Маленькие сложности простых отчётов АДВ – 1,2,3 в 2021 году

Кроме регламентированной и более распространённой отчётности СЗВ-М, СЗВ-ТД и СЗВ-СТАЖ, в Пенсионный Фонд необходимо отчитываться ещё и по формам с анкетными данными застрахованных лиц. Это формы АДВ-1, АДВ-2 и АДВ-3. В этой статье разберём заполнение этих форм, и какие изменения произошли с 2021 года.

Напомню вам, что при регистрации или изменении информации о застрахованных лицах необходимо отчитываться, используя эти формы. Порядок их заполнения утверждён Постановлением Правления Пенсионного фонда РФ от 27 сентября 2019 года № 485п.

Перечислим эти формы: Анкета зарегистрированного лица (форма АДВ-1);

Заявление об изменении анкетных данных зарегистрированного лица, содержащихся в индивидуальном лицевом счёте (форма АДВ-2);

Заявление о выдаче документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учёта (форма АДВ-3).

Давайте подробнее о каждой из них. Начнём с АДВ-1.

АДВ-1

Предоставляется она в ПФР по тем физическим лицам, которые регистрируются впервые в качестве застрахованных в системе персонифицированного учёта. То есть по тем сотрудникам, у которых нет СНИЛС. Кто же это такие? Это в первую очередь молодые специалисты - граждане РФ, которые только начали работать. Кроме них это начинающие индивидуальные предприниматели, и иностранцы, приезжающие из-за рубежа на работу.

Что необходимо заполнить в форме АДВ-1:

ФИО, пол, дата и место рождения;

Гражданство заявителя, если он - иностранец;

Адрес регистрации, в случае отличия фактического адреса от адреса регистрации, указывается ещё и он;

Телефоны для связи;

Документ, удостоверяющий личность и его реквизиты.

Часто спрашивают. Нужно ли отправлять АДВ-1 для получения СНИЛС сотрудником, который получил временное убежище в России или подал документы на оформление статуса беженца? Под временным убежищем понимают, что иностранец или лицо без гражданства может временно находиться в России (п. 3 ч. 1 ст. 1 Закона от 19.02.1993 № 4528-1, п. 1 Порядка, утв. постановлением Правительства от 09.04.2001 № 274). При этом сотрудник, получивший временное убежище, имеет двойственный статус. Многие считают что нужно, если сотрудник не является высококвалифицированным специалистом. И это правильное мнение.

Обратите внимание, что при оформлении анкеты иностранного гражданина надо указать адрес, зафиксированный миграционной службой при регистрации въезда.

Вот ещё распространённая ситуация, возникающая на предприятии. Сотрудник только устроился, не имея СНИЛС (впервые). По новым правилам работодатель должен не позднее следующего дня после приёма на работу отправить сведения в ПФР по форме СЗВ-ТД. А как же быть, если у сотрудника нет СНИЛС? В таком случае сначала необходимо оформить и отправить АДВ-1 на такого сотрудника. А уже после регистрации его в системе персонифицированного учёта заполнять СЗВ-ТД на него и отправлять в ПФР. И, конечно же, лучше предупредить сотрудников ведомства о сложившейся ситуации.

ПФР в течение пяти рабочих дней со дня подачи анкеты примет решение об открытии лицевого счёта (СНИЛС). Это следует из положений абзаца 2 пункта 2 статьи 8 Закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ и пункта 11 Инструкции, утверждённой приказом Минтруда от 21.12.2016 № 766н.

Далее разберём форму АДВ-2.

АДВ-2

Её предоставляют в Пенсионный Фонд, если произошла смена фамилии, имени, отчества, даты или места рождения, а также смена пола застрахованного лица.

Что необходимо заполнить в этой форме:

страховой номер индивидуального лицевого счёта застрахованного лица, содержащийся в страховом свидетельстве.

ФИО застрахованного лица.

Новые анкетные данные:

ФИО;

пол;

дата рождения и Место рождения;

Далее указывают:

гражданство;

адрес постоянного места жительства;

адрес регистрации;

адрес места жительства фактический;

контакты;

документ, удостоверяющий личность (все обязательные реквизиты). Если в документе, удостоверяющем личность, отсутствует отчество, а в страховом свидетельстве оно указано, в реквизите Отчество указывается «отменено»;

дата заполнения.

Если данные в СНИЛС отличаются от данных паспорта, подайте на сотрудника форму АДВ-2. В этом случае ему должны выдать новый СНИЛС. Ведь из-за различий у человека могут возникнуть проблемы при назначении пенсии.

Следующая форма АДВ-3.

АДВ-3

Она представляет из себя заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства. Форма подается в Пенсионный Фонд Российской Федерации, если утеряно страховое свидетельство застрахованным лицом. Обязательные реквизиты не отличаются от предыдущих форм, но всё же рассмотрим, что необходимо заполнить.

Перечень реквизитов:

Данные, указанные в страховом свидетельстве: ФИО, Пол, Дата и Место рождения;

Данные, действительные в настоящее время: ФИО, Пол, Дата и Место рождения; Гражданство; Адрес постоянного места жительства; Адрес регистрации; Адрес места жительства фактический; Контакты;

Документ, удостоверяющий личность (всего его обязательные реквизиты);

Дата заполнения. Указывается в формате ДД месяц ГГГГ.

Следующая информация обязательна к заполнению работодателем:

Пенсионный Фонд Постановлением от 07.12.2020 № 846п внёс изменения в ряд форм и в их форматы сведений.

Все формы, используемые для регистрации граждан в системе персонифицированного учёта, дополнены новыми обязательными реквизитами «Идентификационный номер налогоплательщика» и «Номер актовой записи при рождении». Как мы с вами видим, данных полей не было раньше.

В свою очередь, был также изменён и порядок заполнения этих форм. Вот, например, теперь указывается, что содержащиеся в пакете документы, заверяются в соответствии с требованиями инструкции о порядке ведения индивидуального (персонифицированного) учёта сведений о зарегистрированных лицах (утв. приказом Минтруда России от 22 апреля 2020 г. № 211н).

Ведомство утверждает, что указанные изменения подготовлены для совершенствования механизма идентификации граждан при регистрации в системе персонифицированного учёта. Мы с вами, конечно же, будем в это верить.

Обратите внимание, что перечисленные изменения в формы документов вступили в силу с 23 января 2021 года.

Татьяна Андрияшкина — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более семи лет.

Читайте другие статьи автора в нашем блоге: