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Налоговые требования

Бесправный контрагент?

А я говорил, что требований буду больше разбирать? Это ж проще, чем соотносить карту звездного неба с Налоговым кодексом и точно определить какой знак зодиака что ожидает. Требования же как? Раз-два и в дамки. То есть ответ готов. Вот и сегодня, надеюсь, будет так же.
Бесправный контрагент?

Как видите из требования, одной фирме из Подмосковья пришел запрос на представление документов по его контрагенту. От башкирского УФНС. В рамках камеральной проверки декларации по НДС за первый квартал.

Понятно, что никто не сидит по вечерам и не вздыхает «вот бы пришло требование о представлении документов за целый квартал, а то скучно что-то». Но мы с вами налогоплательщики добросовестные, местами даже законопослушные. Если требование законное, то отдадим, что положено. А если есть сомнения или уверенность в обратном, то извините граждане начальники, не в этот раз.

В общем, с меня, как обычно, варианты, а с вас голосование. В вариантах, я конечно же, буду вас всячески запутывать. Да и вообще, может статься, что правильных ответов не один, а, к примеру, три. Или ноль. Всякое было в нашей многолетней практике разборов требований. Одно могу обещать точно: я по всем этим вариантам пройдусь.

Варианты:

  • А — требование незаконное, так как не указана конкретная сделка, а в соответствии с НК и определением Конституционного суда № 821-О, налоговый орган обязан это сделать.

  • Б — требование незаконное, так Управление ФНС по Республики Башкортостан не имеет права проводить камеральную проверку декларации по НДС в отношении организаций из других регионов.

  • В — требование незаконное, так как в рамках камеральной проверки декларации по НДС налоговый орган не вправе истребовать документы у контрагента проверяемого лица, так как на него распространяется п. 7 ст. 88 НК.

  • Г — требование законное, так как налоговый орган вправе требовать с контрагентов проверяемого лица документы в рамках проверок. Пункт 7, ст. 88 НК действует только в отношении налогоплательщиков.

  • Д — требование незаконное, так как истек срок камеральной проверки декларации по НДС — 2 месяца (крайний срок 25 июня).

Ответы

Не знаю как вы проголосовали, так как пишу этот разбор из прохладного апреля, где не так печет солнце… Мечты, мечты. Нет, это все тот же жаркий июль, воскресенье по вашему стилю и чуть раньше по моему. Потому, что надо в выходные летом отдыхать. Некоторые вообще лежат на морском берегу. Завидно. Сам себе не позавидуешь – никто тебе не позавидует. Но вернемся к требованию. Обещал разобраться с вариантами, значит разберусь.

Начнем традиционно с самых неверных, с моей точки зрения, вариантов. Конечно же это Вариант А. Налоговый орган обязан указывать конкретную сделку только при требовании вне рамок налоговых проверок, а в нашем случае проверка идет. Камеральная. При ней достаточно указать период, совпадающий с периодом самой проверки. А вы уже сами должны определить перечень конкретных документов, подлежащих представлению.

Еще один вариант из разряда «откуда вы это взяли?» — это вариант Д. Видите, как я вчера разошелся? Четырех стандартных версий оказалось недостаточно. Формально декларация по НДС действительно проверяется 2 месяца, но в особых случаях, если у налоговой есть предположение, что нарушается законодательство о налогах и сборах, налоговый орган вправе пролить проверку на месяц. Достаточно вынести Решение.

И это решение не представляется контрагенту в подтверждение законности требования. Кроме того, контрагент, в нашем случае ООО «Гранд» мог вообще сдать декларацию намного позже. То есть, оценивая требование на законность, мы должны оперировать фактами, а не нашими домыслами. Хотя инспекторам бы такую сознательность. В любом случае данный вариант я отношу к неправильным.

Теперь давайте разберемся с вариантами «В» и «Г». Они зеркальные. Только в одном случае утверждается, что общий пункт об отсутствии у налогового органа права на истребование документов (лишних) в рамках камеральной налоговой проверки применим к контрагенту, а в другом, что не применим. И как вы, наверное, уже поняли, оба ответа являются… дискуссионными.

В принципе, вы же помните, что все сомнения и противоречия трактуются в пользу налоговой. Это закреплено в той системе, которую мы имеем. Поэтому вариант «Г» не может рассматриваться как однозначно законный, так как «все-таки она крутится», то есть документы истребуются у налогоплательщика в рамках камеральной проверки. Но и использовать вариант «В» мы с вами можем только когда других аргументов нет. А они у нас есть.

Конечно же речь пойдет о варианте «Б». На самом деле при изучении прототипа требования наш эксперт не обратил внимания на КПП организации в отношении которой якобы проводится камеральная проверка и нас поправил владелец требования прямым вопросом. Дело в том, что организация находится в г. Москве. Уже давно. Камеральная проверка проводится по месту подачи декларации, а значит ее никак не может проводить УФНС по Республике Башкортостан.

Налогоплательщику было известно лицо в отношении которого проводится КНП, но оно никак не фигурирует в этом требовании. Ошибка в заполнении требования инспектором позволяет отказать в представлении документов по данному запросу.

Кстати, эта ошибка не такая уж и редкая. Налогоплательщик решил не торопиться сообщать о ней в инспекцию: шесть дней на квитанцию плюс пять дней на ответ. А там, глядишь, и проверка закончится. Или инспектор в отпуск уйдет, на солнышке перегреется и про требование забудет.

А вы всегда внимательно читаете требование?

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