Алексей Навальный с помощью своего канала принес «Клерку» 6475 рублей

Нам не жалко. Вот наша позиция: https://www.klerk.ru/blogs/klerk/491294/
Вот задача. Сотрудник получил на командировку 30 т. руб. и в командировке случился перерасход на ...
Спасибо! Пока будем думать и ждать официальных разъяснений. Надеемся ещё хоть год отсидеться на Е...
Классно, когда выпрашивают 50% скидку на то, что вы пытаетесь продать без скидки?...
На таких производствах часто работают без оформления, наркоманы, алкоголики, закредитованные граж...
вы знаете если так делают, то это не народ, а просто сволочи и слава Богу, что я далека от этого ...
Да ладно вам, у нас курсы по 3-7 тысяч.
Страшно далеки вы от народа.
зря , конечно , наговаривают, не правда это (про скучность) ...
Просто бизнес у меня размазан между несколькими странами, и как следствие несколько офисов. А так...
Как у вас тут всё серьёзно...
@Над.К Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если индивидуальному предпринимателю сделало перевод ...
Уже не страшно, я не гражданин это раз, удаленный стол и тор это два) Что и всем советую....
Чесслово смешно, когда на фоне якобы "предстоящей катастрофы для ИПешников" ИПешники бросаются тр...
Вы тоже опасайтесь, пишете комментарии на вражеском ресурсе. За вами теперь могут прийти ) ...
Пока официальных разъяснений нет. Прочитать можно и так и эдак. Но вообще идея законодателя была ...
и вы аккуратнее. за твиты тоже сажают
Как бы не пришли с обысками по очередному делу об отмывании незаконных средств, полученными неизв...
Классно когда бренд так работает ))) Редакция "Клерка" большие молодцы ) ...
Подскажите, я правильно понимаю, что запрет на ЕНВД только одежды из меха, другой одежды (пальто,...
Кому они это должны? Налоги устанавливаете не Вы. Вы только платите и сколько скажут....
У истории интересное продолжение. К нам в Центр обучения "Клерка" постучался юзер:Приятно вдвойне...
И опять вы не правы! Налоги должны быть равными с учетом доходов. В любом случае лицо получающее ...
Ничего, что в благотворительных организациях люди действительно работают бесплатно? В том числе и...
Супер! Яхта это вещь! У нас рядом больших водоемов нет, поэтому яхта это не мой конёк. Хотя может...
Еще как! Тем более в деревне! Я как-то в 2010 году хотел открыть торговую точку в ТЦ в районом це...
Ну, вот. Сами не хотите, о покупателях заботитесь, что б не брезговали к Вам приходить. А тут уве...
ну какие конкуренты у этого фермера? там частник зарабатывающий себе на жизнь. Вы думаете есть та...
У меня куча юриков-малышей. Банки требуют ежеквартальную отчетность, зажав зубы - делаю.... креди...
Мы с вами на брудершафт пили? Совсем скатились вы, батенька. Дает, дает знать о себе воспитание в...
вот я как раз думаю, что никто его и не контролировал, проверок не было. А если бы пришли с контр...
Понимаете, я таким свинам делал замечание, но получал ответы типа я "придираюсь". Т.е. человек во...
90% населения некультурные, им хоть есть санпин, хоть нет, везде насвинячат. И плюнут в тот омлет...
я таких увольнял на испытательном сроке.
А ИП предоставляют эту самую бух отчётность. И все довольны. Маразм зашкаливает....