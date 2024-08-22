Критерии однодневок № 27. Высокий уровень риска

Все финал. Нет у них больше критериев для маркировки однодневок. Хотя и так, тех, которые были хватило на 27 публикаций.

Напомним, что начали мы 01 февраля с малозначительных, на которые можно не обращать пристального внимания. Продолжили теми, над которыми стоит призадуматься, но все еще присущими реальному бизнесу. А начиная с 23 апреля публиковали и объясняли признаки, наличие которых ставит запрет на ваши взаимоотношения с контрагентом.

Критерий № 49 “По данным ЦСР (ЕГРЮЛ) сведения об учредителе признаны недостоверными”. Этот критерий вы легко можете увидеть в открытых источниках и избежать работы с данной организацией. Наша практика показывает, что не все осуществляют такую проверку, а потом удивляются почему у них проблемы начинаются сразу после подачи декларации. Наверное сглазили.

С недостоверностью учредителя может быть несколько ситуаций. Лучше не работать ни с одним из вариантов, если есть возможность выбора. Но встречаются случаи, когда недостоверность — это следствие стечения обстоятельств. Недостоверные сведения об единственном учредителе могут появиться из-за нежелания явиться на допрос. Было такое. Единственный учредитель мог умереть, а наследники находятся в процессе вступления в права. А в это время компания продолжает активно работать.

Если у фирмы несколько учредителей, один из них мог уже давно отойти от бизнеса, но не оформить выход. Был в нашей практике случай, когда молодой человек в возрасте 18 лет получил наследство, сходил, подписал какие-то бумаги, а через 19 лет не понял каким он учредителем на 0,5% доли в ООО является. Если же вопрос стоит относительно Флагмана, то наличие любой записи о недостоверности должно стать для вас запретом на сотрудничество. Без объяснений и исключений.

Критерий № 50 “По данным ЦСР (ЕГРЮЛ) сведения о руководителе признаны недостоверными”. Любая запись о недостоверности руководителя вашего контрагента это гарантированные проблемы для вас и ваших сделок. И не важно почему эта запись появилась. Потому, что данный критерий является триггером для проведения в отношении вас мероприятий налогового контроля. А вот для того, чтобы выкрутиться из этой ситуации важно знать как этот признак приобретен.

У нас уже были критерии, где руководитель отказывался от руководства, но давайте еще раз рассмотрим варианты. Необходимо проверить, недостоверность касается того руководителя, который был во время вашего сотрудничества или это позже назначенный директор? Способ защиты во втором случае очевиден. Если же оказывается, что именно тот, который работал с вами, то необходимо выяснить причину почему внесена запись.

В нашей практике было несколько случаев, когда директор банально умирал намного после поставки, а проблемы были на всю глубину его директорства. Если же директор по каким-то причинам отказывался от руководства, то критически важно зафиксировать факт того, что на момент сотрудничества запись о недостоверности отсутствовала. Это будет одним из доказательств вашей добросовестности. Если же вы умудрились заключить договор с контрагентом у которого была действующая недостоверность, то шансов доказать свою невиновность не слишком много, но они есть.

И напоследок. Даже если вас проглотили, у вас есть как минимум два выхода. Всегда можно попробовать побороться. Но лучше всего выбрать изначально надежного поставщика с отсутствием критериев с высоким уровнем риска и с минимальным количеством прочих признаков. Обезопасьте свой бизнес и сохраните свои деньги и нервы.

Критерии — всё!



Путеводитель по налоговым проблемам бизнеса.