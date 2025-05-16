💥 НК РФ глобально допишут, передвинули сроки новых ФСБУ, Роструд утвердил план проверок-2025, уведомления по ЕНП отменят, но частично. Топ новостей с начала мая

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости с начала мая 2025 года, которые вы могли пропустить.

👀 Что известно об очередной донастройке налоговой системы: собрали все в одном месте

Минфин подготовил законопроект, где изложил основные изменения налоговой политики. Самое масштабное — пересмотр сроков уплаты налогов. Теперь платеж должен уйти до выходных и праздничных дней (новость дополняется).

❗ Пошли требования о составе расходов в 3-НДФЛ у ИП

Индивидуальные предприниматели на ОСНО массово получают требования о даче пояснений в рамках камеральной налоговой проверки декларации 3-НДФЛ. Дело в том, что налоговикам необходимы дополнительные данные для расчета взноса 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей.

👌 Уведомления ЕНП по налогам на имущество отменят полностью, а по НДФЛ и взносам — частично

Минфин намерен оптимизировать в сторону сокращения количество направляемых налогоплательщиками уведомлений на единый налоговый платеж об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по ним, сборов, страховых взносов.

📄 В чеке от самозанятого должно быть указано основание получения денег. Общая фраза не подойдет

Если услуги юрлицу или ИП оказывает самозанятый, он должен написать в чеке их конкретное наименование.

❗ Минфин уточнил программу разработки ФСБУ на 2022 — 2026 годы

В программе разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета сдвинули даты начала применения нескольких стандартов.

😡 Клиенты недовольны: банки блокируют карты из-за переводов на свои же счета

Банки стали активно блокировать нестандартные операции клиентов, даже если они проходят между их же счетами. На разморозку уйдет несколько дней, а еще понадобится выпустить новую карту.

🔎 Роструд утвердил план проверок на 2025 год: проверьте, попала ли ваша компания

У Роструда появился план проверок по регионам. Можно найти не только компанию, но и узнать дату мероприятия.

❗ ФНС опубликовала данные о налоговой нагрузке и рентабельности за 2024 год

Федеральная налоговая служба ежегодно публикует сведения о среднеотраслевых показателях налоговой нагрузки, рентабельности проданных товаров, продукции, работ, услуг и рентабельности активов организаций, чтобы они могли оценить риск назначения выездной налоговой проверки в 2025 году.

👍 Личным кабинетом на сайте Роструда теперь смогут управлять бухгалтеры и кадровики

Если есть учетная запись юрлица на Госуслугах, управление ЛК на портале «Онлайнинспекция.рф» можно дать сотрудникам.

✅ Все основные изменения с мая 2025 для бухгалтера: обзор

В мае начинает действовать ряд новшеств в российском законодательстве, которые могут отразиться на работе бухгалтера.

😷 Сотрудники могут получить компенсацию, если заболели в холодном офисе

За переохлаждение на рабочем месте можно получить компенсацию, но нужно доказать, что температура была ниже нормы, собрать свидетельства коллег и предоставить больничный лист.

❗ В Налоговом кодексе уточнят нормы о едином налоговом счете

Власти собираются провести донастройку налоговой системы в НК РФ в рамках основных направлений налоговой политики с учетом новых поручений Президента и Правительства.

❄ 6-НДФЛ на северные надбавки можно сдать с южным ОКТМО

НДФЛ с районных коэффициентов считают по отдельной шкале, поэтому в расчете 6-НДФЛ и уведомлении на ЕНП по НДФЛ пишут отдельные КБК. ОКТМО указывают того муниципалитета, где находится предприятие.

👷 Если у предпринимателя работает меньше сотрудников, чем указано в патенте, ему нужно это исправить

Если число сотрудников, указанное в заявке на патент, отличается от фактического, то предпринимателю нужно закрыть патент и открыть новый с нужной численностью работников.

📒 Роструд ответил, обязательно ли вести журнал учета трудовых договоров

Законодательством не установлена обязанность вести журнал учета трудовых договоров.

❔ Если контрагент пропал, а налоговая требует убрать реализацию из декларации, нужно документально доказать оказание услуги

Компания получила от заказчика аванс и оказала услугу, а потом заказчик пропал. Налоговики хотят, чтобы реализацию убрали из декларации НДС (обычно же наоборот:), иначе грозят проверками. Бухгалтеры советуют, как обезопасить себя в такой ситуации.

😕 ФНС: если не отправили уведомление на ЕНП по НДФЛ с зарплат — не оштрафуют, но последствия будут

Налоговые штрафы по НК РФ за непредставленное уведомления пока не применяют, но если из-за этого не распределят деньги на уплату налогов, начислят пени.

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