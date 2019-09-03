Поговорим о типах занятости и белозерской рыбе

Так сложилось, что вопрос официальной и неформальной занятости не перестает быть злободневным. Работники хотят и хороших условий, и зарплату получше, работодатели взвешивают плюсы и минусы разных видов оформления... Порой голова идёт кругом.

На прошедшей неделе "Клерк" подробно описал исследование, касающееся различных типов занятости, и мы его включили в свежую новостную подборку.

Рекомендуем его тщательно изучить, но перед этим наши уставшие мозги необходимо "подзарядить". А что может быть лучше для этого, чем рыбное блюдо?

Сегодня мы рассмотрим рецепт рыбы по-белозерски, которая готовится следующим образом:

Проверяем, нужен ли нам личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, разогреваем сковородку и добавляем на нее растительное масло плюс стакан риса Кладем на рис разделанную рыбу, солим ее и перчим, попутно готовясь сдавать бухотчетность в электронном виде Сверх добавляем нарезанный кольцами лук, зелень по вкусу и заливаем все водой так, чтобы полностью покрыть рыбу — как раз можем поразмыслить о снятом с материнского капитала ограничении Добавляем сливочное масло, накрываем крышкой и ставим на медленный огонь на 15 минут, пока где-то снижаются ставки налога по УСН

Просим к столу! После чего можно будет и новости почитать:

Вот ведь незадача

Спрашивали – отвечаем…

Понемногу о разном…

Внимание!

До чего дошел прогресс!

Новости из ФНС

Узнайте, как…

Не может не радовать!