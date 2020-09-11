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Светлана Беляева

Кассовый чек: что должен знать подотчетник?

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Выдавая подотчёт денежные средства, не забудьте предупредить сотрудника, чтобы проверил при покупке кассовый чек.

Зачем?

Согласно разъяснениям Минфина от 14.10.2019 г. N 03-03-06/1/78500:

Если приложенные к авансовому отчету подтверждающие документы оформлены с нарушениями законодательства РФ, то расходы по такому авансовому отчету не учитываются для целей налогообложения прибыли организации как не имеющие надлежащего документального подтверждения.

Обязательные реквизиты чека онлайн-кассы

Перечень обязательных реквизитов, которые должен содержать кассовый чек, указан в п.1 ст.4.7 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ:

  • Наименование документа
  • Порядковый номер за смену
  • Наименование организации-пользователя или фамилия, имя, отчество (при наличии) ИП — пользователя
  • Дата, время и место, где был расчет, в т.ч. сайт компании, если расчет велся через Интернет
  • ИНН
  • Система налогообложения продавца
  • Признак расчета — приход, возврат, выдача
  • Наименование товаров, работ, услуг, их количество, цена за единицу с учетом скидок и наценок
  • Сумма расчета с отдельным указанием ставок и сумм НДС
  • Форма расчета с указанием: оплата наличными или в безналичном порядке
  • Должность и фамилия кассира
  • Регистрационный номер ККТ
  • Заводской номер экземпляра модели фискального накопителя
  • Фискальный признак документа
  • Адрес сайта уполномоченного органа в сети «Интернет», на котором может быть осуществлена проверка факта записи этого расчета и подлинности фискального признака
  • Абонентский номер либо адрес электронной почты покупателя, если расчеты велись в электронной форме
  • Адрес электронной почты отправителя кассового чека в случае расчетов в электронной форме
  • Порядковый номер фискального документа
  • Номер смены
  • Фискальный признак сообщения
  • QR-код.

Как проверить чек быстро?

Кассовый чек можно проверить на сайте: https://kkt-online.nalog.ru

 

Памятку по применению онлайн-кассы в 2020 можно скачать здесь.

Что в памятке?

  1. Обязательные реквизиты кассового чека
  2. Когда организации и ИП освобождены от применения онлайн-ККТ
  3. Штрафы за нарушения по онлайн-ККТ

21, 22, 23 сентября 2020 Интенсив «Как самостоятельно провести налоговый аудит компании?»

Онлайн участие бесплатно. Регистрация https://belyaeva.biz/intensive