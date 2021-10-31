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Самозанятые: признаки уклонения от налогообложения

Для рубрики Налоговые проверки
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Налоговая служба готовит поправки к приказу с концепцией планирования выездных проверок и критериями отбора налогоплательщиков для выездной проверки. Ведомство предлагает дополнить документ новыми признаками, которые могут показывать, что трудовые отношения подменили договорами с самозанятыми. О некоторых признаках ФНС сообщила.

Один из них — организационная зависимость самозанятого от заказчика. Это выявляют по данным фактам:

  • регистрация в качестве плательщика налога на профессиональный доход (НПД) — обязательное условие заказчика;
  • заказчик распределяет самозанятых по объектам (маршрутам), исходя из производственной необходимости;
  • заказчик определяет режим работы плательщика НПД (продолжительность рабочего дня, смены, время отдыха и т. д.);
  • сотрудник заказчика руководит работой самозанятых, контролирует ее.

О наличии другого признака, инфраструктурной зависимости, можно судить по тому, что плательщик НПД выполняет работу, используя только материалы, инструменты и оборудование заказчика.

Кроме того, о подмене говорит порядок оплаты услуг самозанятого и их учет, аналогичный предусмотренному ТК РФ.

ФНС поясняет: данные признаки показывают, что плательщик НПД ведет деятельность не сам.

Документ: Письмо ФНС России от 16.09.2021 № АБ-4-20/13183@.

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Константин Чупырь
Константин Чупырь
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