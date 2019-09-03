Поговорим о типах занятости и белозерской рыбе

Так сложилось, что вопрос официальной и неформальной занятости не перестает быть злободневным. Работники хотят и хороших условий, и зарплату получше, работодатели взвешивают плюсы и минусы разных видов оформления... Порой голова идёт кругом.
На прошедшей неделе "Клерк" подробно описал исследование, касающееся различных типов занятости, и мы его включили в свежую новостную подборку.
Рекомендуем его тщательно изучить, но перед этим наши уставшие мозги необходимо "подзарядить". А что может быть лучше для этого, чем рыбное блюдо?
Сегодня мы рассмотрим рецепт рыбы по-белозерски, которая готовится следующим образом:
- Проверяем, нужен ли нам личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, разогреваем сковородку и добавляем на нее растительное масло плюс стакан риса
- Кладем на рис разделанную рыбу, солим ее и перчим, попутно готовясь сдавать бухотчетность в электронном виде
- Сверх добавляем нарезанный кольцами лук, зелень по вкусу и заливаем все водой так, чтобы полностью покрыть рыбу — как раз можем поразмыслить о снятом с материнского капитала ограничении
- Добавляем сливочное масло, накрываем крышкой и ставим на медленный огонь на 15 минут, пока где-то снижаются ставки налога по УСН
Просим к столу! После чего можно будет и новости почитать:
Вот ведь незадача
- Росстат зафиксировал рост бедности
- Авиабилеты подорожают
- Отказать в кредите могут из-за «не такой» прописки
Спрашивали – отвечаем…
- Кому еще придется открыть личный кабинет на сайте Росфинмониторинга
- Где снизят ставки налога по УСН
- Надо ли применять ККТ при различных удержаниях из зарплаты работника
Понемногу о разном…
- Почему официальный труд в России не так сильно отличается от неформального
- Поменяют порядок ведения персонифицированного учета
- Работодателям станет невыгодно брать на работу холостяков. За женатых предлагают снижать налоги
Внимание!
- Увеличат штрафы для юрлиц за несоздание доступной среды для инвалидов
- Выплачивать пенсионные накопления будут по новым правилам
- Уже действует новое правило выплаты пособий через ФСС
До чего дошел прогресс!
- В новом приложении «Диалог с налогоплательщиком» можно будет пожаловаться на налоговиков
- Сотовые операторы хотят поучаствовать в разработке электронных паспортов
- Со следующего года бухотчетность надо будет сдавать в электронном виде
Новости из ФНС
Узнайте, как…
- Как бухгалтеру действительно начать всё успевать и получать удовольствие от жизни
- Как оператору электронной площадки платить НПД за физлиц
- Какие гарантии пообещали работающим пенсионерам
Не может не радовать!