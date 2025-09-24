ЦОК ОК МП 19.09 Мобильная
УСН

ИП на УСН «Доходы» зарегистрирован в ЛНР, но ведет деятельность в другом регионе: как рассчитывать налог

В некоторых регионах действует льготная ставка по единому налогу на УСН. К ним же относится ЛНР. Как рассчитывать налог, если ИП зарегистрирован в льготном регионе, а деятельность осуществляет в субъекте без льгот?
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В ЛНР ставка налога на УСН «Доходы» составляет 3%. В регионах без льгот единый налог уплачивают по ставке 6%. Если ИП зарегистрирован и проживает на территории ЛНР, но ведет деятельность в другом регионе без льгот, он использует льготную ставку налога 3%.

По п. 6 ст. 346.21 НК ИП на УСН уплачивают налог по месту жительства, а не по фактическому месту ведения деятельности. При изменении места жительства льготная ставка сохраняется в течение трех лет, если в новом регионе ставка ниже.

