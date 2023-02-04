Результаты законодательной деятельности в налоговой сфере за 2022. Перспективы 2023

Рассматриваются результаты деятельности Государственной Думы в налоговой сфере

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Рассматриваются результаты деятельности Государственной Думы в налоговой сфере

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  • Налоговые новости за декабрь 2022 - ссылка

Юзвак Максим
Юзвак Максим

Финансовая независимость курильщика: 58% россиян считают себя финансово независимыми, при этом таковыми не являясь

Россиянам для финансовой независимости необходимо 4,3 млн рублей накоплений, выяснила «СберСтрахование жизни». 58% россиян считают себя финансово независимыми. Наличие сбережений — непременное условие материальной свободы для 44% респондентов. А что ещё?

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Зарплата

Финансовые ожидания людей выросли за год на 7% . Теперь 181 тыс. рублей в месяц – идеальная зарплата

Треть (35%) россиян довольны своим уровнем дохода, еще треть считают, что их зарплаты не хватает для комфортного уровня жизни, а идеальной назвали зарплату размером в 181 тыс. рублей в месяц.

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Психология для бухгалтера

Почему бухгалтера стоит выбирать, глядя на его ладони, при чем тут рабы и президент

Меня как практика и как человека, которому нужна и разноплановость, аутсорсинг привлекает. Но есть одна дилемма, которая и очень сильно останавливает. Вопрос подчинения!

НДФЛ

Оплата такси работникам ночной смены не облагается НДФЛ и взносами

В общем случае оплата расходов работников – это их доход в натуральной форме, который облагается НДФЛ и страховыми взносами. Но если поездка на такси за счет работодателя связана с работой, то ни НДФЛ, ни взносов не будет.

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