублей).

Фактические обстоятельства: в адрес компании пришло уведомление о необходимости явиться в МРИ ФНС № 6 по Московской области для дачи пояснений по взаимоотношениям с несколькими спорными контрагентами. Директор в налоговый орган не пришел, и инспектор решил его проучить.

Аргументы налогового органа:

«К» в нарушение п. п. 4 п. 1 ст. 31 НК РФ не выполнил требования должностного лица налогового органа, а именно не явился по уведомлению на заседание комиссии по осуществлению мероприятий налогового контроля;

уведомление было получено компанией, что подтверждается копией списков почтовых отправлений;

налоговые органы вправе вызывать на основании письменного уведомления в налоговые органы налогоплательщиков, плательщиков сборов или налоговых агентов для дачи пояснений в связи с уплатой (удержанием и перечислением) ими налогов и сборов либо в связи с налоговой проверкой, а также в иных случаях, связанных с исполнением ими законодательства о налогах и сборах.

Аргументы налогоплательщика:

о неявке руководитель заранее оповестил налоговый орган, отправив уведомление и документы, подтверждающие наличие уважительной причины пропуска комиссии;

правонарушение являлось малозначительным.

Решение судов. Суды всех инстанций согласились с логикой налогового органа. Они отметили, что вручение уведомления о неявке на комиссию с подтверждением уважительной причины руководителем не доказано. Кроме того, существенных нарушений норм процессуального законодательства, влекущих отмену постановления по делу об административном правонарушении при производстве по делу об административном правонарушении допущено не было.

Вывод. Главный урок, который нужно усвоить по итогам рассмотренного нами дела: при любой неявке на комиссию есть риск штрафа. Однако, существуют механизмы, позволяющие либо вообще его избежать, либо значительно снизить.

Так, при получении уведомления и отсутствии желания или возможности явиться в налоговый орган следует совершить одно из следующих действий: направить письменные пояснения; сообщить инспекции об уважительной причине неявки; отправить на комиссию представителя организации по доверенности. Эти способы позволят снизить риск штрафа еще до его назначения.

Если протокол о штрафе уже вам пришел, тоже не все потеряно: можно заявить о малозначительности правонарушения, а также о том, что в связи с впервые совершенным административным правонарушением, штраф подлежит замене на предупреждение. Самое главное, не игнорировать уведомление о вызове.

Путеводитель по налоговым проблемам бизнеса