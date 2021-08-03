Смешная реальная история про то, что баланс может сходиться «примерно» и почему это не парит финдира

Как-то на встрече с клиентом, где обсуждалось с НДС или без НДС вести управленческий учет, я озвучил, очевидный, на мой взгляд тезис, о том, что если не считать в УУ НДС по полной — с авансами, 19м счетом, преферансом и гимназистками, а не просто выручку и закуп брутто, а оплату налога в затраты — то тогда управленческий баланс не сойдется. На что мне финансовый директор (!!!) сказала, что он вообще и не должен сходиться!!! А генеральный, увидев мое вытянувшееся лицо, добавил: «Но нам и не надо, чтоб точно сходился, нам примерно надо».

Убила, конечно, больше всех финдиректорша (простите мой феминизм). Что значит, баланс не должен сходиться? Эта его особенность не зависит от методологии, учетной политики, с НДС или без НДС, в Экселе или в ЕРП... Баланс — это про то, что когда мы отдаем людям товар ценой 10 тыс., они нам ровно столько должны отдать деньгами. Не 9500, не почти 10, а ровно 10 тысяч рублей. И если мы кому-то в долг дали 15 тысяч, то вернуть нам должны опять же не примерно, не около того, а точно 15 тысяч.

Если сделки отражать как положено, после каждой операции баланс будет биться. А не биться он может только в одном случае. Когда кто-то не хочет, чтобы он бился. Причины могут быть разные. Но правильно составленный баланс бьется всегда.

Вообще, в любой компании есть большая куча различных активов — и тех, которые можно руками потрогать, и тех, которые потрогать нельзя, но все равно очень дорогих. А еще есть всякие хорошие и нехорошие кредиторы. И есть собственный капитал — то, что вложили собственники, и то, что компания заработала сама.

Так вот: баланс — это Активы=Долги Капитал. Если представить, что мы сейчас все Активы распродали по балансовой стоимости, из полученных денег отдали все Долги, то то что останется — это кучка, принадлежащая собственникам. Ну, кому ж еще? Очевидно ведь. Ну и что тогда значит «Примерный управленческий баланс»? Долги-то вам никто не простит, Активы из ниоткуда не появятся. Зато если кто-то какой-то Актив из вашей кучки прихватил, то вы этого никогда не увидите. Баланс же примерный, а значит Активы не должны быть равны Долги Капитал.

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Эти рассуждения мне напомнили еще одну историю из 2000-х

В одном многопрофильном холдинге были два бизнеса (их было больше, но речь про два): быстрорастущий и высокомаржинальный — производство стройматериалов (помните же, что там было до 2010 года) и низкомаржинальный, тоже производственный — не скажу какой, а то спалите что за холдинг.

И вот собственник продал производство стройматериалов. Удачно так продал, на пике. Часть управленческой команды (лет 10 вместе работали там) забрал и переставил на второй бизнес. И там они его быстренько едва не похоронили. Через год всех разогнал. Я потом общался с топом этого предприятия, и он мне такую мысль озвучил тонкую. Цена управленческих ошибок стала другой. В первом бизнесе высоченная маржа прощала часть просчетов, а вот когда бизнес низкорентабельный все недочеты сразу вываливаются в убыток, нечем их покрывать уже. Вот так лояльные и опытные производственники оказались за бортом.