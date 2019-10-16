Алексей Навальный с помощью своего канала принес «Клерку» 6475 рублей

«Я вам рекомендую зайти на портал Клерк.ру», — заявил на днях Владимир Милов на канале Навальный LIVE. Эта фраза принесла «Клерку» 6475 рублей.

Канал Навальный LIVE опубликовал видео Владимира Милова о грядущем повышении налогов на малый бизнес. Подробнее об этом написала наша восторженная редакция: Навальный LIVE: Клерк.ру -это крупнейший сайт для бухгалтеров.

Или вот посмотрите видео с 4-33

У истории интересное продолжение. Буквально через несколько часов к нам в Центр обучения «Клерка» постучался юзер:

Мы, конечно же, предоставили Илье нужную скидку и заработали 6475 рублей.

Итак. Перед Вами был кейс использования различных каналов для продаж онлайн-курсов для бухгалтеров. Пишите нам и мы обязательно предоставим скидку.