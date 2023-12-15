Лучшая защита — это ̶н̶а̶п̶а̶д̶е̶н̶и̶е̶ встречный иск

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Фактические обстоятельства. В проверяемый период между Обществом и ИП Абрамжей В.И. был заключен договор управления. Налоговый орган же посчитал, что он имеет все признаки трудового договора.

Аргументы инспекции:

- длящийся (системный) характер отношений с предпринимателем;

- отсутствие в договорах возмездного оказания услуг конкретного предмета соглашения с подробным описанием характера и видов услуг;

- факт работы ИП в качестве руководителя Общества до проверяемого периода;

- регистрация ИП Абрамжей В.И незадолго до заключения договора с налогоплательщиком, а также прекращение деятельности как ИП после расторжения договора;

- совпадение ip-адресов Клиент-Банка у общества и ИП Амбражей В.И в один из годов проверяемого периода;

- Общество являлось единственным контрагентом ИП Амбражей В.И.;

- выплаты ИП Амбражей В.И. не зависели от конкретного объема работ или услуг и производились с четкой периодичностью, вне зависимости от объема фактически выполненной работы;

- превышение суммы оплаченных услуг по договору управления в 3 раза фонда оплаты труда в обществе в один из годов проверяемого периода.

Аргументы налогоплательщика:

- у заключения договора управления была деловая цель - оптимизация управления компанией и, как следствие, увеличение размера ее выручки. Это подтверждается материалами дела;

- очередность платежей не совпадает с обычно применяемым в трудовых отношениях порядке оплаты труда;

- расходы на услуги по управлению составили не более 8% в общей массе расходов компании, что является незначительным в структуре расходов, определяемых с целью установления налогооблагаемой прибыли;

- длительность отношений обусловлена самим предметом договора (непрерывное управление текущей деятельностью Общества);

- хронология взаимоотношений ИП с компанией тоже имеет свое объяснение: незадолго до заключения договора управления и регистрации себя в качестве ИП Абрамжей В.И. уволился из Общества, т.к. не достиг соглашения с учредителем о размере заработной платы. Далее у компании появился новый директор (сразу ушла в декрет), а бывший директор зарегистрировал ИП. Учредитель «одумался» и предложил прежнему руководителю вернуться на свое место. Тот в ходе переговоров сообщил о регистрации ИП и предложил заключить договор управления.

Решение судов. Суды полностью согласились с логикой налогоплательщика. По поводу встречного иска все было довольно просто - суд не нашел признаков наличия задолженности по взыскиваемым взносам. По поводу основного решения налогового органа тоже есть один интересный вывод. Так, суд указал, что одна и та же работа может выполняться как по трудовому договору, так и по гражданско-правовому. Право выбирать порядок оформления отношений принадлежит сторонам, поскольку именно они решают, что выгодно исполнителю — быть работником или управляющим ИП.

По сути, этот вывод суда фактически разбивает один из самых частых аргументов налогового органа — ссылку на длящийся характер отношений Общества и управляющего ИП как на признак трудового договора. Получается, суд признал, что свобода выбора оформления отношений вне зависимости от предмета, лежит на налогоплательщике и его контрагенте.

Вывод. Несмотря на довольно важные для налогоплательщиков выводы суда в рассмотренном нами деле, стоит также помнить и о самостоятельной работе по выстраиванию картины взаимоотношений. Именно она позволит суду с большей степенью вероятности сделать эти выводы.

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