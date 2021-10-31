С ФСС можно взыскать проценты

Должен ли ФСС вернуть излишне взысканные взносы с процентами за пользование денежными средствами, если его решение было признано судом незаконным? Давайте попробуем разобраться. Для этого обратимся к судебной практике.

Итак, суть спора состоит в следующем: в результате проведённой камеральной проверки расчёта 4-ФСС за 9 месяцев 2016 г. специалистами фонда было выявлено неправомерное применение организацией страхового тарифа, и, как следствие, доначислены страховые взносы, пени и штраф на сумму более 14 млн рублей.

В своём Решении от 29.03.2017 Фондом было предложено организации в добровольном порядке погасить недоимку, и штрафные санкции. Организация попыталась оспорить решение ФСС в суде. Однако её иск в судах трёх инстанций остался без удовлетворения, и недоимку по взносам, пени и штрафам пришлось оплатить в полном объёме.

Пытаясь отстоять свою позицию, организация обратилась в Верховный Суд РФ, который в своём Определении от 19.02.2019 № 302-КГ18-9260 отменил все решения нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражном суде Республики Тыва. При повторном пересмотре дела решение ФСС было признано незаконным.

Теперь уже организация потребовала от Фонда вернуть уплаченные суммы, да ещё и вместе с процентами за пользование деньгами, начисленными со дня, следующего за днём взыскания, по день фактического их возврата. ФСС вернул суммы излишне начисленных страховых взносов, пени и штрафа 18.12.2019, а вот проценты фонд перечислять отказался, ссылаясь на то, что взносы являются излишне уплаченными, а не излишне взысканными, и оснований для расчёта процентов у страхователя нет.

Организация взыскала с ФСС проценты через суд (Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 24.02.2021 № Ф02-387/21).

В подтверждение своей позиции ФСС привёл следующее обоснование: расчёт процентов с суммы излишне уплаченных страховых взносов, пеней и штрафов возможен только, когда сам налогоплательщик допустил ошибку в расчётах в соответствии с п. 7 ст. 26.13 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (далее: Федеральный закон № 125-ФЗ). В данной же ситуации, недоимка была выявлена специалистами фонда, зафиксирована в Решении ФСС, и лишь впоследствии, это решение было признано судом незаконным.

Плюс к этому, Фондом было отмечено, что акты органов контроля за уплатой страховых взносов не обладают теми же признаками принудительности, которые присущи актам налоговых органов, и при возврате страхователю переплаты по страховым взносам, которая возникла вследствие их доначисления по результатам проверки, следует применять нормы ст. 26.12 Федерального закона № 125-ФЗ о зачёте или возврате излишне уплаченных страховых взносов.

Также Фонд был не согласен с порядком расчёта самих процентов, применённым страхователем, считая, что за один день проценты должны рассчитываться от суммы излишне уплаченных взносов, пеней и штрафов, как 1/300 ставки рефинансирования, делённая на 365. Организация же рассчитала проценты, принимая в расчёт излишне уплаченную сумму, 1/300 ставки рефинансирования и количество дней, прошедших со дня уплаты взносов.

Изучив материалы дела, судьи не согласились с выводами ФСС.

Во-первых, абсолютно не имеет никакого значения в результате чего средства в ФСС были излишне уплачены, т .е. была ли допущена ошибка пользователем или же эти суммы были излишне взысканы в рамках проведения контрольных мероприятий. Решение Фонда о взыскании недоимки по взносам пеням и штрафам от 29.03.2017 было признано незаконным. Следовательно, эти средства являются не излишне уплаченными, а излишне взысканными, и подлежат возврату страхователю в полном объёме с учётом начисленных процентов в качестве компенсации причинённого страхователю ущерба (ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ).

Во-вторых, формула расчёта процентов, которую использовала организация, полностью соответствует нормам действующего законодательства. Напомню, что организация производила расчёт процентов от суммы излишне взысканных средств исходя из 1/300 ставки рефинансирования за каждый день пользования денежными средствами.

При проверке правильности расчёта процентов за пользование денежными средствами, произведённым страхователем, судьи пришли к выводу, что ссылка Фонда на постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 21.01.2014 № 11372/13 неправомерна. Данный судебный акт был принят в отношении вопроса начисления процентов по норме, не подлежащей к применению в рамках рассматриваемого дела (п. 10 ст. 176 НК РФ).

Более того, этим Постановлением регулировался вопрос о том, на какое количество дней в календарном году необходимо делить ставку рефинансирования (360 или 365 дней) при расчёте процентов за каждый день просрочки возмещения налога на добавленную стоимость в отсутствие специального правового регулирования. Здесь же речь шла о страховых взносах, расчёт и уплата которых регулируются Федеральным законом № 125 ФЗ. А в соответствии с п. 9 ст. 26.13 Федерального закона № 125-ФЗ для расчёта процентов за пользование излишне перечисленными средствами следует применять процентную ставку в размере 1/300 от ставки рефинансирования за каждый день просрочки.

Таким образом, суды трёх инстанций единогласно постановили, что Фонд должен возместить страхователю не только сумму излишне взысканных денежных средств, но и проценты за пользование этими деньгами.

Екатерина Сорокина — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более 3 лет. Доступно рассказывает сложные вещи на простом языке.

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