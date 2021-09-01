«Мы с этим поставщиком сотрудничаем давно»: четыре мифа о проверке контрагентов

Разбираемся, как избежать налоговых рисков и сохранить миллионы рублей компании.

«Мы работаем с контрагентом по постоплате, поэтому рисков нет», «Суммы по сделкам незначительные, поэтому риски минимальны»… Юристам, бухгалтерам и другим сотрудникам, отвечающим за проверку контрагентов, нередко приходится объяснять инициаторам сделок, почему ни постоплата, ни договор на небольшую сумму не уберегут компанию от налоговых и коммерческих рисков.

Руководитель проекта API Контур.Фокуса Елена Катаева разобрала самые популярные мифы о проверке контрагентов, а налоговые юристы «Правовест Аудит» привели примеры из судебной практики.

Миф 1. «Мы работаем с контрагентом по постоплате, поэтому рисков нет»

Проверять контрагента на благонадежность все равно нужно, потому что работа по постоплате не гарантирует, что клиент или поставщик выполняют свои налоговые обязательства. При проверке налоговые инспекторы могут прийти к выводу, что фирма зарегистрирована по массовому адресу, отчисляла в бюджет минимальные средства и не обладала ресурсами для выполнения условий договора. То есть напоминает техническую. А сделку с ней заключили, чтобы сэкономить на налогах.

Справка. Если удастся доказать, что договор был фиктивным, а участники сделки действовали с умыслом, последствия могут оказаться очень серьезными — вплоть до штрафа 40 % от неуплаченной суммы налогов (п. 2 ст. 110, п. 3 ст. 122 НК. Не исключена также уголовная ответственность по ст. 199 УК РФ).

Как проверить

Налоговики чаще всего обращают внимание на два признака технической компании: наличие ресурсов для исполнения договора и реальноcть хозяйственной деятельности. Поэтому при выборе контрагента в первую очередь стоит смотреть на количество сотрудников в штате, наличие лицензий на определенную деятельность, сайта, участие в торгах и судебных делах.

Проверить клиентов и поставщиков по всем критериям за минуты можно с помощью сервисов по проверке контрагентов. Например, API Контур.Фокуса. Сервис позволяет получать актуальную информацию о юрлицах, физлицах и ИП из 32 официальных источников в привычной информационной системе. Отчеты о результатах проверки по данным API Контур.Фокуса можно представить в налоговый орган или суд.

Комментарий юриста

Условие договора о постоплате не освобождает от необходимости проявлять должную осмотрительность. При этом степень этой осмотрительности будет зависеть от вида и условий сделки.

Например, в споре между компанией «Технологии снабжения» с налоговой инспекцией суд встал на сторону налогоплательщика. Судья счел, что компания сделала все необходимое, чтобы убедиться в надежности контрагента при сделке на незначительную сумму.

Наталья Наталюк, юрист по налоговым и гражданско-правовым спорам «Правовест Аудит», эксперт при Палате общественных уполномоченных по защите прав предпринимателей Москвы: — Налогоплательщик проверил факт госрегистрации контрагентов, удостоверился, что лица, подписавшие договор и первичные документы, имели на это полномочия. Суд решил, что компания проявила достаточную степень осмотрительности (Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 04.08.2021 года по делу № А76-25957/2018). На решение арбитров среди прочего повлияло то, что речь шла о некрупной сделке, а рамочные договоры содержали условия оплаты товара после его поставки, причем с отсрочкой платежа на 180 дней. Для компании это исключало риск непоставки или поставки некачественного товара.

Миф 2. «Суммы по сделкам незначительные, поэтому риски минимальны»

Систематические сделки с контрагентом на незначительную сумму также не освобождают от необходимости проверять партнера по бизнесу и не исключают риск претензий со стороны налоговиков. При этом нужно помнить, что степень проявления должной осмотрительности в каждом конкретном случае может отличаться. Об этом говорится в определении Верховного суда РФ (определение ВС РФ от 14.05.2020 № 307-ЭС19-27597) и в письме ФНС России от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@ (пункты 13,16).

Уровень осмотрительности может зависеть от многих факторов: крупная сумма договора, специфичность сделки, условия сделки. Одно дело, когда компания покупает два десятка лампочек, чтобы заменить светильники на складе, и другое, когда речь идет о дорогостоящем активе. Если проверять всех контрагентов с одинаковой тщательностью, то, скорее всего, потребуется нанимать дополнительных сотрудников в службу безопасности.

