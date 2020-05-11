УСН: инструкция по применению

Как сформировать налоговую базу и рассчитать единый налог?

Расчет налоговой базы зависит от объекта налогообложения и организационно-правовой формы налогоплательщика.

Сделаем три шага:

Шаг 1: Определим объект налогообложения:

"Доходы" или "Доходы – Расходы"

Шаг 2: Определим организационно-правовую форму: Компания (на примере ООО) или ИП (с сотрудниками / без сотрудников)

Шаг 3: Рассчитаем налог для каждой из 4-х ситуаций:

Объект - "Доходы", ОПФ - ООО

Объект - "Доходы", ОПФ - ИП с сотрудниками

Объект - "Доходы", ОПФ - ИП без сотрудников

Объект - "Доходы - Расходы", ОПФ - ООО или ИП (с сотрудниками / без сотрудников)

Ситуация 1:

Объект - "Доходы", Организационно-правовая форма - ООО

Налогом облагаются Доходы (ст.346.15 НК РФ). Ставка налога от 1% до 6% в зависимости от категории налогоплательщика. Устанавливается Законами субъектов РФ. Страховые взносы за сотрудников уплачиваются в общем порядке согласно ст.421 НК РФ. Налог (авансовые платежи) возможно уменьшить на сумму обязательных страховых взносов, пособия по временной нетрудоспособности за первые три дня больничного, взносов по договорам добровольного страхования сотрудников. При этом налог (авансовые платежи) можно уменьшить не более, чем на 50%.

Пример 1

Компания “А” применяет объект налогообложения “Доходы”. В 2020г. доходы компании составили 10.000.000 руб., расходы - 6.000.000 руб. Также компания перечислила обязательные страховые взносы за сотрудников в сумме 800.000 руб.

Определите размер обязательств компании по налогам и страховым взносам.

Решение

10.000.000 * 6% = 600.000 руб. - единый налог

Единый налог можно уменьшить на сумму уплаченных страховых взносов, но не более, чем на 50%. Уплаченная сумма страховых взносов 800.000 руб. Однако уменьшить можно на сумму, не превышающую:

600.000 * 50% = 300.000 руб.

600.000 – 300.000 = 300.000 руб. - единый налог после уменьшения на страховые взносы

300.000 + 800.000 = 1.100.000 руб. – итого обязательства по налогу и взносам

Ситуация 2:

Объект - "Доходы", организационно-правовая форма – ИП (с сотрудниками)

Налогом облагаются Доходы (ст.346.15 НК РФ). Ставка налога от 1% до 6% в зависимости от категории налогоплательщиков. Устанавливается Законами субъектов РФ. Страховые взносы за сотрудников уплачиваются в общем порядке согласно ст.421 НК РФ. Фиксированные страховые взносы за ИП уплачиваются в особом порядке согласно ст.432 НК РФ. На 2020г. размер страховых взносов для ИП составляет 40.874 + 1% с дохода, превышающего 300.000 руб. Налог (авансовые платежи) возможно уменьшить на сумму обязательных страховых взносов за ИП и сотрудников, пособия по временной нетрудоспособности за первые три дня больничного, взносов по договорам добровольного страхования сотрудников. При этом налог (авансовые платежи) можно уменьшить не более, чем на 50%.

Пример 2

ИП Иванов Н.П. применяет объект налогообложения “Доходы”. В 2020г. доходы ИП составили 10.000.000 руб., расходы - 6.000.000 руб. Также ИП перечислил страховые взносы за сотрудников в сумме 800.000 руб. и за себя в сумме 137.874 руб.

Определите размер обязательств ИП Иванов Н.П. по налогам и страховым взносам.

Решение

10.000.000 * 6% = 600.000 руб. - единый налог

Единый налог можно уменьшить на сумму уплаченных страховых взносов, но не более, чем на 50%. Уплаченная сумма страховых взносов:

800.000 + 137.874 = 937.874 руб.

Однако уменьшить налог можно на сумму, не превышающую:

600.000 * 50% = 300.000 руб.

600.000 – 300.000 = 300.000 руб. - единый налог после уменьшения на страховые взносы

300.000 + 937.874 = 1.237.874 руб. – итого обязательства по налогу и взносам

Ситуация 3:

Объект - "Доходы", организационно-правовая форма – ИП (без сотрудников)

Налогом облагаются Доходы (ст.346.15 НК РФ). Ставка налога от 1% до 6% в зависимости от категории налогоплательщиков. Устанавливается Законами субъектов РФ. Фиксированные страховые взносы за ИП уплачиваются в особом порядке согласно ст.432 НК РФ. На 2020г. размер страховых взносов для ИП составляет 40.874 + 1% с суммы дохода, превышающей 300.000 руб. Налог возможно уменьшить на полную сумму обязательных страховых взносов, уплаченных за ИП.

