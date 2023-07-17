Снижение вознаграждения арбитражного управляющего. Как можно оставить арбитражного управляющего без выплат

Сегодня расскажу о негативных последствиях, которые следуют за жалобами в росреестр на арбитражных управляющих.

Вознаграждение любого арбитражника можно снизить до нуля, если в его работе будут выявлены серьезные недостатки. Нам недавно удалось добиться в интересах канадской компании в суде по делу о банкротстве А51-3391/2016 снижении вознаграждения арбитражного управляющего Никитина Дмитрия Сергеевича до нуля, то есть и фиксированное, и процентное вознаграждение он не получит. Ранее по нашим жалобам его дисквалифицировали и еще суд удовлетворил один иск об убытках.

Кому интересно самое большое процентное вознаграждение арбитражный управляющий получил в деле о банкротстве Антипинский НПЗ — 5,44 млрд руб. — 5% от суммы проданного имущества предприятия. Так закон написан, что нет верхнего порога.

А как вы считаете разумно ли такое вознаграждение или было бы лучше в интересах кредиторов ограничить максимальную сумму определенным пределом, например 5%, но не более …?

