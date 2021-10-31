Расширение оснований для получения маткапитала в размере более 500 тыс. рублей

Новые основания для выплаты маткапитала (Законопроект № 5790-8).

Авторы инициативы

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР

Депутаты Государственной Думы Я.Е.Нилов, А.Н.Диденко, Д.А.Свищев, С.Д.Леонов; Сенатор Российской Федерации И.Н.Абрамов

Содержание поправок

Согласно законопроекту в отдельных регионах (перечень установит Правительство РФ) право на получение материнского капитала предоставят женщинам, родившим третьего ребенка после 1 января 2022 года, либо четвертого ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2022 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки. Данная мера распространяется также на мужчин, являющихся единственными усыновителями третьего ребенка, четвертого ребенка или последующих детей.

Размер материнского капитала

Размер маткапитала при рождении третьего ребенка предлагается установить в том же размере, в котором МСК установлен при рождении первого ребенка (с 1 января 2022 года - 503 237,10 руб.).

Материалы к законопроекту

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