Пример 3

ИП Федоров И.К. применяет объект налогообложения “Доходы”. В 2020г. доходы ИП составили 10.000.000 руб., расходы - 6.000.000 руб. Также ИП перечислил страховые взносы за себя в сумме 137.874 руб.

Определите размер обязательств ИП Федоров И.К. по налогам и страховым взносам.

Решение

10.000.000 * 6% = 600.000 руб. - единый налог

600.000 – 137.874 = 462.126 руб. - единый налог после уменьшения на страховые взносы

462.126 + 137.874 = 600.000 руб. – итого обязательства по налогу и взносам

Для того, чтобы уменьшить авансовый платеж по налогу на фиксированные страховые взносы (за ИП), их необходимо оплатить в том же периоде.

Например, аванс по налогу за I кв. уплачивается до 25 апреля. Чтобы его уменьшить, страховые взносы за I кв. должны быть уплачены до 31 марта.

Ситуация 4:

Объект – "Доходы - Расходы", организационно-правовая форма не имеет значения

Налогом облагается база: Доходы - Расходы. Перечень вычитаемых расходов ограничен согласно ст. 346.16 НК РФ. Ставка налога от 5% до 15% в зависимости от категории налогоплательщика. Устанавливается Законами субъектов РФ.

Минимальный налог = Доходы * 1%.

Если (Доходы – Расходы) * 15% < минимальный налог, тогда уплачивается минимальный налог

Если (Доходы – Расходы) * 15% > Минимальный налог, тогда уплачивается налог 15% с объекта Доходы – Расходы Пример 4

Компания “Б” применяет объект налогообложения “Доходы, уменьшенные на величину расходов”. В 2020г. доходы компании составили 10.000.000 руб., расходы - 6.000.000 руб. Также компания перечислила обязательные страховые взносы за сотрудников в сумме 800.000 руб.

Определите размер обязательств компании по налогам и страховым взносам.

Решение

(10.000.000 – 6.000.000 – 800.000) * 15% = 480.000 руб. - единый налог

10.000.000 * 1% = 100.000 руб. – минимальный налог

Так как единый налог (480.000) > минимальный налог (100.000), компания уплачивает единый налог.

480.000 + 800.000 = 1.280.000 руб. – итого обязательства по налогу и взносам

Как учесть убытки на УСН с объектом “Доходы - Расходы”?

По итогам года в налоговом учете налогоплательщика с объектом “Доходы - Расходы” может возникнуть убыток.

Правило 1. Налогоплательщики на УСН с объектом “Доходы - Расходы” могут уменьшить налоговую базу на сумму убытков предыдущих налоговых периодов.

Правило 2. Перенос убытка возможно осуществлять на будущие периоды в течение 10 лет. Убытки, полученные более, чем в одном налоговом периоде, переносятся на будущие периоды в очередности, в которой они получены.

Правило 3. При убытке уплачивается Минимальный налог

Минимальный налог = Доходы * 1%.

Разницу между Минимальным налогом и налогом, исчисленным в общем порядке, можно включить в расходы следующих налоговых периодов, в том числе увеличить сумму убытков.

Минимальный налог платится только по итогам года.

Правило 4. Убыток, полученный при применении иных налоговых режимов не принимается при переходе на УСН.

Правило 5. Убыток, полученный при УСН не принимается при переходе на другие налоговые режимы.

Пример 1

Компания “П” применяет УСН с объектом доходы, уменьшенные на величину расходов, то есть “Доходы - Расходы”.

В 2019г. компания получила доходы 10.000.000 руб. и понесла расходы 12.000.000 руб.

В 2020г. компания получила доходы 14.000.000 руб. и понесла расходы 9.000.000 руб.

Определите размер налоговых обязательств компании по итогам 2019г. и 2020г.

Решение

По итогам 2019г. компания понесла убыток в сумме:

10.000.000 – 12.000.000 = (2.000.000) руб.

При этом компания должна уплатить Минимальный налог:

Минимальный налог = Доходы * 1%

Минимальный налог = 10.000.000 * 1% = 100.000 руб.

В 2020г. компания может уменьшить базу по единому налогу на убыток предыдущего налогового периода и уплаченный минимальный налог.

Единый налог = (14.000.000 – 9.000.000 – 2.000.000 - 100.000) * 15% = 435.000 руб.

Минимальный налог = 14.000.000 * 1% = 140.000 руб.

Компания уплатит Единый налог в сумме 435.000 руб., так как

Единый налог (435.000) > Минимальный налог (140.000)