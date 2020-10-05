Зачем налоговая выгоняет бизнес из региона и что поменяется в СЗВ-ТД. Неделя на «Клерке»

Что не неделя — очередная драма. На этот раз — история о вытравлении бизнеса из региона налоговиками, а ещё изменения в СЗВ-ТД и новости про карту «МИР». Дайджест недели на «Клерке».
Темы недели
Скандал недели: Почему налоговая сама вытравляет бизнес из региона. Жалобы самих инспекторов
А ещё:
- Форма СЗВ-ТД поменяется. Надо будет указывать новые коды
- Сбербанк запустил сервис по расчету детских пособий, предлагающий карту «Мир»
А мы напоминаем, что на «Клерке» стартовал крутой курс по управленческому учёту. Учимся понимать финансовую отчетность просто, наглядно и на практических примерах. Регистрируйтесь!
«Ночной бухгалтер»
За 28 сентября: Поправки по УСН, ПСН, ОСНО и НПД в связи с отменой ЕНВД. Новая СЗВ-ТД
За 29 сентября: Новые требования к бухгалтерии при оформлении работников
За 30 сентября: Бюджет на 2021 год. Новый МРОТ, пенсионные документы и взносы ИП
За 1 октября: Опять обязательная удаленка для работников. И начало конца банковской тайны
За 2 октября: Где ИФНС выгодно гнать бизнес из региона. Охота на недоНПДшников
ТОП постов
1
Когда коронавирус можно отнести к форс-мажорным обстоятельствам? Снова о нем...
2
Как произвести расчёт пособия по временной нетрудоспособности, если его период пересекается с периодом режима простоя на предприятии
3
Как исключить корпоративное мошенничество
5
Финансовая аналитика для бухгалтера: новый взгляд на привычные отчеты
ТОП статей
1
Что нужно знать про трудовой договор главного бухгалтера по совместительству
2
Шлюпки недели
Почему бухгалтер со знанием управленческого учета для бизнеса — это как шлюпки для Титаника (Ди Каприо не будет)
Чернуха недели
Черная работа для Чёрной бухгалтерии: «Клерк» сошел с ума или впереди планеты всей?
Дзен для бухгалтеров
Наш канал на Яндекс.Дзен — это сборник самых обсуждаемых новостей. Например, таких:
Подпишитесь — не будет никаких уведомлений, просто на главной Яндекса будут появляться ссылки на лучшее из «Клерка».