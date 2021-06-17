«Ночной бухгалтер». Сколько заплатят работодатели, если сотрудники откажутся вакцинироваться. И что с такими делать

Эпопея с обязательной вакцинацией продолжается, власти придумали новый способ ее стимулировать. Какой? Вы угадали, конечно же, штрафовать бизнес.
Опять отчеты и опять штрафы
Итак, давайте по порядку. Проверки бизнеса в сфере услуг на предмет обязательной вакцинации сотрудников начнутся с 15 июля. Штрафы за невыполнение могут составить от 50 тысяч до 1 миллиона рублей.
Бизнес-омбусдмен Борис Титов предложил заменить штрафы предупреждениями...но он сам-то верит в возможность такого поворота событий?
Конечно, на волне происходящего у бизнеса много вопросов. Например, как быть, если необходимые 60% сотрудников нельзя привить из-за наличия противопоказаний?
Как бы там ни было, о ходе обязательной вакцинации нужно будет отчитаться. Очередной отчет! Подробно рассказываем, как такой отчет заполнить, когда и что указывать. А тут его образец.
Что делать, если работник от вакцинации отказался? Уволить его при этом нельзя, но вот последствия могут быть не из лучших. Во-первых, из-за множества таких отказов работодателю придется платить штраф, как было сказано выше.
Во-вторых, могут наступить ограничения в работе: так, в Московской области запретят работать непривитым от ковида таксистам и водителям автобусов. А теперь молния: власти Москвы разрешили бизнесу отстранять «отказников» от работы без зарплаты. Вот это поворот.
Кстати, на самозанятых действие новых указов о вакцинации не распространяется.
Короткая справка о том, что нового по коронавирусу в регионах: в Питере усилили ограничения, как и в Калиниградской области, а на Сахалине тоже вводят обязательную вакцинацию.
Несколько важных моментов для работодателя от Юлии Жижериной, директора учебно-консалтингового центра «Мир трудовых отношений», эксперта по трудовому праву:
— Сначала немного подробнее о штрафах за отсутствие организации вакцинации. Штраф в этом случае предусмотрен по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ:
- на граждан от 15 до 40 тысяч рублей рублей;
- на должностных лиц и ИП — от 50 до 150 тысяч рублей;
- на организации — от 200 до 500 тысяч.
Юридическим лицам и ИП также грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Как организовать процесс вакцинации? Работодатель может это сделать на своей территории с помощью выездной медицинской бригады, а также рекомендовать работникам пройти вакцинацию в пункте/поликлинике или лицензированном центре вакцинации, записавшись одним из доступных способов на порталах mos.ru и emias.info, в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва», «ЕМИАС.ИНФО», через информационные киоски в поликлиниках или по телефону регистратуры.
Всем врагам назло
...бизнес выжил: за пять месяцев 2021 года в России закрылось 112,1 тыс. предприятий, что в полтора раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Разбираем занимательную статистику о закрытии налоговиками недействующих ИП. Там много интересного.
Кстати, об открытии бизнеса: на «Клерке» есть крутой онлайн-курс о том, как не прогадать при этом с выбором формы регистрации и налогового режима.
Про ЭДО
Только-только мы написали о том, что власти хотят сделать все кадровые документы электронными, как вот еще новость. Налоговики утвердили рекомендации по ЭДО между организациями.
Как бизнесу подготовиться к переводу документооборота в цифру? Какие сервисы выбрать, чтобы эффективно работать с разными типами электронных документов в едином пространстве?
На эти вопросы эксперты TerraLink и компании-партнера Doczilla ответят на вебинаре 24 июня.
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О профессионалах
Путин назвал налоговиков профессионалами своего дела и главными наполнителями бюджета (недавно мы писали, как они постарались с этим). А еще рассказал, что у них не чисто формальная работа, а творческая.
Свежее из такого вот творчества: прислали требование показать движение по кредиторке. Действительно, вдруг она просрочена, а компания ее в доход не включила?
...и вообще о честных людях
Google удалил из поисковых запросов материалы «Клерка» о взяточничестве чиновников. Потому что кто-то пожаловался. Кажется, в стране все стало настолько хорошо, что даже писать слово «взятка» стало теперь нельзя. Ну как неприличное ругательство. А тем более читать про это!
Подорожник
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Ваша очень сонная редакция