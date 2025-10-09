ВНЖ в Сербии для граждан России: пошаговое руководство

С получением ВНЖ вы сможете пользоваться бесплатной медицинской помощью и формировать пенсионные накопления в Сербии.
Получить ВНЖ для россиян сейчас проще, чем кажется: мы подробно расскажем о шагах релокации (миграции) в Сербию – от регистрации бизнеса и аренды жилья до получения карты ВНЖ. Один из самых быстрых способов – регистрация индивидуального предпринимателя (ИП) в Сербии: после этого владелец ИП может получить трёхлетний ВНЖ.
При этом ВНЖ можно оформить и для гражданского супруга или партнёра – даже если вы не в официальном браке. Отдельно разрешение на работу в Сербии не требуется: статус ВНЖ уже включает право заниматься предпринимательской деятельностью и работать.
Основания для получения ВНЖ
Для начала нужно выбрать основание для получения ВНЖ:
• Индивидуальное предпринимательство (ИП). Регистрация ИП в Сербии сразу даёт право подать на трёхлетний ВНЖ. Формально вы открываете собственный бизнес (ИП) на себя – гражданина РФ – и на его основе переезжаете в Сербию.
• Гражданский брак (партнёрство). Если вы живёте с партнёром в Сербии «гражданским браком» (без официального заключения), можно оформить ВНЖ и на него. Для этого нужно предоставить справку об отсутствии брака в России и показания двух свидетелей совместного проживания. Гражданский супруг или супруга получит ВНЖ на такой же срок, на который вы его оформите по ИП.
Оба эти варианта позволяют сразу жить и работать в Сербии без визы, так как ВНЖ даёт те же права, что и гражданам страны.
Порядок оформления
Пошаговый алгоритм получения ВНЖ выглядит так:
1. Регистрация ИП. Первым шагом регистрируйте ИП в Сербии – без него ВНЖ не получить. Оформление ИП можно провести дистанционно: юристы оформят уставные документы и оплатят госпошлину по доверенности. Лично приезжать в Сербию для регистрации не нужно.
2. Аренда жилья. Найдите квартиру или дом для аренды и заключите договор. Это обязательный этап: договор аренды (обычно в Белграде) требуется как подтверждение адреса проживания. Контракт можно подписать удалённо– юристы помогут согласовать условия и оформят его по доверенности или электронной подписи.
3. Гражданский брак. Если вы оформляете ВНЖ для гражданского супруга/супруги, в России возьмите справку об отсутствии брака (в МФЦ или ЗАГСе) + два свидетеля подтвердят ваше совместное проживание.
4. Подача документов на ВНЖ. После сбора всех бумаг подайте их в сербскую миграционную службу (Uprava za strance). Эту процедуру тоже можно доверить юристам: заявление подают дистанционно. Примерно через 2–3 месяца вам нужно будет приехать в Сербию, сдать биометрию (отпечатки пальцев) и получить пластиковую карту ВНЖ.
Сроки оформления
Расскажем о примерных сроках прохождения каждого этапа:
• Регистрация ИП. Подготовка и подача документов занимают до 4 рабочих дней, рассмотрение – ещё 3–5 дней.
• Оформление ВНЖ. После подачи полного пакета документов на ВНЖ рассмотрение длится примерно 60 рабочих дней (около 3 месяцев).
• Общий срок. На практике весь процесс (от сбора документов до получения карты ВНЖ) обычно занимает около 2 месяцев.
Говоря о сроках, важно учитывать, что поиск жилья и оформление переводов документов могут занять дополнительные недели. Планируйте эти действия заранее, чтобы не затягивать общий процесс.
Необходимые документы
Ниже перечислены основные документы, которые потребуются на разных этапах:
• Для начала оформления ИП: копия загранпаспорта и данные вашей прописки (адрес регистрации).
• Для получения ВНЖ: нужно предоставить переведённые на сербский язык документы – свидетельство о рождении ребёнка (если есть) и свидетельство о браке (если вы женаты), а также дипломы об образовании.
• Переводы. Все документы должны быть переведены присяжным (судебным) переводчиком. Юристы компании «Бизнес-Право» обычно организуют эту процедуру за вас.
Важные нюансы
Кроме основных шагов, стоит учесть ряд важных моментов:
• Разрешение на работу. Оно не требуется отдельно – ВНЖ сразу даёт право заниматься бизнесом или работать в Сербии.
• Налоги. Если вы планируете остаться в Сербии надолго (получить ПМЖ через 3 года), то ИП должен проводить хоть небольшой доход и платить налог не реже, чем раз в два месяца. Налог для ИП фиксированный – около 250 €в месяц (аналог российского «патента»), поэтому вести сложный бухгалтерский учёт не потребуется. Это удобно для начинающих – даже при низком доходе вы платите фиксированную ставку и не ведёте сложного учёта.
• Социальные гарантии. Оплата налогов по ИП даёт право на бесплатную медицинскую помощь и будущую пенсию в Сербии.
• Юридический адрес ИП. Для регистрации ИП нужно указать адрес. Формально можно использовать адрес проживания, но лучше арендовать отдельный виртуальный адрес. Иначе владельцу квартиры придётся заключить два договора аренды (на жильё и на ИП), а налоговая может устроить проверку по месту регистрации ИП.
• Госпошлины. При оформлении ИП и ВНЖ взимаются сборы: госпошлина за регистрацию ИП – около 120 €, а при подаче документов на ВНЖ – примерно 250 €.
Не откладывайте оформление: чем раньше вы соберёте документы и обратитесь к юристам, тем быстрее получите ВНЖ.
Cтоит обратиться к юристам уже на этапе подготовки документов. Специалисты помогут оформить все шаги дистанционно и избежать ошибок, что ускорит получение карты ВНЖ. Вы сможете сосредоточиться на самом переезде, не отвлекаясь на формальности. С ВНЖ вы получите все преимущества резидента Сербии: сможете работать, обучаться и пользоваться социальной поддержкой.
Не откладывайте этот процесс: чем раньше начнёте – тем быстрее въедете в новую жизнь в Сербии. Организовав всё заранее, вы сэкономите время и получите ВНЖ без лишних задержек. Остаётся лишь подать документы и выполнить описанные шаги – и дорога к переезду в Сербию будет открыта.
