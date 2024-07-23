Когда в товарищах согласье есть. Или вновь о роли допросов

Мы уже не раз обращали внимание наших уважаемых подписчиков на то, что характер проведенного допроса и содержание показаний, данных на нем свидетелями имеют большое влияние на сход дело в пользу налогоплательщика или налогового органа. Однако, еще большее значение инспекции в ходе проверок придают совпадениям показаний между разными лицами.

Такая проверка проходила в отношении ООО «Самара Секьюрити Сервис», по итогам которой по МРИ ФНС № 18 по Самарской области доначислила НДФЛ и страховые взносы. Компания с решением не согласилась и оспорила его в рамках дела № А55-12256/2023.

Фактические обстоятельства

У ООО «Самара Секьюрити Сервис» были заключены договоры с несколькими самозанятыми. Налоговая же посчитала эти отношения трудовыми.

Аргументы инспекции

систематический характер осуществляемых самозанятыми работ, регулярность выполнения, оказания услуг и оплаты труда;

ООО «Самара Секьюрити Сервис» являлось единственным источником дохода у самозанятых;

средняя заработная плата сотрудников налогоплательщика была ниже полученного дохода налогоплательщиками НПД;

график работы самозанятых совпадал с графиком работы штатных сотрудников Общества;

инструменты для работы самозанятым предоставлялись налогоплательщиком;

предметом договоров с плательщиками НПД являлось выполнение работ определенного рода, а не разовое задание;

выполнение работ по договорам предполагало включение самозанятых в производственную деятельность организации;

даты заключения договоров совпадали с датой регистрации в качестве плательщиков НПД;

допросы самозанятых показали следующее: некоторым из них зарегистрироваться предложил руководитель налогоплательщика перед заключением договора; услуги оказывали по месту нахождения и с использованием оборудования Общества (даже в период пандемии был выдан ноутбук);

доход выплачивался 2 раза в месяц;

также был проведен допрос руководителя ООО «Самара Секьюрити Сервис»: директор подтвердил выплаты самозанятым 2 раза в месяц; на собеседовании предлагал либо заключить трудовой договор, либо зарегистрироваться в качестве плательщика НПД.

Аргументы налогоплательщика:

самозанятые формировали чеки и подписывали акты самостоятельно;

размер выплат самозанятым определялся исходя из объёмов выполненных работ/оказанных услуг;

график выполнения работ/оказания услуг выбирается самозанятыми самостоятельно;

более низкая заработная плата штатных сотрудников связана с более высокой мотивированностью самозанятых.

Решение суда

Суд полностью согласился с логикой налогового органа. Особенно он «прошелся» по нескольким доводам налогоплательщика: производство окончательного расчета с самозанятыми по результатам выполненных работы не опровергает наличия фиксированного ежемесячного аванса; несмотря на самостоятельный выбор графика самозанятыми, они все равно были вовлечены в производственный процесс налогоплательщика.

Вывод

Основная цель суда в ходе разбирательства по налоговому делу — сформировать картину анализируемых им взаимоотношений и на основании этого сделать вывод. В таком случае целью налогоплательщика является формирование правильной картины. Как оказалось, именно протоколы допросов (а еще и с согласующимися показаниями) разных лиц очень сильно влияют на формирование картины у суда и итоговые выводы по ней.