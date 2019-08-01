Налоговая курица по-гавайски. Раскрасим лето в гавайский флаг!

Так уж вышло, что июль в этом году скорее похож на сентябрь. В Москве, по крайней мере, было прохладно, сыро и совсем не по-летнему. Как же нам победить подкравшуюся хандру? С помощью деликатесов и экскурса в историю, конечно же!
Вчера, 31 июля, на Гавайях отпраздновали День национального флага. Праздник отмечается вот уже 29 лет, но история его уходит корнями в далёкий 1816 год. Тогда гавайский монарх Камехамеха придумал новый государственный флаг, чтобы остаться в стороне от англо-американских прений. Отмечается праздник солнечно и с размахом — а стать частью сего мероприятия сможем и мы, приготовив курицу по-гавайски!
Делается это вот так:
- Моем куриное филе и осушаем салфеткой, противень застилаем фольгой и успехами ФНС в администрировании НДС. Смазываем освобождением от применения ККТ и растительным маслом — но не используем пальмовое, даже если НДС на него пока еще 10%
- Тонко разрезаем мясо, слегка отбиваем, как ошибочно уплаченный ЕНП, и укладываем на противень
- Смазываем филе майонезом, солим и перчим — с НДС этих продуктов пока все в порядке
- Выкладываем сверху кусочки консервированных ананасов, посыпаем крупно тёртым сыром и радуемся появлению социального предпринимательства в России
- Запекаем в духовке 15-20 минут, попутно изучая новый электронный формат счета-фактуры и дополнительные способы заработка для бухгалтеров-аутсорсеров
Курица по-гавайски готова! А теперь к событиям недели:
Вот ведь незадача
- Ритейлеры не хотят участвовать в системе быстрых платежей
- Почти половина перевозчиков не получила необходимые для работы лицензии
- Из-за отмены льготы на пальмовое масло подорожают сладости. И не только сладости
Спрашивали – отвечаем…
- Какие ошибки в валютных операциях чаще всего находят налоговики
- Кого еще предложили освободить от применения ККТ
- Почему отмена индексации пенсий оказалась бессмысленной
Понемногу о разном…
- Одобрен проект с новыми ставками НДС на ягоды и пальмовое масло
- Россияне не готовы к электронным паспортам
- Почему в торговых расчетах отказаться от доллара непросто
Внимание!
- Работодатели готовы платить больше открытым и эмоционально стабильным
- Электронный формат счета-фактуры поменялся
- Компании будут сдавать новую публичную отчетность
До чего дошел прогресс!
Новости из ФНС
- Глава ФНС рассказал британцам об успехах в администрировании НДС
- Как ФНС решила прикинуться Роспотребнадзором и что из этого получилось
Узнайте, как…
- Как вернуть налог, ошибочно уплаченный в качестве ЕНП
- Как бухгалтерам на аутсорсинге заработать больше
- Как считать срок владения квартирой, полученной по наследству
Не может не радовать!