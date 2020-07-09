Агентский договор: 5 правил учета

Разберем правила налогового учета работы по агентскому договору на примере отгрузки товара заказчику через агента.
Правило 1
В момент отгрузки товара от принципала к агенту не возникает обязательств по налогу на прибыль и НДС.
Правило 2
Доход от продажи товаров (работ, услуг) полностью признается доходом принципала.
Агент не учитывает доходы от реализации товаров и расходы на их приобретение. Его налогооблагаемая база определяется как сумма дохода, полученная в виде вознаграждения за оказание посреднических услуг по агентскому договору, а расходы — это затраты по текущей деятельности (аренда офиса, заработная плата сотрудников, реклама и др. расходы).
Например:
Выручка от реализации товара без учета НДС =1.000.000
Комиссия агента = 10%
По условию договора выручка от реализации транзитом проходит через счет агента, он снимает свою комиссию и оставшуюся сумму перечисляет принципалу.
То есть на счет агента поступает выручка 1.000.000 руб., а принципалу он перечисляет сумму за минусом комиссии 900.000 руб.
В налоговом учете принципал отразит:
Доход = 1.000.000 руб.
Расходы на комиссионное вознаграждение =100.000 руб.
Итого Налогооблагаемый доход = 900.000 руб.
Правило 3
Принципал начисляет НДС:
- На стоимость реализованных агентом товаров — на дату реализации
- На сумму аванса, полученного агентом от покупателей — на дату зачисления денежных средств от покупателей на расчетный счет агента
Правило 4
Независимо от того, какая ставка НДС применяется к реализованным товарам, услуги агента (если он применяет ОСНО) облагаются по ставке НДС 20%.
Например:
Принципал через агента реализует детское питание, которое облагается НДС по ставке 10%.
При этом агентское вознаграждение будет облагаться по ставке 20%.
Правило 5
Если агент действует от имени принципала, тогда применяется общий порядок оформления счетов фактур.
Если агент действует от своего имени, то применяется специальный порядок оформления счетов-фактур. Если интересно какой, пишите в комментариях, расскажу об этом в следующий раз.
Также стороны должны подписать отчет агента.
Пример: