Россиян хотят перевести на 6-дневку. 🐴📅«Ночной бухгалтер» № 2089

Рабочие субботы

Чтобы поднять экономику, люди должны работать не 5 дней в неделю, а 6. Что касается здоровья, то 6-дневка ему никак не повредит.

Такое мнение высказал академик РАН Геннадий Онищенко. Ранее он же заявлял, что 4-дневка не нужна, потому что люди не умеют отдыхать и лишний выходной им никак не нужен.

Вместе с тем в Думе уже заявили, что не обсуждают ведение 6-дневки.

«Мы, наоборот, должны стремиться к тому, чтобы люди меньше работали, больше тратили времени на себя, на родных, на близких, на спорт, на здоровье, на досуг», – прокомментировал депутат ГД Ярослав Нилов.