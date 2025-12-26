8081 Каталог Моб
🔴 Вебинар: Управление финансами для бухгалтера и руководителя: показатели, отчетность, навыки →
Обзоры для бухгалтера
Россиян хотят перевести на 6-дневку. 🐴📅«Ночной бухгалтер» № 2089

Россиян хотят перевести на 6-дневку. 🐴📅«Ночной бухгалтер» № 2089

Если работать 6 дней в неделю, это пойдет на пользу экономике и никак не повредит здоровью, считает эксперт.

Сегодня в выпуске:

  • Предложили ввести в России 6-дневную рабочую неделю.

  • Утверждать перечень товаров для налоговых льгот будет Минфин.

  • При регистрации бизнеса сразу можно выбрать операторов для кассы и сдачи отчетов.

  • Селлерам, торгующим китайскими и турецкими товарами, доначисляют импортный НДС.

  • Депутат призывает работодателей сократить рабочий день 30 декабря.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Рабочие субботы

Чтобы поднять экономику, люди должны работать не 5 дней в неделю, а 6. Что касается здоровья, то 6-дневка ему никак не повредит.

Такое мнение высказал академик РАН Геннадий Онищенко. Ранее он же заявлял, что 4-дневка не нужна, потому что люди не умеют отдыхать и лишний выходной им никак не нужен.

Вместе с тем в Думе уже заявили, что не обсуждают ведение 6-дневки.

«Мы, наоборот, должны стремиться к тому, чтобы люди меньше работали, больше тратили времени на себя, на родных, на близких, на спорт, на здоровье, на досуг», – прокомментировал депутат ГД Ярослав Нилов.

Как научиться работать с НДС

Многие упрощенцы попадут под НДС в 2026 году из-за снижения лимита до 20 млн руб. Теперь умение работать с НДС — не излишество, а необходимость. Подтянуть теорию и научиться применять знания на практике поможет курс повышения квалификации «Учет НДС-2026». На нем вы научитесь исчислять и уплачивать НДС, а также сдавать и выставлять счета-фактуры и заполнять декларацию.

После курса вы получите удостоверение ФИС ФРДО на 120 ак. часов.

Сейчас приобрести курс можно со скидкой 65% за 8 900 руб. вместо 26 000 руб.

Записаться

Новые перечни для налоговых льгот

Профильные министерства получат полномочия в сфере налогового законодательства – они будут утверждать перечни для налоговых льгот.

В частности, Минфин установит перечень товаров, освобожденных от налогов и нормы расхода на служебный транспорт. Минтруд утвердит перечень социальных услуг для ставки налога 0%. Минпромторг будет утверждать список товаров, работ и услуг с производственным циклом более 6 месяцев (для них есть нюансы по НДС).

ОФД и ЭДО

ФНС обновила сервис «Старт Бизнеса Онлайн». Теперь при регистрации там сразу можно выбрать оператора фискальных данных и оператора ЭДО.

Данный сервис работает через банки. Услуги предоставляют ВТБ, Газпромбанк и Точка Банк.

Борьба с серым импортом

В декабре 2025 года продавцы маркетплейсов начали массово получать от ФНС требования подтвердить легальность происхождения товаров. Это особенно касается тех, кто продает товары из Китая и Турции. Некоторые из них сразу получают доначисления НДС на импорт.

Это связано с проектом правительства по борьбе с серым импортом на маркетплейсах.

Некороткий рабочий день

30 декабря – последний рабочий день года и он не будет сокращенным, потому что примыкает к обычному выходному дню, но не праздничному.

Однако работодатели могли бы сделать своим сотрудникам подарок – отпустить их домой на час раньше. Такую идею высказал депутат Госдумы.

Главред рекомендует

И традиционный пятничный 🧠Мозгонапрягатель 51/52 — сегодня в нем ребусы!

Мем дня

Ваша устает за 5-дневную неделю и не выдержит еще и 6-го дня редакция

Начать дискуссию

ГлавнаяРозыгрыш