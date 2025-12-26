Россиян хотят перевести на 6-дневку. 🐴📅«Ночной бухгалтер» № 2089

Сегодня в выпуске:
Предложили ввести в России 6-дневную рабочую неделю.
Утверждать перечень товаров для налоговых льгот будет Минфин.
При регистрации бизнеса сразу можно выбрать операторов для кассы и сдачи отчетов.
Селлерам, торгующим китайскими и турецкими товарами, доначисляют импортный НДС.
Депутат призывает работодателей сократить рабочий день 30 декабря.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Рабочие субботы
Чтобы поднять экономику, люди должны работать не 5 дней в неделю, а 6. Что касается здоровья, то 6-дневка ему никак не повредит.
Такое мнение высказал академик РАН Геннадий Онищенко. Ранее он же заявлял, что 4-дневка не нужна, потому что люди не умеют отдыхать и лишний выходной им никак не нужен.
Вместе с тем в Думе уже заявили, что не обсуждают ведение 6-дневки.
«Мы, наоборот, должны стремиться к тому, чтобы люди меньше работали, больше тратили времени на себя, на родных, на близких, на спорт, на здоровье, на досуг», – прокомментировал депутат ГД Ярослав Нилов.
Как научиться работать с НДС
Многие упрощенцы попадут под НДС в 2026 году из-за снижения лимита до 20 млн руб. Теперь умение работать с НДС — не излишество, а необходимость. Подтянуть теорию и научиться применять знания на практике поможет курс повышения квалификации «Учет НДС-2026». На нем вы научитесь исчислять и уплачивать НДС, а также сдавать и выставлять счета-фактуры и заполнять декларацию.
После курса вы получите удостоверение ФИС ФРДО на 120 ак. часов.
Сейчас приобрести курс можно со скидкой 65% за 8 900 руб. вместо
26 000 руб.
Новые перечни для налоговых льгот
Профильные министерства получат полномочия в сфере налогового законодательства – они будут утверждать перечни для налоговых льгот.
В частности, Минфин установит перечень товаров, освобожденных от налогов и нормы расхода на служебный транспорт. Минтруд утвердит перечень социальных услуг для ставки налога 0%. Минпромторг будет утверждать список товаров, работ и услуг с производственным циклом более 6 месяцев (для них есть нюансы по НДС).
ОФД и ЭДО
ФНС обновила сервис «Старт Бизнеса Онлайн». Теперь при регистрации там сразу можно выбрать оператора фискальных данных и оператора ЭДО.
Данный сервис работает через банки. Услуги предоставляют ВТБ, Газпромбанк и Точка Банк.
Борьба с серым импортом
В декабре 2025 года продавцы маркетплейсов начали массово получать от ФНС требования подтвердить легальность происхождения товаров. Это особенно касается тех, кто продает товары из Китая и Турции. Некоторые из них сразу получают доначисления НДС на импорт.
Это связано с проектом правительства по борьбе с серым импортом на маркетплейсах.
Некороткий рабочий день
30 декабря – последний рабочий день года и он не будет сокращенным, потому что примыкает к обычному выходному дню, но не праздничному.
Однако работодатели могли бы сделать своим сотрудникам подарок – отпустить их домой на час раньше. Такую идею высказал депутат Госдумы.
Главред рекомендует
Модернизация и реконструкция основных средств: как отразить в учете в 2026 году.
К чему готовиться бизнесу в 2026 году: дайджест важных изменений.
Топ вопросов и ответов про аутсорсинг бухгалтерии: что волнует бизнес в 2026 году.
Кассовый разрыв 2026: моделируем денежные потоки при НДС на УСН.
И традиционный пятничный 🧠Мозгонапрягатель 51/52 — сегодня в нем ребусы!
Мем дня
Ваша устает за 5-дневную неделю и не выдержит еще и 6-го дня редакция
Начать дискуссию