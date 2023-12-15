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Рубрика «А как у них?». Налогообложение в Индии

Болливуд, Тадж-Махал, Дудхсагар, Дели, Индийский океан — коротко и ясно об Индии.
Рубрика «А как у них?». Налогообложение в Индии

Налоговое законодательство Индии регулируется отдельными законами. На сайте Министерства финансов Индии можно ознакомиться с каждым законом отдельно.

Налоговая система имеет два уровня: федеральный и уровень штатов.

Контролирующий орган — Министерство финансов Центрального правительства и правительства штатов.

Индия имеет соглашения об избежании двойного налогообложения с 96 государствами, в том числе и с Россией.

В 2018 году Индия вошла в топ-100 стран по легкости ведения бизнеса (EODB) благодаря проведенным реформам, таким как внедрение GST. Имеется валютный контроль, но нет контроля КИК. Отчетный период в Индии начинается 1 апреля и заканчивается 31 марта.

Некоторые налоги установлены по общим ставкам, однако, в зависимости от штата ставки налогов могут меняться. Налоги в Индии подразделяются на косвенные и прямые.

  • Косвенные налоги. Налог на товары и услуги (GST), который схож с нашим НДС. Был введен в 2017 году, заменяет множество предыдущих косвенных налогов, упрощает систему и обеспечивает единый рынок по всей стране.

GST состоит из двух уровней:

  1. Центральный GST, который взимает федеральное правительство;

  2. GST штата — его взимают правительства штатов и союзных территорий.

Стандартная ставка GST варьируется в зависимости от категории товаров и услуг и может составлять 5%, 12%, 18% или 28%. Важно отметить, что GST по ставке 0% применяется к экспорту товаров и услуг, что способствует развитию международной торговли.

  • Акцизы. Применяются на определенные товары, такие как алкоголь и табачные изделия.

  • Прямые налоги. НДФЛ. Индийская система налогообложения доходов прогрессивная, ставки зависят от уровня дохода и составляет 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, а сверхдоходы облагаются дополнительными от 10–25%. На физических лиц распространяется сбор на здравоохранение и образование. Ставка — 4 % от налога к уплате.

  • Налог на прибыль. Юридические лица обязаны уплачивать налог на прибыль, ставка варьируется в зависимости от типа компании и ее доходов. Базовая ставка для индийских компаний составляет 25%, если они не используют специальные льготы. Для остальных индийских компаний ставка налога — 30%. Базовая ставка налога для иностранных компаний — 40%.

Помимо основного налога на прибыль организации платят добавочный в зависимости от суммы годовой прибыли — 7%, 12%.

Кроме того, наряду с налогом на прибыль взимается дополнительный сбор на медицинское и образовательное обслуживание в размере 4%.

  • Социальные отчисления составляют 24%. Из них половину удерживает работодатель, а половину уплачивает сам работник.

  • Налог у источника выплаты. Один из самых сложных налогов. Для резидентов от 2% до 10%, дня нерезидентов — 20%.

  • Специальные режимы и льготы. Правительство Индии предлагает различные налоговые льготы и стимулы для привлечения инвестиций и поддержки определенных секторов экономики, таких как IT и производство. Льготы могут включать снижение налоговых ставок, освобождение от уплаты налогов на определенный период и другие меры поддержки.

  • Открытие компании. Самый удобный тип компании для иностранцев — ООО. Требуются два учредителя и два директора, один из которых должен быть резидентом Индии. Основные шаги включают получение цифровой подписи, ID директора, аренду офиса, регистрацию в налоговых органах и открытие банковского счета.

Преимущества для российского бизнеса:

  • российские банки в Индии поддерживают переводы в рупиях и рублях;

  • возможность использования Системы передачи финансовых сообщений Банка России для двусторонних транзакций;

  • дружественные отношения между странами создают благоприятные условия для бизнеса.

Индия предоставляет хорошие возможности для российского бизнеса, несмотря на более высокие налоги. Открытие офиса обходится недорого, а деловая инфраструктура и профессиональные услуги доступны по более низким ценам.

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