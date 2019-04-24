Скажите, а какие ассоциации или мысли вызывает у вас плов? Возможно, вспоминаются какие-либо домашние застолья или запах приправ? Кто-то образованный может даже сделать отсылку к "Тысяче и одной ночи" или просто традициям Ближнего Востока...

Главное, что мы только что ненадолго отвлеклись от рабочих дел. А это действительно важно, т.к. излишний трудоголизм еще никому не шел на пользу.

Вкусное блюдо - хороший способ поправить здоровье, подорванное в борьбе за вовремя сданную отчетность! Поэтому сегодня мы приготовим замечательный новостной плов с курицей. Приступим:

Курицу, тонко нарезанную морковь и лук с чесноком кладем в прогретую на сильном огне сковороду и помешиваем в течение 4 минут (соль и перец по вкусу!), попутно раздумывая о том, кого теперь можно считать самозанятым гражданином Уменьшив огонь до среднего, добавляем рис, специи, кипяток и напоминающий о возвращении финансовых пирамид лавровый лист, после чего оставляем вариться еще на 15 минут Снимаем получившееся с огня и раскладываем по тарелкам, после чего добавляем сверх помидоры черри — такие же крохотные, как и материальная помощь нынешним студентам

Пришло время насладиться свежеприготовленным блюдом — и узнать, что случилось на прошедшей неделе!

Вот ведь незадача

Спрашивали – отвечаем…

Понемногу о разном…

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