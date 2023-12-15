Одно дело хорошо, а два лучше!

Работа налоговых органов по пополнению бюджета предполагает рассылку требований о предоставлении документов. В таком случае у налогоплательщиков возникает дилемма, связанная с ответом на такие запросы. Практика рассмотрения дел, связанных с ответами на требования постоянно меняются. Сегодня мы расскажем вам о наиболее интересных делах за последнее время

Дело № А73-15723/2023 — Всегда проверяй полномочия

У ООО "Амур Минералс" Управление ФНС по Хабаровскому краю на основании поручения ИФНС по Советскому району г. Красноярска истребовало документы вне рамок проверки. Компания с этим не согласилась, мотивируя тем, что в инспекции, направлявшей поручение об истребовании она не зарегистрирована. Позиция же проверяющих состояла в том, что любой налоговый орган вправе осуществлять мероприятия налогового контроля вне зависимости от постановки лиц на налоговый учет в налоговом органе.

Суд принял сторону инспекции, указав, что Федеральная налоговая служба России и входящие в ее состав управления и инспекции являются единой структурой и любой налоговый орган может истребовать в рамках осуществления мероприятий налогового контроля документы у лиц вне зависимости от их постановки по месту учета в другом налоговом органе. При этом, суд сослался на правовую позицию, изложенную в определении Верховного суда Российской Федерации от 06.08.2018 № 309-КГ18-10529 по делу № А60-62474/2017.

Дело № А41-86719/2023 — думай, зачем это нужно

В рамках камеральной проверки по НДС у ООО "ЭСМ" ИФНС России по г. Солнечногорску Московской области было истребовано, в числе прочих штатное расписание. Компания посчитала это избыточным, поскольку налоговый орган даже не сообщил об основаниях истребования. Налоговая же считала, что действовала абсолютно законно, а штатное расписание ей было нужно для проверки реальности исполнения одной из сделок, по которой был заявлен вычет.

Как ни странно, суд и здесь поддержал налоговый орган. Прежде всего он сказал о том, что налогоплательщик не вправе оценивать обоснованность истребования документов проверяющими. Далее шел вывод, согласно которому налоговый орган не обязан сообщать о противоречиях, для проверки которых необходимо истребование документов (согласно п. 8.1 статьи 88 НК РФ, истребование документов в рамках камералки по НДС возможно в случае наличия противоречий).

Ну и финальным аккордом были слова о том, что в случае сомнений в правомерности применения налогового вычета, в том числе и в рамках проводимой налоговым органом камеральной проверки, необходимо установить, исследовать и оценить всю совокупность обстоятельств имеющих значение для правильного разрешения дела.

Вывод. Мнения судов по рассмотренным нами делам не являются бесспорными (все-таки они достаточно сильно расширяют полномочия налоговых органов как географически, так и содержательно). Но даже из таких дел можно извлечь определенные уроки. Во-первых, при ответе на требование первым делом нужно проверять орган, который истребует документы и наличие у него соответствующих полномочий (не только в силу географии). Во-вторых, всегда стоит задумываться над целью истребования тех или иных документов - в дальнейшем это поможет грамотно выстроить тактику взаимоотношений с налоговым органом.

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