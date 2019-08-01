Налоговая курица по-гавайски. Раскрасим лето в гавайский флаг!

Так уж вышло, что июль в этом году скорее похож на сентябрь. В Москве, по крайней мере, было прохладно, сыро и совсем не по-летнему. Как же нам победить подкравшуюся хандру? С помощью деликатесов и экскурса в историю, конечно же!

Вчера, 31 июля, на Гавайях отпраздновали День национального флага. Праздник отмечается вот уже 29 лет, но история его уходит корнями в далёкий 1816 год. Тогда гавайский монарх Камехамеха придумал новый государственный флаг, чтобы остаться в стороне от англо-американских прений. Отмечается праздник солнечно и с размахом — а стать частью сего мероприятия сможем и мы, приготовив курицу по-гавайски!

Делается это вот так:

Моем куриное филе и осушаем салфеткой, противень застилаем фольгой и успехами ФНС в администрировании НДС. Смазываем освобождением от применения ККТ и растительным маслом — но не используем пальмовое, даже если НДС на него пока еще 10% Тонко разрезаем мясо, слегка отбиваем, как ошибочно уплаченный ЕНП, и укладываем на противень Смазываем филе майонезом, солим и перчим — с НДС этих продуктов пока все в порядке Выкладываем сверху кусочки консервированных ананасов, посыпаем крупно тёртым сыром и радуемся появлению социального предпринимательства в России Запекаем в духовке 15-20 минут, попутно изучая новый электронный формат счета-фактуры и дополнительные способы заработка для бухгалтеров-аутсорсеров

Курица по-гавайски готова! А теперь к событиям недели:

Вот ведь незадача

Спрашивали – отвечаем…

Понемногу о разном…

Внимание!

До чего дошел прогресс!

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Узнайте, как…

Не может не радовать!