Как проверить

Степень проявления осмотрительности для разных видов сделок должна быть прописана в регламенте по проверке контрагентов. В документе стоит указать, какие источники нужно использовать и в каком объеме. Даже если сумма сделки незначительна, как минимум стоит удостовериться, что вы имеете дело не с технической компанией.

Совет. Даже если речь идет о пополнении запасов на складе, проверка не должна исчерпываться запросом базовых документов. Устав, протокол о назначении директора, выписка из ЕГРЮЛ, копия паспорта директора не свидетельствуют о реальности деятельности партнера. Все эти документы у технических компаний тоже есть.

Комментарий юриста

В деле «Звездочки» (определение ВС РФ от 14.05.2020 № 307-ЭС19-27597) суд признал, что критерии проявления должной осмотрительности не могут быть одинаковыми для несопоставимых по крупности сделок. С этим подходом согласилась и ФНС в своем письме.

Вадим Чимидов, руководитель направления налоговой практики и арбитражных споров компании «Правовест Аудит»: — Требования к потенциальным контрагентам могут отличаться в зависимости от размера поставки для покупателя. Одно дело, когда она крупная, систематическая, и другое, если это мелкий или однократный заказ. Считаю, что правильный подход к такой проверке — устанавливать более высокий стандарт для крупных или специфичных сделок, а не понижать его для незначительных. Кроме того, необходимо учитывать, что в налоговом споре по делу «Звездочки» признанная в итоге за налогоплательщиком сумма налогового вычета по НДС составила всего 400 тыс. руб. за три проверенных года. Поэтому не стоит полагаться на то, что низкая доля технических компаний в расходах налогоплательщика гарантировано убережет его от многомиллионных налоговых претензий.

Миф 3. «Мы давно работаем с этим поставщиком, но сейчас ему удобнее заключить договор от ИП или другого юрлица»

Раньше компания-поставщик некоторое время работала с ООО «Ромашка», но теперь общество просит провести сделку с другой фирмой. При изучении документов выясняется, что новое ООО зарегистрировано совсем недавно — три месяца назад. Контрагент объясняет: проводится реорганизация. Возможно, так и есть, но всегда остается риск, что партнер решил извлечь необоснованную налоговую выгоду за счет некрупной сделки. В любом случае нужно проверить контрагента, чтобы избежать коммерческих и налоговых рисков.

Как проверить

Вновь стоит вспомнить признаки технической компании и запросить дополнительные гарантии. Среди них:

— рекомендательное письмо от имени учредителя/владельца компании-поставщика, которая предложила заключить сделку с другим юрлицом,

— банковская гарантия.

Поставщик сможет сам выбрать, работать ли с ООО, которое не вызывает сомнений, или с недавно созданной организацией, получив от нее дополнительные документы.

Миф 4. «Это известный бренд с раскрученным сайтом. Риски работы с ним минимальны»

Репутация бренда и степень популярности сайта также не защитят от претензий со стороны налоговой инспекции, если компания, с которой заключен договор, не исполнит свои обязательства перед бюджетом.

Как проверить

Стоит проверить компанию на благонадежность. Изучить историю ее жизни: как давно она создана, сколько сотрудников числится в штате, есть ли у нее ресурсы для оказания нужных услуг.

Связь с известным брендом с хорошей репутацией станет дополнительным аргументом в возможном налоговом споре. Для этого можно уточнить:

зарегистрирован ли на это юрлицо товарный знак,

связана ли организация с юрлицом, на который зарегистрирован бренд.

Комментарий юриста

Наталья Наталюк: — Раскрученность бренда, известность и хорошая репутация контрагента — большой плюс, в том числе и при обосновании причин выбора именно этой компании в качестве стороны договора. Но и здесь не исключены претензии инспекции к сделкам с таким контрагентом, особенно если он окажется замешан в налоговых схемах, а в реальности исполнение обязательств по договору осуществит иное лицо. Отстаивая свои законные права на вычеты и расходы, доказывая непричастность к схемам по уклонению от уплаты налогов, важно иметь доказательства проверки «известной» компании, Например, на наличие у нее необходимых ресурсов, квалифицированных специалистов для исполнения договора.

Елена Катаева, руководитель проекта API Контур.Фокуса