Банки спасают клиентов, кто остается в России, с картами внутри страны все будет ОК. Обзор новостей

Недельный антипанический обзор, который поможет немного выдохнуть.
Остаются в России
Во флешмобе «приостановили работу/временно уходят/уходят навсегда» за последние дни не приняли участие несколько крупных компаний. Например:
в России продолжит работать Леруа Мерлен;
компания Coca Cola тоже приняла такое решение;
с Lego тоже проблем не будет (правда, цены повысят);
Райффайзенбанк опроверг слухи о своем уходе;
криптовалютная биржа Binance не будет замораживать счета россиян.
Пока мы писали этот текст, узнали, что остаются работать еще производитель бытовой техники Hansa и компания Danone.
Уходит из России
...судя по всему, коронавирус. Ну то есть не уходит, конечно, но ограничения массово отменяют в регионах.
Тут мы собрали список, где отменили QR-коды: постоянно его обновляем.
Альтернативы
Первыми под удар санкций и всеобщей истерии попали банки: их отправили в санкционные списки, отключают от SWIFT, а теперь еще и банковские карты — от платежных систем.
Банки очень стараются: ЦБ обещает оперативно подключить их к альтернативе SWIFT — присоединиться пригласили и иностранные банки, клиентам пообещали бесперебойную работу с их счетами и картами.
Для Visa и MasterCard тоже нашли альтернативу — интеграцию с китайской платежной системой UnionPay. Карты такого рода банки обещают выпустить в ближайшее время. А пока продлевают сроки действия уже выпущенных карт Visa и MasterCard внутри России.
Надеемся
Пока власти разрабатывают меры поддержки бизнеса — кредитные каникулы, новые льготы по налогам для айтишников и даже освобождение от армии, компенсацию комиссий по СБП и свободу от плановых проверок — бизнес пытается спасти себя сам.
«Яндекс», например, собирается выплатить своим сотрудникам дополнительную зарплату, а в РЖД отменили сокращение штата.
Верим
...это мы верим в вас, дорогие читатели, потому что кто как не бухгалтер способен сохранить здравый смысл в хаосе?
Вот парочка полезных обсуждений:
о том, что серверы «1С» находятся в России и за них переживать бухгалтерам не надо. Правда, цены на некоторые продукты 1С выросли в 10 раз.
о том, как разрешить сложности с переводами из-за рубежа прямо сейчас.