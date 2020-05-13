Клерк.Ру
Светлана Беляева

Личный авто в служебных целях: сколько? как? почему?

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Согласно ст.188 ТК РФ при использовании работником личного транспорта в интересах работодателя, ему выплачивается компенсация за использование и возмещаются расходы, связанные с таким использованием. Размер возмещения расходов определяется в трудовом договоре.

Согласно п.1 пп.11 ст.264 НК РФ данная компенсация может быть включена в налоговую базу по налогу на прибыль в пределах норм, установленных Постановлением Правительства РФ N92 от 08.02.2002г.

Норма расходов (руб. в месяц)

Легковые авто с рабочим объемом

двигателя до 2.000 куб. см. включительно 1.200

Легковые авто с рабочим объемом

двигателя свыше 2.000 куб. см. включительно 1.500

Мотоциклы 600

Суммы компенсационных выплат, включая возмещение расходов в связи с эксплуатацией автомобиля не облагаются НДФЛ (п.1 ст.217 НК РФ, Письмо Минфина РФ от 20.04.2015 N03-04-06/22274 ) и страховыми взносами (пп.2 п.1 ст.422 НК РФ, Письмо Минтруда РФ от 27.07.2016 N17-3/В-291) в пределах, установленных Соглашением работника и работодателя при наличии подтверждающих документов. 

Могут ли расходы на износ, горюче-смазочные материалы, ремонт, возмещаемые сотрудникам учитываться в составе расходов по налогу на прибыль? 

Согласно Письму Минфина от 14.08.2017г. №03-03-06/1/52036 

В размерах вышеприведенных компенсаций, уже учтено возмещение затрат, возникающих в процессе эксплуатации автомобилей (износ, горюче-смазочные материалы, ремонт). Поэтому их стоимость не может быть повторно включена в состав расходов.

Какими документами подтвердить расходы, связанные с использованием работником личного автомобиля?

Следующие документы необходимо подготовить для подтверждения расходов:

  • Документы, подтверждающие принадлежность автомобиля работнику;
  • Документы, подтверждающие факт использования автомобиля в служебных целях. Например, если работник находится в отпуске, то такие расходы не могут быть компенсированы;
  • Документы, подтверждающие сумму понесенных расходов (путевые листы, чеки на покупку ГСМ, др.).

Пример Соглашения об использовании личного автомобиля:

Соглашение об использовании личного автомобиля работника

 в служебных целях

«__» ____________ 20__ г.                                                г. ____________

         ______________________________________ (________________), именуем__ в дальнейшем «Работодатель», в лице ________________________, действующего на основании __________________ , с одной стороны, и водитель автотранспортного средства _________________________________________, именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь статьей 188 Трудового кодекса РФ, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. В интересах Работодателя Работник использует в служебных целях принадлежащий ему автомобиль марки (модели) ______________________________________, год выпуска ______, рабочий объем двигателя ______ куб. см, государственный регистрационный знак _________________, идентификационный номер (VIN) _____________________, цвет ___________ .

2. Работнику за использование личного транспортного средства в служебных целях возмещаются расходы, связанные с эксплуатацией автомобиля, в том числе на приобретение горюче-смазочных материалов, в соответствии с нормами расходов топлива и на основании представляемых Работником чеков ККТ АЗС и путевых листов, а также выплачивается компенсация _______________________________________________________ .

3. Расходы на горюче-смазочные материалы возмещаются работнику исходя из ____________ — ___л/____ км и километража, пройденного в служебных целях, по сведениям путевого листа.

4. Для получения компенсации Работник до ____ числа месяца, следующего за истекшим, предоставляет в бухгалтерию:

  • документы, подтверждающие затраты на горюче-смазочные материалы;
  • путевой лист по форме ______ с указанием маршрута следования по служебным поручениям.

5. Порядок выплаты денежной компенсаций и возмещения расходов: ___________________________________________________________________________.

6. За время нахождения Работника в отпуске, командировке (если при этом не используется личное транспортное средство) или отсутствия на работе по причине болезни, а также при использовании личного транспортного средства в целях, отличных от служебных, компенсация не выплачивается.

7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

8. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Приложения:

1) копия свидетельства о регистрации транспортного средства;

2) копия водительского удостоверения Работника.

Работодатель:                                                  Работник:

_____________                                       _____________

Сумму компенсации можно предусмотреть в Соглашении в фиксированной сумме или выплачивать на основании расчетной величины (например, в зависимости пройденных километров). 

Если принято решение выплачивать компенсацию на основании расчетной величины, тогда в Соглашении следует прописать порядок расчета и ежемесячно готовить бухгалтерскую справку. 

Пример бухгалтерской справки для расчета компенсации за использование личного автомобиля.

УТВЕРЖДАЮ

Бухгалтерская справка-расчет

компенсации за использование легкового автомобиля 

работника                      

за (месяц) 20__ г.

________________________________________________ использовал личный автомобиль в служебных целях в ____________  20__ г. __ рабочих дней, за которые было пройдено ____ км пути (маршрут указан в путевом листе и прилагается к настоящей справке).  

  • Компенсируется стоимость __ литров бензина, в сумме _____ руб. (чеки АЗС прилагаются к настоящей справке);
  • Компенсируется износ автомобиля в фиксированном размере в сумме ____ руб.; 
  • Компенсируется стоимость платной парковки за ___ рабочих дней в сумме ________ руб. (квитанции об оплате прилагаются к настоящей справке).

Общая сумма компенсации составляет _______ руб..

Приложения:

1. Путевой лист движения автомобиля в ________ 20__ г. На __ листах.

2. Чеки на покупку ГСМ в ________ 20__ г. На __ листах.

3. Квитанция об оплате парковки за ________ 20__ г. На __ листах.

Главный бухгалтер 

____________                                   ___________                                                                                                  (подпись)                               

__.__.20__ 