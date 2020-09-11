Кассовый чек: что должен знать подотчетник?

Выдавая подотчёт денежные средства, не забудьте предупредить сотрудника, чтобы проверил при покупке кассовый чек.

Зачем?

Согласно разъяснениям Минфина от 14.10.2019 г. N 03-03-06/1/78500:

Если приложенные к авансовому отчету подтверждающие документы оформлены с нарушениями законодательства РФ, то расходы по такому авансовому отчету не учитываются для целей налогообложения прибыли организации как не имеющие надлежащего документального подтверждения.

Обязательные реквизиты чека онлайн-кассы

Перечень обязательных реквизитов, которые должен содержать кассовый чек, указан в п.1 ст.4.7 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ:

Наименование документа

Порядковый номер за смену

Наименование организации-пользователя или фамилия, имя, отчество (при наличии) ИП — пользователя

Дата, время и место, где был расчет, в т.ч. сайт компании, если расчет велся через Интернет

ИНН

Система налогообложения продавца

Признак расчета — приход, возврат, выдача

Наименование товаров, работ, услуг, их количество, цена за единицу с учетом скидок и наценок

Сумма расчета с отдельным указанием ставок и сумм НДС

Форма расчета с указанием: оплата наличными или в безналичном порядке

Должность и фамилия кассира

Регистрационный номер ККТ

Заводской номер экземпляра модели фискального накопителя

Фискальный признак документа

Адрес сайта уполномоченного органа в сети «Интернет», на котором может быть осуществлена проверка факта записи этого расчета и подлинности фискального признака

Абонентский номер либо адрес электронной почты покупателя, если расчеты велись в электронной форме

Адрес электронной почты отправителя кассового чека в случае расчетов в электронной форме

Порядковый номер фискального документа

Номер смены

Фискальный признак сообщения

QR-код.

Как проверить чек быстро?

Кассовый чек можно проверить на сайте: https://kkt-online.nalog.ru

Памятку по применению онлайн-кассы в 2020 можно скачать здесь.

Что в памятке?

Обязательные реквизиты кассового чека Когда организации и ИП освобождены от применения онлайн-ККТ Штрафы за нарушения по онлайн-ККТ