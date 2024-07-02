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Налоговая помощь
Обзоры для бухгалтера

Налоговые новости: реформы и миллиарды

Обзор самых важных событий в мире налогов. Обзор для бухгалтера.

1. Госдума утвердила новый законопроект. Очередной повод для волнения у налогоплательщиков — Госдума все-таки приняла в первом чтении законопроект № 639663-8, который обещает с 2025 года целый букет налоговых нововведений. Видимо, реформе быть, как и НДС на УСНе.

2. Ждем новых штрафов в Москве. На заседании коллегии по организации работы по проведению мероприятий налогового и валютного контроля. Основными задачами для инспекций до конца 2024 года было определено «усиления контроля за оформлением процессуальных документов, процедурой привлечения к ответственности в соответствии с КоАП РФ и НК РФ, оперативного пресечения нарушений в сфере валютного законодательства, нарушений положений ст.ст.90 и 93.1 НК РФ, а также недопущения истечения сроков давности привлечения к административной и налоговой ответственности».

Перевожу с чиновничьего на русский: штрафовать! Штрафовать! Штрафовать! Не явился на допрос — штраф! Не представил документы — штраф!

Еще на Коллегии похвалились, что проверок (ВНП) стало меньше, срок процесса — короче, но удовлетворения от них больше. На 31%. Меньше, короче, денежнее — девиз выездников на 2024 год. Готовьтесь платить, налогоплательщики!

3.Россия и Вьетнам: новшества в налоговой дружбе. Налоговики России и Вьетнама решили не отставать от глобальных трендов и подписали меморандум о взаимопонимании. Обещают наладить использование больших данных, цифровых сервисов, онлайн-касс и автоматический обмен информацией. Встречи, визиты, обучение сотрудников — всё для того, чтобы обе страны были на гребне налоговой волны. Надеемся, это будет больше чем очередное «давайте подружимся».

4. Не пропустите сроки уплаты налогов. Не позднее 1 июля нужно уплатить страховые взносы за 2023 год в размере 1% с суммы дохода более 300 тыс. рублей.

До 15 июля необходимо заплатить НДФЛ с доходов за 2023 год.

5. ФНС России: Мы — международные звезды данных. ФНС России на международной арене получила признание за выдающийся опыт в управлении данными. Мы обогнали такие страны, как Иран, Беларусь, Зимбабве и Никарагуа. Наша система автоматически считает налоги и выдает имущественные вычеты. Даже данные с ККТ помогают регулировать цены и поддерживать население. Как приятно быть впереди всех!

6. Быстрая регистрация изменений в ООО. ФНС России радует: теперь изменения в составе участников ООО по нотариальным сделкам регистрируются за один день. Это стало возможным благодаря улучшенным технологиям обмена электронными документами с нотариусами. Исключения составляют случаи, требующие дополнительного анализа.

7. ФНС покупает IT на 5 миллиардов. ФНС России планирует обновление IT-инфраструктуры на 5 млрд рублей. Ожидается улучшение качества обслуживания и защита данных. Трепещи уклонист! Прогресс не остановить, однако!

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Особые экономические зоны (ОЭЗ), территории опережающего развития (ТОР), свободные экономические зоны (СЭЗ)

В ДФО расширят налоговые льготы для инвесторов

Госдума приняла в первом чтении законопроект Правительства, который расширяет льготы для инвесторов на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Курсы повышения
квалификации

19 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Вебинары для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в июле 2024. Платные и бесплатные

Собрали для вас анонсы вебинаров на июль 2024 года.

Ипотека

Как льготная ипотека раздула цены на жилье

Клиенты банков резко обратились за ипотекой по льготным программам перед отменой госпрограммы на новостройки под 8% годовых.

Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Санкции 2022-2024

Евросоюз сделал послабление по санкциям

Российские компании и физлица могут один раз снять блокировку с денежного перевода в ЕС, если в цепочке транзакций посредником был банк под санкциями.

