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Налоговая помощь
НДС

У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Доставка НДС на дом

Действительно, первый раз получил спам-звонок. В том смысле, что к кредитам, клиникам и старшим следователям по особо важным звонкам я уже привык. Но чтобы с предложением НДС? Такого еще не было. Этот звонок напомнил мне, что я забыл включить в план на этот месяц «ежеквартальный пост налоговой боли». Исправляюсь.
У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Доставка НДС на дом

Невзирая на то, что был удивлен и возмущен, все же кое-что запомнил. Согласно «коммерческому предложению» нужно было нажать кнопку 1, после чего по мессенджеру должна была прийти некая ссылка на телеграм-бот, где и случилось бы таинство приобщения к бумажному НДС. Еще в предложении были слова «надежно и качественно». Вот такой ненавязчивый (на самом деле нет) маркетинг.

Не думаю, что кто-то из наших подписчиков бросится покупать НДС, получив такой звонок, увидев объявление в нельзябуке, на авито или получив побочное сообщение из бота пробива в телеге. Наши подписчики не такие. Но вот контрагенты наших подписчиков очень даже могут в погоне за наживой купить себе кусочек бумажного счастья. А потом замимикрировать под транзитную однодневку, чтобы к ним претензий не было. И что тогда делать?

Вот основные тезисы:

  • Реальность сделки. Если ваша сделка не реальна, то «шебуршать бумажками» практически бестолковое занятие. Что толку доказывать, что вы проявили осмотрительность, если у налогового органа есть доказательства, что никакого товара не было, а вы его просто нарисовали?

Конечно, это налоговики должны доказать, что сделки не было, но суровая правда такова, что им достаточно сказать «мамой налоговым кодексом клянусь», чтобы суд встал на их сторону. Так что озаботьтесь доказательствами реальности сделки, чтобы при проверке у вас не было бледного вида.

  • Поставщик — реальная компания. Это, кстати, совсем не обязательное условие. Точнее, инспектор будет доказывать, что ваш контрагент — «техничка голимая». А я же выше написал, что для самого поставщика, если он закупился «плохим и бумажным», это выход, чтобы его не трогали. Но если у вас данные контрагента не хранятся в папке «наши технички» и у налогового органа нет доказательств, что вы знали технический характер бизнес-партнера, то на первый план выходят доказательства, что вы проявили осмотрительность при его выборе. И на момент заключения сделки не было никаких оснований подозревать поставщика. Вы все проверили.

  • Фактическое месторасположение. Как офиса, так и прочих необходимых для ведения деятельности площадей. Вы должны добыть информацию сами или получить данные от контрагента.

  • Ресурсы. У контрагента должны быть все необходимые ресурсы для исполнения договора. Работники, производственные мощности, техника, лицензии, членство в СРО и прочее. Конкретика зависит от договора. Если ваш контрагент оказывает транспортные услуги, то логично поинтересоваться, есть ли у него транспорт (в собственности или аренде) и водители.

  • Выбор контрагента. Если вы с кем-то работаете несколько лет подряд, то вполне возможно, что и не помните, как вы выбирали данного партнера. Но если у него проблемы с налогами, то лучше, чтобы вы это представляли. Вдвойне лучше, если у вас сохранились доказательства. Коммерческие предложения, служебная записка по обоснованию выбора или переписка.

  • Погашение обязательств. Кредиторская задолженность при отсутствии арбитражного спора с контрагентом — это очень плохо. Конечно, самый лучший вариант — это оплата на расчётный счет, но и другие формы, не запрещенные законодательством, «тоже хлеб».

Есть, конечно, еще несколько пунктов, относящихся к коммерческой осмотрительности, которая позволяет отстоять свои вычеты по НДС, но они банально не убрались. Надеюсь, что вам они не пригодятся и ваши контрагенты будут добросовестными плательщиками НДС.

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