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«Ночной бухгалтер». Сколько заплатят работодатели, если сотрудники откажутся вакцинироваться. И что с такими делать

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Эпопея с обязательной вакцинацией продолжается, власти придумали новый способ ее стимулировать. Какой? Вы угадали, конечно же, штрафовать бизнес.

Опять отчеты и опять штрафы

Итак, давайте по порядку. Проверки бизнеса в сфере услуг на предмет обязательной вакцинации сотрудников начнутся с 15 июля. Штрафы за невыполнение могут составить от 50 тысяч до 1 миллиона рублей.

Бизнес-омбусдмен Борис Титов предложил заменить штрафы предупреждениями...но он сам-то верит в возможность такого поворота событий?

Конечно, на волне происходящего у бизнеса много вопросов. Например, как быть, если необходимые 60% сотрудников нельзя привить из-за наличия противопоказаний?

Как бы там ни было, о ходе обязательной вакцинации нужно будет отчитаться. Очередной отчет! Подробно рассказываем, как такой отчет заполнить, когда и что указывать. А тут его образец.

Что делать, если работник от вакцинации отказался? Уволить его при этом нельзя, но вот последствия могут быть не из лучших. Во-первых, из-за множества таких отказов работодателю придется платить штраф, как было сказано выше.

Во-вторых, могут наступить ограничения в работе: так, в Московской области запретят работать непривитым от ковида таксистам и водителям автобусов. А теперь молния: власти Москвы разрешили бизнесу отстранять «отказников» от работы без зарплаты. Вот это поворот.

Кстати, на самозанятых действие новых указов о вакцинации не распространяется.

Короткая справка о том, что нового по коронавирусу в регионах: в Питере усилили ограничения, как и в Калиниградской области, а на Сахалине тоже вводят обязательную вакцинацию.

Несколько важных моментов для работодателя от Юлии Жижериной, директора учебно-консалтингового центра «Мир трудовых отношений», эксперта по трудовому праву:

— Сначала немного подробнее о штрафах за отсутствие организации вакцинации. Штраф в этом случае предусмотрен по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ:

  • на граждан от 15 до 40 тысяч рублей рублей;
  • на должностных лиц и ИП — от 50 до 150 тысяч рублей;
  • на организации — от 200 до 500 тысяч.

Юридическим лицам и ИП также грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Как организовать процесс вакцинации? Работодатель может это сделать на своей территории с помощью выездной медицинской бригады, а также рекомендовать работникам пройти вакцинацию в пункте/поликлинике или лицензированном центре вакцинации, записавшись одним из доступных способов на порталах mos.ru и emias.info, в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва», «ЕМИАС.ИНФО», через информационные киоски в поликлиниках или по телефону регистратуры.

Всем врагам назло

...бизнес выжил: за пять месяцев 2021 года в России закрылось 112,1 тыс. предприятий, что в полтора раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Разбираем занимательную статистику о закрытии налоговиками недействующих ИП. Там много интересного.

Кстати, об открытии бизнеса: на «Клерке» есть крутой онлайн-курс о том, как не прогадать при этом с выбором формы регистрации и налогового режима.

Про ЭДО

Только-только мы написали о том, что власти хотят сделать все кадровые документы электронными, как вот еще новость. Налоговики утвердили рекомендации по ЭДО между организациями.

Как бизнесу подготовиться к переводу документооборота в цифру? Какие сервисы выбрать, чтобы эффективно работать с разными типами электронных документов в едином пространстве?

На эти вопросы эксперты TerraLink и компании-партнера Doczilla ответят на вебинаре 24 июня.

Участие бесплатное, только нужно зарегистрироваться.

О профессионалах

Путин назвал налоговиков профессионалами своего дела и главными наполнителями бюджета (недавно мы писали, как они постарались с этим). А еще рассказал, что у них не чисто формальная работа, а творческая.

Свежее из такого вот творчества: прислали требование показать движение по кредиторке. Действительно, вдруг она просрочена, а компания ее в доход не включила?

...и вообще о честных людях

Google удалил из поисковых запросов материалы «Клерка» о взяточничестве чиновников. Потому что кто-то пожаловался. Кажется, в стране все стало настолько хорошо, что даже писать слово «взятка» стало теперь нельзя. Ну как неприличное ругательство. А тем более читать про это!

Подорожник

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