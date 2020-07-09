Агентский договор: 5 правил учета

Разберем правила налогового учета работы по агентскому договору на примере отгрузки товара заказчику через агента.

Правило 1

В момент отгрузки товара от принципала к агенту не возникает обязательств по налогу на прибыль и НДС.

Правило 2

Доход от продажи товаров (работ, услуг) полностью признается доходом принципала.

Агент не учитывает доходы от реализации товаров и расходы на их приобретение. Его налогооблагаемая база определяется как сумма дохода, полученная в виде вознаграждения за оказание посреднических услуг по агентскому договору, а расходы — это затраты по текущей деятельности (аренда офиса, заработная плата сотрудников, реклама и др. расходы).

Например: Выручка от реализации товара без учета НДС =1.000.000 Комиссия агента = 10% По условию договора выручка от реализации транзитом проходит через счет агента, он снимает свою комиссию и оставшуюся сумму перечисляет принципалу. То есть на счет агента поступает выручка 1.000.000 руб., а принципалу он перечисляет сумму за минусом комиссии 900.000 руб. В налоговом учете принципал отразит: Доход = 1.000.000 руб. Расходы на комиссионное вознаграждение =100.000 руб. Итого Налогооблагаемый доход = 900.000 руб.

Правило 3

Принципал начисляет НДС:

На стоимость реализованных агентом товаров — на дату реализации

На сумму аванса, полученного агентом от покупателей — на дату зачисления денежных средств от покупателей на расчетный счет агента

Правило 4

Независимо от того, какая ставка НДС применяется к реализованным товарам, услуги агента (если он применяет ОСНО) облагаются по ставке НДС 20%.

Например: Принципал через агента реализует детское питание, которое облагается НДС по ставке 10%. При этом агентское вознаграждение будет облагаться по ставке 20%.

Правило 5

Если агент действует от имени принципала, тогда применяется общий порядок оформления счетов фактур.

Если агент действует от своего имени, то применяется специальный порядок оформления счетов-фактур. Если интересно какой, пишите в комментариях, расскажу об этом в следующий раз.

Также стороны должны подписать отчет агента.

Пример: