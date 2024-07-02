Налоговые новости: реформы и миллиарды

1. Госдума утвердила новый законопроект. Очередной повод для волнения у налогоплательщиков — Госдума все-таки приняла в первом чтении законопроект № 639663-8, который обещает с 2025 года целый букет налоговых нововведений. Видимо, реформе быть, как и НДС на УСНе.

2. Ждем новых штрафов в Москве. На заседании коллегии по организации работы по проведению мероприятий налогового и валютного контроля. Основными задачами для инспекций до конца 2024 года было определено «усиления контроля за оформлением процессуальных документов, процедурой привлечения к ответственности в соответствии с КоАП РФ и НК РФ, оперативного пресечения нарушений в сфере валютного законодательства, нарушений положений ст.ст.90 и 93.1 НК РФ, а также недопущения истечения сроков давности привлечения к административной и налоговой ответственности».

Перевожу с чиновничьего на русский: штрафовать! Штрафовать! Штрафовать! Не явился на допрос — штраф! Не представил документы — штраф!

Еще на Коллегии похвалились, что проверок (ВНП) стало меньше, срок процесса — короче, но удовлетворения от них больше. На 31%. Меньше, короче, денежнее — девиз выездников на 2024 год. Готовьтесь платить, налогоплательщики!

3.Россия и Вьетнам: новшества в налоговой дружбе. Налоговики России и Вьетнама решили не отставать от глобальных трендов и подписали меморандум о взаимопонимании. Обещают наладить использование больших данных, цифровых сервисов, онлайн-касс и автоматический обмен информацией. Встречи, визиты, обучение сотрудников — всё для того, чтобы обе страны были на гребне налоговой волны. Надеемся, это будет больше чем очередное «давайте подружимся».

4. Не пропустите сроки уплаты налогов. Не позднее 1 июля нужно уплатить страховые взносы за 2023 год в размере 1% с суммы дохода более 300 тыс. рублей.

До 15 июля необходимо заплатить НДФЛ с доходов за 2023 год.

5. ФНС России: Мы — международные звезды данных. ФНС России на международной арене получила признание за выдающийся опыт в управлении данными. Мы обогнали такие страны, как Иран, Беларусь, Зимбабве и Никарагуа. Наша система автоматически считает налоги и выдает имущественные вычеты. Даже данные с ККТ помогают регулировать цены и поддерживать население. Как приятно быть впереди всех!

6. Быстрая регистрация изменений в ООО. ФНС России радует: теперь изменения в составе участников ООО по нотариальным сделкам регистрируются за один день. Это стало возможным благодаря улучшенным технологиям обмена электронными документами с нотариусами. Исключения составляют случаи, требующие дополнительного анализа.

7. ФНС покупает IT на 5 миллиардов. ФНС России планирует обновление IT-инфраструктуры на 5 млрд рублей. Ожидается улучшение качества обслуживания и защита данных. Трепещи уклонист! Прогресс не остановить, однако!