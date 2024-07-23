Когда в товарищах согласье есть. Или вновь о роли допросов

Такая проверка проходила в отношении ООО «Самара Секьюрити Сервис», по итогам которой по МРИ ФНС № 18 по Самарской области доначислила НДФЛ и страховые взносы. Компания с решением не согласилась и оспорила его в рамках дела № А55-12256/2023.
Фактические обстоятельства
У ООО «Самара Секьюрити Сервис» были заключены договоры с несколькими самозанятыми. Налоговая же посчитала эти отношения трудовыми.
Аргументы инспекции
систематический характер осуществляемых самозанятыми работ, регулярность выполнения, оказания услуг и оплаты труда;
ООО «Самара Секьюрити Сервис» являлось единственным источником дохода у самозанятых;
средняя заработная плата сотрудников налогоплательщика была ниже полученного дохода налогоплательщиками НПД;
график работы самозанятых совпадал с графиком работы штатных сотрудников Общества;
инструменты для работы самозанятым предоставлялись налогоплательщиком;
предметом договоров с плательщиками НПД являлось выполнение работ определенного рода, а не разовое задание;
выполнение работ по договорам предполагало включение самозанятых в производственную деятельность организации;
даты заключения договоров совпадали с датой регистрации в качестве плательщиков НПД;
допросы самозанятых показали следующее: некоторым из них зарегистрироваться предложил руководитель налогоплательщика перед заключением договора; услуги оказывали по месту нахождения и с использованием оборудования Общества (даже в период пандемии был выдан ноутбук);
доход выплачивался 2 раза в месяц;
также был проведен допрос руководителя ООО «Самара Секьюрити Сервис»: директор подтвердил выплаты самозанятым 2 раза в месяц; на собеседовании предлагал либо заключить трудовой договор, либо зарегистрироваться в качестве плательщика НПД.
Аргументы налогоплательщика:
самозанятые формировали чеки и подписывали акты самостоятельно;
размер выплат самозанятым определялся исходя из объёмов выполненных работ/оказанных услуг;
график выполнения работ/оказания услуг выбирается самозанятыми самостоятельно;
более низкая заработная плата штатных сотрудников связана с более высокой мотивированностью самозанятых.
Решение суда
Суд полностью согласился с логикой налогового органа. Особенно он «прошелся» по нескольким доводам налогоплательщика: производство окончательного расчета с самозанятыми по результатам выполненных работы не опровергает наличия фиксированного ежемесячного аванса; несмотря на самостоятельный выбор графика самозанятыми, они все равно были вовлечены в производственный процесс налогоплательщика.
Вывод
Основная цель суда в ходе разбирательства по налоговому делу — сформировать картину анализируемых им взаимоотношений и на основании этого сделать вывод. В таком случае целью налогоплательщика является формирование правильной картины. Как оказалось, именно протоколы допросов (а еще и с согласующимися показаниями) разных лиц очень сильно влияют на формирование картины у суда и итоговые выводы по ней.
Комментарии1
предполагаю, протоколы допросов имеют второстепенное значение, при столь очевидных фактах сокрытия налогов