Скажите, а какие ассоциации или мысли вызывает у вас плов? Возможно, вспоминаются какие-либо домашние застолья или запах приправ? Кто-то образованный может даже сделать отсылку к "Тысяче и одной ночи" или просто традициям Ближнего Востока...
Главное, что мы только что ненадолго отвлеклись от рабочих дел. А это действительно важно, т.к. излишний трудоголизм еще никому не шел на пользу.
Вкусное блюдо - хороший способ поправить здоровье, подорванное в борьбе за вовремя сданную отчетность! Поэтому сегодня мы приготовим замечательный новостной плов с курицей. Приступим:
- Курицу, тонко нарезанную морковь и лук с чесноком кладем в прогретую на сильном огне сковороду и помешиваем в течение 4 минут (соль и перец по вкусу!), попутно раздумывая о том, кого теперь можно считать самозанятым гражданином
- Уменьшив огонь до среднего, добавляем рис, специи, кипяток и напоминающий о возвращении финансовых пирамид лавровый лист, после чего оставляем вариться еще на 15 минут
- Снимаем получившееся с огня и раскладываем по тарелкам, после чего добавляем сверх помидоры черри — такие же крохотные, как и материальная помощь нынешним студентам
Пришло время насладиться свежеприготовленным блюдом — и узнать, что случилось на прошедшей неделе!
Вот ведь незадача
- ЦБ обнаружил в I квартале десятки финансовых пирамид
- Новая методика Росстата не помогла: доходы населения все равно упали
- Почту России оштрафовали на 2 млн. рублей за нарушение трудовых прав сотрудников
Спрашивали – отвечаем…
- Надо ли дачнику платить налог с теплицы и бани?
- Как сдавать уточненный 6-НДФЛ по закрытой «обособке»
- Какие госкомпании смогут не отдавать 50% прибыли
Понемногу о разном…
- Что еще начнут маркировать с июня
- Кто относится к самозанятым гражданам
- Что клерки думают про маткапитал на первенца
Внимание!
- Налог на земельные участки физлиц в 2019 году рассчитают по новым правилам
- Работодателей обяжут сдавать в ПФР новую отчетность. Узнайте, кого, когда и зачем
- Когда обновятся данные в калькуляторе налоговой нагрузки от ФНС
До чего дошел прогресс!
- Важные поправки по онлайн-кассам прошли первое чтение
- Счетная палата предложила обязать все банки участвовать в российском аналоге SWIFT
Новости из ФНС
- ФНС объяснила порядок извещения организаций о транспортном налоге после отмены деклараций
- ФНС готовит новую декларацию по налогу на прибыль
- ФНС внесла изменения в декларацию для иностранных плательщиков НДС
Узнайте, как…
- Как некоммерческой организации внести изменения в ЕГРЮЛ
- Как составлять счета-фактуры при возврате товаров
- Как считать взносы по доптарифам сотрудникам с вредными условиями труда
Не может не радовать!