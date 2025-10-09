ВНЖ в Сербии для граждан России: пошаговое руководство

Основания для получения ВНЖ

Для начала нужно выбрать основание для получения ВНЖ:

• Индивидуальное предпринимательство (ИП). Регистрация ИП в Сербии сразу даёт право подать на трёхлетний ВНЖ. Формально вы открываете собственный бизнес (ИП) на себя – гражданина РФ – и на его основе переезжаете в Сербию.

• Гражданский брак (партнёрство). Если вы живёте с партнёром в Сербии «гражданским браком» (без официального заключения), можно оформить ВНЖ и на него. Для этого нужно предоставить справку об отсутствии брака в России и показания двух свидетелей совместного проживания. Гражданский супруг или супруга получит ВНЖ на такой же срок, на который вы его оформите по ИП.

Оба эти варианта позволяют сразу жить и работать в Сербии без визы, так как ВНЖ даёт те же права, что и гражданам страны.

