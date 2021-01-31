Перерасчёт отпускных при отзыве из отпуска

Про кадровое оформление отзыва из отпуска я рассказывала в предыдущей статье. Сейчас поговорим с вами о перерасчёте суммы отпускных и дальнейших ваших действиях с этими суммами.

Напомню вам, что расчёт суммы неиспользованной части отпуска сотруднику нужно будет осуществлять, исходя уже из другого расчётного периода (ст. 139 ТК РФ).

Сотрудник отозван из отпуска и приступил к выполнению своих обязанностей. Ему начисляется заработная плата за эти дни, которые ему уже оплатили ранее в качестве отпуска. Выходит, что возникает переплата отпускных, а значит, требуется перерасчёт. Произвести возврат переплаченных отпускных работодателю в одностороннем порядке не получится.

Существует два варианта развития дальнейших событий:

1. Сотрудник согласился вернуть часть отпускных или разрешил зачесть этот остаток в счёт заработной платы. При любом варианте бухгалтеру нужно получить письменное согласие от работника на добровольный возврат суммы отпускных за неиспользованные дни отпуска в кассу или на зачёт отпускных в счёт заработной платы.

Вот пример такого заявления:

2. Сотрудник отказывается возвращать часть суммы полученных ранее отпускных. Такое его решение ставит в тупик работодателя, так как нельзя в одностороннем порядке удержать сумму отпускных из зарплаты или зачесть в оплату будущего отпуска. Роструд неоднократно в своих ответах на обращения бухгалтеров или кадровиков на сайте онлайнинспекция.рф указывал, что при уходе сотрудника в следующий ежегодный отпуск нужно произвести перерасчёт суммы отпускных (которые были ранее), исходя из среднего заработка работника за последние 12 календарных месяцев, предшествующих дате нового отпуска и выплатить ему разницу.

Но! Обращаю ваше внимание, что такие действия могут привести к спорной ситуации. Так как такой пересчёт и выплату разницы можно приравнять к удержанию в одностороннем порядке. Получается, что любыми путями лучше договариваться с сотрудником на добровольный возврат денежных средств.

Далее привожу пример, как не надо делать. Работодатель не считает нужным выполнять перерасчёт отпускных (в случае отзыва из отпуска), а просто отправляет сотрудника в отпуск за свой счёт. Ни в коем случае не делайте так! Такое ведение дел неправомерно! В случае обнаружения этого, на вас могут наложить штраф за нарушение трудового законодательства.

Важно! Работодатель не имеет права отправлять подчинённого в отпуск за свой счёт на те дни, которые образовались из-за отзыва.

Оплата сотруднику проезда из отпуска на работу

Смело можно предположить, что в случае отзыва сотрудника на работу руководством по своей инициативе, оно должно оплатить ему стоимость проезда (либо компенсировать эти затраты). При этом у сотрудника не возникает никакой экономической выгоды и дохода.

Но, увы, Минфин придерживается другого мнения. Ни в ТК РФ, ни где-либо ещё нет положений, которые обязывают работодателя возмещать сотруднику стоимость проезда от места проведения отпуска до места работы и обратно в случае отзыва из отпуска. Из чего следует, что оплату проезда из прерванного отпуска надо обложить НДФЛ (Письмо Минфина от 20.10.2017 № 03-04-06/68852). Скорее всего, проверяющие также потребуют начислить взносы на эту сумму выплаты.

Но рассмотрим другую ситуацию, когда сотрудника отзывают из отпуска, чтобы прямо с курорта отправить в командировку. Вот в этом случае возмещаемые ему расходы на проезд не облагаются НДФЛ. И не имеет значения, куда он вернётся из командировки — к месту работы или снова к месту отпуска (Письма Минфина от 17.01.2017 № 03-04-06/1546, от 16.10.2015 № 03-04-06/59443, от 16.08.2010 № 03-03-06/1/545 (п. 1).

О взносах здесь тоже речи не может быть, так как это командировочные расходы (2 ст. 422 НК РФ).

НДФЛ и взносы

Дата фактического получения дохода в виде отпускных – это день выплаты этих отпускных, в том числе их перечисления на счёт работника в банке (подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ).

Какого-то особого порядка расчёта НДФЛ в случае отзыва из отпуска нет. Но есть рекомендации от ФНС. Например, если выплата отпускных и отзыв работника из отпуска пришлись на два отчётных периода, то налоговый агент пересчитывает сумму отпускных и, соответственно, удержанную ранее сумму НДФЛ (письма ФНС России от 24.10.2013 № БС-4-11/190790, от 09.04.2012 № ЕД-4-3/5888@, от 09.07.2008 № 3-5-04/238@).

Бухгалтер уменьшает сумму к выплате на сумму отпускных, выплаченных ранее за дни отпуска, которые сотрудник не догулял (в случае, если он согласен на удержание). Поскольку уменьшится сумма выплат, значит и база для начисления НДФЛ и взносов станет меньше. При этом организация уплатит налог и взносы в меньшем размере.

Начисленные ранее суммы отпускных и соответствующие суммы налога сторнируются, а за фактически отработанные дни начисляется заработная плата и исчисляются налоги и взносы.

Ответственность работодателя

Работодателя однозначно привлекут к административной ответственности, если будут выявлены случаи несоблюдения норм трудового законодательства по ст. 5.27 КоАП РФ.

Привлечь могут как за нарушение оформления отзыва работника из отпуска, так и за нарушение трудовых прав подчинённого.

И ещё наказать могут, если не предоставите сотруднику неиспользованную часть отпуска в удобное для него время в течение текущего рабочего года или не присоедините к отпуску за следующий рабочий период (ст. 125 ТК РФ).

Удержание в одностороннем порядке излишне выплаченных сумм отпускных может привести работодателя в суд, так как сотрудник может подать иск.

Соблюдайте нормы законодательства и договаривайтесь с вашими сотрудниками, дабы избежать возникновения конфликтов и споров. Только ни в коем случае не используйте договорённости «на словах». Всё должно быть документально подтверждено.

Татьяна Андрияшкина — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более семи лет.

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