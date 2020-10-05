Зачем налоговая выгоняет бизнес из региона и что поменяется в СЗВ-ТД. Неделя на «Клерке»

Что не неделя — очередная драма. На этот раз — история о вытравлении бизнеса из региона налоговиками, а ещё изменения в СЗВ-ТД и новости про карту «МИР». Дайджест недели на «Клерке».

Темы недели

Скандал недели: Почему налоговая сама вытравляет бизнес из региона. Жалобы самих инспекторов

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А мы напоминаем, что на «Клерке» стартовал крутой курс по управленческому учёту. Учимся понимать финансовую отчетность просто, наглядно и на практических примерах. Регистрируйтесь!

«Ночной бухгалтер»

За 28 сентября: Поправки по УСН, ПСН, ОСНО и НПД в связи с отменой ЕНВД. Новая СЗВ-ТД

За 29 сентября: Новые требования к бухгалтерии при оформлении работников

За 30 сентября: Бюджет на 2021 год. Новый МРОТ, пенсионные документы и взносы ИП

За 1 октября: Опять обязательная удаленка для работников. И начало конца банковской тайны

За 2 октября: Где ИФНС выгодно гнать бизнес из региона. Охота на недоНПДшников

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Шлюпки недели

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Чернуха недели

Черная работа для Чёрной бухгалтерии: «Клерк» сошел с ума или впереди планеты всей?

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