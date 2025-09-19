💥 В октябре 2025 будет длинная рабочая неделя, когда на УСН можно выставить счет с НДС, что делать, если получился налог к уменьшению. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели с 15 по 19 сентября 2025 года, которые вы могли пропустить.

В октябре 2025 будет шестидневная рабочая неделя

Последняя неделя октября будет шестидневной, а затем – три выходных.

За что оштрафуют при сдаче квартиры в аренду

Арендодателя, который отказывается оформить временную регистрацию жильцов, могут оштрафовать.

Когда бизнес на УСН может выставлять счет-фактуру с общей ставкой НДС

Компании на УСН, которые применяют специальную ставку НДС, могут указывать в счетах-фактурах общую ставку НДС, но только в некоторых случаях.

В декларации по налогу на прибыль вышел налог к уменьшению: чем это грозит?

Если подать первичную декларацию с налогом к уменьшению, но на ЕНС быстро отразится переплата, которую можно вывести на расчетный счет в течение трех дней.

Путин требует бороться с уклонением от уплаты налогов

Чтобы федеральный бюджет получал дополнительные доходы, а предприниматели работали в равных условиях, Владимир Путин требует бороться с теневым сектором экономики и уклонением от налогов.

Компания перевела деньги ИП на личную карту, а не на расчетный счет. Какие риски?

Если на счет физлица перевели деньги в связи с предпринимательской деятельностью – можно их перевести обратно на расчетный счет. Но можно и не заморачиваться.

РКН: ИП может сам определить, какие ЛНА подготовить для работы с персданными. Но есть обязательные документы

Перечень мер для соблюдения законодательных требований определяет сам оператор персональных данных.

Россия постепенно перейдет к четырехдневной рабочей неделе. Но не для всех

Депутат считает, что к сокращенной неделе нужно прийти эволюционно, без «регуляторики».

В 2026 году ИП сможет пересчитать налог по ПСН в случае уменьшения физпоказателей

Если у предпринимателей уменьшилось число используемых объектов в бизнесе, то они смогут пересчитать налог по патенту.

Фото и видео лица без имени и фамилии – это тоже персональные данные

Эксперт РКН разъяснила, как работать с фотографиями по новым правилам.

Минтруд рассмотрит идею о продлении отпуска до 35 дней

В ведомстве готовы изучить все аспекты инициативы.

Как исправить чек, если его пробили со статусом безнал, а по факту был расчет наличными

Чтобы не получить штраф, компания должна сделать чек коррекции до того, как ошибку обнаружат налоговики.

Налоги уплатили, а они продолжают отображаться в личном кабинете — что делать

Уплаченный налог должен отразиться в личном кабинете в разделе ЕНС «Отложенная переплата». Деньги с этого счета спишут 1 декабря 2025 года, когда наступит срок уплаты имущественных налогов физлиц

ЕНП-уведомление по НДФЛ нужно отправить до 25 сентября + советы налоговой по исправлению ошибок

Приближается срок отправки уведомления за период с 1 по 22 сентября 2025.

Нужно ли сообщать в СФР и ФНС о смене паспорта работника

Данные о новом паспорте налоговая получит из МВД.

Суд запретил распространять информацию о налоговых схемах

В интернете нельзя распространять сведения о незаконном уменьшении налоговой базы и других способах уклонения от уплаты налогов.

Путин подумает об отмене патентной системы для мигрантов

Для трудовых мигрантов могут отменить патентную систему трудоустройства. Раньше депутаты предлагали это сделать. Вместо оплаты разрешения на работу они могут платить НДФЛ.

Путин: Россия специально снижает темпы экономического роста

Владимир Путин считает, что в борьбе с инфляцией важно не допустить полной заморозки экономики.