Кассовый чек: что должен знать подотчетник?

Выдавая подотчёт денежные средства, не забудьте предупредить сотрудника, чтобы проверил при покупке кассовый чек.
Зачем?
Согласно разъяснениям Минфина от 14.10.2019 г. N 03-03-06/1/78500:
Если приложенные к авансовому отчету подтверждающие документы оформлены с нарушениями законодательства РФ, то расходы по такому авансовому отчету не учитываются для целей налогообложения прибыли организации как не имеющие надлежащего документального подтверждения.
Обязательные реквизиты чека онлайн-кассы
Перечень обязательных реквизитов, которые должен содержать кассовый чек, указан в п.1 ст.4.7 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ:
- Наименование документа
- Порядковый номер за смену
- Наименование организации-пользователя или фамилия, имя, отчество (при наличии) ИП — пользователя
- Дата, время и место, где был расчет, в т.ч. сайт компании, если расчет велся через Интернет
- ИНН
- Система налогообложения продавца
- Признак расчета — приход, возврат, выдача
- Наименование товаров, работ, услуг, их количество, цена за единицу с учетом скидок и наценок
- Сумма расчета с отдельным указанием ставок и сумм НДС
- Форма расчета с указанием: оплата наличными или в безналичном порядке
- Должность и фамилия кассира
- Регистрационный номер ККТ
- Заводской номер экземпляра модели фискального накопителя
- Фискальный признак документа
- Адрес сайта уполномоченного органа в сети «Интернет», на котором может быть осуществлена проверка факта записи этого расчета и подлинности фискального признака
- Абонентский номер либо адрес электронной почты покупателя, если расчеты велись в электронной форме
- Адрес электронной почты отправителя кассового чека в случае расчетов в электронной форме
- Порядковый номер фискального документа
- Номер смены
- Фискальный признак сообщения
- QR-код.
Как проверить чек быстро?
Кассовый чек можно проверить на сайте: https://kkt-online.nalog.ru
Памятку по применению онлайн-кассы в 2020 можно скачать здесь.
Что в памятке?
- Обязательные реквизиты кассового чека
- Когда организации и ИП освобождены от применения онлайн-ККТ
- Штрафы за нарушения по онлайн-ККТ
21, 22, 23 сентября 2020 Интенсив «Как самостоятельно провести налоговый аудит компании?»
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