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Для чего могут вызвать руководителя «на разговор» в налоговую

Многие руководители получив «приглашение» в ФНС теряются и не понимают зачем их вызывают, чем это грозит и главное — можно ли не идти.
Для чего могут вызвать руководителя «на разговор» в налоговую

Мы подготовили небольшую шпаргалку для вас по вызовам в налоговую. Сохраняйте, чтобы в нужный момент совершить правильные действия.

Хотя, как показал опрос, который мы проводили в июне, единственное правильное действие руководителя при получении «приглашения» — связаться со своим налоговым консультантом/юристом.

Итак, вызвать руководителя в налоговую могут:

  1. Для допроса в качестве свидетеля

  2. Для дачи пояснений в качестве представителя налогоплательщика

Вызов на допрос и проведение самого допроса четко регламентируется ст. 90 НК РФ. При проведении допроса инспектор обязан точно следовать порядку, закрепленному в НК РФ. В противном случае полученная информация может быть признана недопустимым доказательством.

На допрос вызываются только конкретные физические лица на основании «Уведомления о вызове свидетеля в налоговый орган для дачи показаний» (повестки). В качестве сопровождения допускается адвокат, юрист, налоговый консультант или иное лицо с правильно оформленной доверенностью.

На допрос руководителя и других сотрудников обычно вызывают, когда есть подозрения, что налогоплательщик намеренно занижает налоговые обязательства, чтобы инспектор мог укрепить свою доказательную базу.

При получении вызова на допрос руководителю важно ознакомиться с правами свидетеля при допросе в налоговой и последствиями за неявку на него или отказ от дачи показаний, чтобы выбрать правильную тактику общения с инспектором и не дать ему возможность для злоупотреблений.

Ответственность за неявку на допрос (ст. 128 НК РФ) — штраф в размере 1 000р. Так же предусмотрен штраф за отказ от дачи показаний — 3 000р.

Вызов для дачи пояснений. Право налогового органа на такое действие прописано в ст. 31 НК РФ. При этом, порядок получения таких пояснений законодательно не урегулирован.

Фактически за такой формулировкой скрываются те самые налоговые комиссии, целью которых является убеждение в добровольной корректировки налоговых обязательств.

Самые частые причины вызова на комиссию — проблемные контрагенты и НДС, дробление бизнеса и налог на прибыль, уровень зарплаты и НДФЛ, страховые взносы.

Несмотря на отсутствие в НК РФ положений по проведению налоговых комиссий, налоговая комиссия — мероприятие налогового контроля, которое точно стоит посетить.

При получении такого «приглашения» следует помнить что:

  • такой вызов оформляется уведомлением, где указывается точная причина вызова (например, перечисляются конкретные контрагенты, по которым нужно предоставить пояснения).

Если причина не указана — стоит уточнить ее у инспектора.

Эта информация поможет грамотно подготовиться к встрече.

  • на такую встречу вместо руководителя может пойти любое лицо в качестве представителя. В качестве представителя лучше выбирать лицо, которое обладает стрессоустойчивостью, достаточным объемом информации о деятельности компании и больше слушает, чем говорит.

  • истинная цель такой встречи для вас — получение от инспектора информации об имеющихся претензиях и доказательствах их обоснованности.

Ответственность за неявку на комиссию в налоговую предусмотрена в ст. 19.4 КоАП РФштраф в размере от 2 000 до 4 000 р.

В качестве вывода: независимо от вида полученного «приглашения» не игнорируем его, а оцениваем критичность, готовимся к встрече и по возможности привлекаем специалистов, чтобы разговор «по душам» с инспектором не вышел боком для компании.

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