Международные платежи для бизнеса: риски и решения 2026 года

Почему бизнес продолжает терять миллионы на международных платежах

За последний год ситуация с трансграничными переводами для российских компаний стала ещё сложнее. По наблюдениям предпринимателей, банки в два раза чаще задерживают оплату инвойсов, а деньги зависают на корсчетах без объяснения причин.

Когда средства не доходят до поставщика вовремя, цепочка поставок рушится: контрагенты откладывают отгрузки, перестают предоставлять скидки и сомневаются в надёжности партнёра. Даже незначительная на первый взгляд задержка способна дестабилизировать весь операционный цикл.