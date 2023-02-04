Результаты законодательной деятельности в налоговой сфере за 2022. Перспективы 2023

Рассматриваются результаты деятельности Государственной Думы в налоговой сфере
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Налоговые новости за декабрь 2022 - ссылка
Рассматриваются результаты деятельности Государственной Думы в налоговой сфере
Рассматриваются результаты деятельности Государственной Думы в налоговой сфере
Налоговые новости за декабрь 2022 - ссылка
Бухгалтеры начислили первую зарплату в этом году и теперь им предстоит уплатить страховые взносы, которые на нее начислены. Смотрите в нашей таблице, когда и куда их платить.
Россиянам для финансовой независимости необходимо 4,3 млн рублей накоплений, выяснила «СберСтрахование жизни». 58% россиян считают себя финансово независимыми. Наличие сбережений — непременное условие материальной свободы для 44% респондентов. А что ещё?
Рассматриваются результаты деятельности Государственной Думы в налоговой сфере
Треть (35%) россиян довольны своим уровнем дохода, еще треть считают, что их зарплаты не хватает для комфортного уровня жизни, а идеальной назвали зарплату размером в 181 тыс. рублей в месяц.
Если продать квартиру до истечения минимального срока владения, будет НДФЛ. Срок владения в общем случае считают от даты регистрации собственности, но есть нюансы.
Отменили два контрольных соотношения в 6-НДФЛ, которые теперь стали неактуальны из-за введения ЕНП.
За чиновниками, которые выезжают на отдых, надо следить, считает депутат Госдумы. И даже рассказал, как.
Меня как практика и как человека, которому нужна и разноплановость, аутсорсинг привлекает. Но есть одна дилемма, которая и очень сильно останавливает. Вопрос подчинения!
Обязывать работников проходить тест на наличие алкоголя в организме – это незаконно. Такое возможно только с их согласия.
В общем случае оплата расходов работников – это их доход в натуральной форме, который облагается НДФЛ и страховыми взносами. Но если поездка на такси за счет работодателя связана с работой, то ни НДФЛ, ни взносов не будет.