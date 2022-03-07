Банки спасают клиентов, кто остается в России, с картами внутри страны все будет ОК. Обзор новостей

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Недельный антипанический обзор, который поможет немного выдохнуть.

Остаются в России

Во флешмобе «приостановили работу/временно уходят/уходят навсегда» за последние дни не приняли участие несколько крупных компаний. Например:

Пока мы писали этот текст, узнали, что остаются работать еще производитель бытовой техники Hansa и компания Danone.

Уходит из России

...судя по всему, коронавирус. Ну то есть не уходит, конечно, но ограничения массово отменяют в регионах.

Тут мы собрали список, где отменили QR-коды: постоянно его обновляем.

Альтернативы

Первыми под удар санкций и всеобщей истерии попали банки: их отправили в санкционные списки, отключают от SWIFT, а теперь еще и банковские карты — от платежных систем.

Банки очень стараются: ЦБ обещает оперативно подключить их к альтернативе SWIFT — присоединиться пригласили и иностранные банки, клиентам пообещали бесперебойную работу с их счетами и картами.

Для Visa и MasterCard тоже нашли альтернативу — интеграцию с китайской платежной системой UnionPay. Карты такого рода банки обещают выпустить в ближайшее время. А пока продлевают сроки действия уже выпущенных карт Visa и MasterCard внутри России.

Надеемся

Пока власти разрабатывают меры поддержки бизнеса — кредитные каникулы, новые льготы по налогам для айтишников и даже освобождение от армии, компенсацию комиссий по СБП и свободу от плановых проверок — бизнес пытается спасти себя сам.

«Яндекс», например, собирается выплатить своим сотрудникам дополнительную зарплату, а в РЖД отменили сокращение штата.

Верим

...это мы верим в вас, дорогие читатели, потому что кто как не бухгалтер способен сохранить здравый смысл в хаосе?

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