Налоговая помощь
Налоговые льготы по НДС

Гадание на Налоговом кодексе: льгота или не льгота

Наша когда-то популярная рубрика — разбор требований — пока не вернулась в полной мере. Каюсь, это моя вина. У нас был шикарный план, но он не реализовался. Какой именно? Об этом расскажу как-нибудь в будущем. Это не значит, что требований больше не будет, просто я пока не смог вернуть рубрику в прежнюю систему.

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Инвестиции

Итоги 3 лет инвестиций. 4,01 млн рублей

1 июля, значит пора ехать кукухой и подводить итоги июня и трёх лет инвестиций! Ежемесячно я пишу отчёт о том, что произошло с моими инвестициями. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 36 месяцев позади. Погнали!

Итоги 3 лет инвестиций. 4,01 млн рублей

Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Налоговая помощь
Обзоры для бухгалтера

Налоговые новости: реформы и миллиарды

Обзор самых важных событий в мире налогов. Обзор для бухгалтера.

Права потребителей

Банки и другие финорганизации хотят обязать вести запись работы с клиентами

Чтобы лучше защищать права потребителей, финансовый уполномоченный предлагает на уровне закона обязать банки и иные организации вести запись работы с клиентом. Так недобросовестные сотрудники не смогут навязывать дополнительные услуги.

Налоговая помощь
Налоговые проверки

Рубрика «Бывших не бывает». Отдел ППА, взгляд изнутри

Отдел предпроверочного анализа зачастую окружен мифами и легендами, а отсутствие упоминания предпроверочного анализа в Налоговом кодексе и иных нормативных документов только усиливает данный эффект.

Рубрика «Бывших не бывает». Отдел ППА, взгляд изнутри
Над. К
Отчетность

Отчетность ИП за 2 квартал 2024 год по всем системам налогообложения

Что надо сдать ИП за 2 квартал 2024 года.

Над. К
Отчетность

Отчетность организаций на УСН и ЕСХН за 2 квартал 2024 год

Сроки сдачи отчетности организаций, работающих на УСН и ЕСХН, за 2 квартал (1 полугодие) 2024 года.

Над. К
Отчетность

ОСНО организации: что сдаем за 2 квартал 2024 года

Сроки сдачи отчетности организаций, работающих на основной системе налогообложения (ОСНО), за 2 квартал (1 полугодие) 2024 года.

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Жилищное законодательство

Госдума хочет обязать вкладывать в обновление инфраструктуры ЖКХ

В Госдуму внесен разработанный депутатами законопроект об обязанности ресурсоснабжающих организаций (РСО) разрабатывать инвестиционные программы для обновления изношенной коммунальной инфраструктуры.

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Общество

Национальные интересы РФ могут включить в стандарты обучения юристов, экономистов и управленцев

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила включить в образовательные стандарты для юристов и управленцев обязательное формирование компетенций по защите национальных интересов и принятию правовых решений с учетом национальных интересов России.

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Бюджетирование

Соцфонд исполнил свой бюджет-2023 с дефицитом, а ФОМС с профицитом

Госдума приняла законы об исполнении бюджетов Социального фонда (СФР) и ФОМС в 2023 году.

Реклама

В июле могут внести законопроект о запрете рекламы экстрасенсов и магов

Об этом сообщил зампред комитета ГД по промышленности и торговле, депутат Александр Спиридонов (фракция «Единая Россия»), который является инициатором документа.

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Общество

На рынке газовых услуг наведут порядок. Обещают снижение расценок

В Госдуму на рассмотрение поступил законопроект с изменениями в закон «О газоснабжении в РФ» и Жилищный кодекс.

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Экономика России

Правительство представило обновленный нацпроект по туризму

В структуру обновленного национального проекта «Туризм и гостеприимство» войдут 5 федеральных проектов

Вакансии

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Инвестиции

Пора продавать рубли, конец льгот, IPO ВБ для мужиков, рекордная инфляция, дивиденды, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест

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Борис Мальцев

Все в порядке. Кокосы не вызывают опасений

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