О том, как не нужно начинать свое общение с налоговой

Вызов на комиссию, получение требований, звонки от инспектора —все это признаки того, налоговый орган имеет в отношении вас определенные подозрения. И только от вас зависит, перерастут ли они во что-то большее (самый желаемый результат для инспекции — доначисления, пени и штраф) или все так и останется на уровне домыслов и догадок.

Для второго очень важны действия налогоплательщика с самого начала общения с инспектором. Иногда эти действия могут в корне разрушить или изменить всю дальнейшую тактику взаимодействия с налоговыми органами. Именно о таких непрактичных действиях мы сегодня и расскажем.

Тактика «голову в песок». Есть такая категория налогоплательщика, которая, получая любой документ от налогового органа, старается его всячески игнорировать (особенно, если документ является полностью или частично незаконным). На первый взгляд, такая тактика не грозит особыми проблемами ,т.к. штрафы за неявку на комиссию или допрос, отсутствие ответа на требование (в зависимости от объема) невелики.

Однако, выбранный способ взаимодействия с инспекцией все-таки сопряжен с определенными трудностями в будущем:

в самом радикальном варианте «глухая оборона» перерастает в «блаженство неведения»: налогоплательщик не анализирует содержание присланных ему инспекцией документов и, соответственно, не понимает причины подозрений к нему. Однако, несмотря на позицию налогоплательщика, работа по сбору доказательств против него ведется независимо от его желания и интереса;

налогоплательщик упускает возможность заранее понять, какие доказательства на него уже имеются, а какие только собираются добыть. Для этого бывают очень полезными выходы на комиссию с правильной подготовкой;

налоговый орган все больше убеждается в том, что не все так гладко у налогоплательщика. Полное игнорирование инспектора хоть и не дает ему лишней информации для размышления или документов для выискивания слабых мест, все же позволяет строить собственную версию событий практически беспрепятственно.

Тактика «все на стол мечи». Это уже пример другой крайности поведения. Некоторые налогоплательщики из-за страха или чрезмерного желания показаться «чистыми» начинают рассказывать инспектору все подробности их финансово-хозяйственной деятельности. Они думают, что это позволит налоговому органу полностью во всем разобраться и убедиться в беспочвенности своих подозрений.

Однако, такое мнение ошибочно:

чем больше деталей, тем больше возможностей за них зацепиться. Стоит помнить о том, что развеять подозрения налогового органа не так то просто, и большой объем противоречащих друг друг фактов (а инспектор их обязательно найдет) будет говорить не в пользу налогоплательщика;

достаточно велик риск сказать лишнее. Особенно это актуально при явке на комиссию: во время подробного описания взаимоотношений со своими контрагентами очень легко упустить какую-либо деталь (это будет истолковано в пользу нереальности отношений) или сказать лишнее.

Вывод. Изначально выбранная неправильная тактика взаимодействия с налоговой может в дальнейшем очень сильно навредить, вплоть до доначислений, пени и штрафа. Именно поэтому при первых контактах лучше всего выбрать принцип «золотой середины»: оценивать каждый поступающий документ на предмет законности, а каждую планируемую к передаче информацию — на предмет целесообразности применительно к дальнейшему доказыванию своей правоты. Конкретные шаги по реализации этого принципа может подсказать грамотный налоговый консультант.



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